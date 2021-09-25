مميزات مخفية في تطبيق الواتس اب / خدع لا يعرفها أحد استعملها الآن

جميعا نستخدم تطبيق الواتس اب في حياتنا اليومية، حيث يعد الواتساب من التطبيقات التي لا غنى عنها في أي هاتف، فهو وسيله سريعه وسهله الاستخدام للتواصل مع الأهل والأصدقاء حتى انه سهل في التواصل إذا كان في الدراسة أو العمل، لكن الجميع لا يعلم أن يوجد حيل مخفيه في هذا التطبيق ستسهل عليك الاستخدام ومعظم هذه الحيل لا يعلمها الكثير، وفي هذه المقالة سنتعرف على جميع هذه المميزات وما الفائدة من استخدمها.

مميزات في تطبيق الواتس اب

إذا كنت من عشاق تطبيق الواتساب فـ ألان سنعلمك خدع رهيبه غير موجودة غير في النسخة الرئيسية للتطبيق، ولكى تستفيد من هذه الحيل يجب عليك أولا بتحديث التطبيق بأخر إصدار من المتجر وأول ميزة هي طريقه تحكم في سطوع خلفيه الشات:

أولا قم بدخول على أي شات في الواتساب.

ثانيا اضغط على الثلاثة نقاط في الأعلى.

ثم قم باختيار wallpaper أو الخلفية.

بعد ذلك قم بتحديد الخلفية وستظهر لك علامه كما موضحة في الصورة واختار طريقه التبين التي تقوم بتوفير الراحة لعينك أثناء الكتابة.

بحث عن البيانات بسهولة

إذا كنت من العاملين أو الطلاب وكنت منضم في جروب خاص بتخصصك ويتم فيه إرسال الكثير من الصور والرابط والملفات الهامة، يمكنك البحث عليها الآن بكل سهوله عن طريق ضغطة واحدة كل ما عليك هو:

الدخول أولا على الجروب التي تريد البحث عنه.

ثم الضغط على ثلاثة الشروط في الأعلى واختيار خيار وسائط المجموعة (Group Media).

بعد ذلك ستظهر لك قائمه تستطيع اختيار منها أي صور أو ملفات أو روابط هامه تم إرسالها في المجموعة. كما موضح لك في الصورة.

أخفاء الرسائل من الطرفين

تستطيع أن تخفي محادثتك من الطرف الأخر ومن لديك أيضا قبل بداء المحادثة بينكما عن طريق الخطوات الأتية:

وهى قبل بداء المحادثة مع الشخص التي تتحدث اليه قم بالضغط على اسم التي تتحدث اليه.

ثم قم باختيار أخفاء الرسائل disappearing message كما موضح في الصورة الأتية.

ثم قم باختيار نعم (ON) لكى تتمكن من تفعيل الخاصية.

ملحوظة بعد الانتهاء من المحادثة سيتم مسحها من طرفين بعد مرور 7 أيام من تاريخ المحادثة، ولا يستطيع احد بعد ذلك الوقت استرجاع الكلام المكتوب، فالمحادثة ستكون سريه بينكما فقط.