مميزات مبهرة لتحرير الصور في تطبيق Gallery من سامسونج وطرق استخدامها

تطبيق (صور جوجل) Google Photos يحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي هواتف أندرويد، حيث يقدم مساحة تخزين للصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى أدوات متميزة لتحرير الصور.

ومع ذلك، ليست جوجل الشركة الوحيدة التي تقدم تطبيقًا خاصًا بالصور يحتوي على ميزات متعددة، فشركة سامسونج توفر أيضًا تطبيقًا يُسمى “Gallery” ويتميز بمجموعة متنوعة من الميزات المشابهة لتلك الموجودة في تطبيق صور جوجل.

فيما يلي، سنوضح أبرز تلك الميزات:

1- ازالة اي جزء غير مرغوب من الصورة “Object Eraser”

عندما نلتقط صورًا باستخدام هواتفنا، قد يظهر فيها أشخاص أو عناصر غير مرغوب فيها، ولحل هذه المشكلة، تقدم جوجل ميزة الممحاة السحرية (Magic Eraser) التي تسمح بسهولة حذف العناصر غير المرغوب فيها من الصورة.

في البداية، كانت هذه الميزة متاحة حصريًا لهواتف Pixel، ولكنها الآن متاحة أيضًا لمشتركي خدمة Google One.

من ناحية أخرى، قامت شركة سامسونج بإضافة ميزة مماثلة في تطبيق Gallery ، وتُعرف هذه الميزة باسم Object Eraser.

لاستخدامها، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- افتح تطبيق Gallery واختر الصورة التي ترغب في إزالة العنصر منها.

2- اضغط على أيقونة قلم الرصاص الموجودة في شريط الأدوات.



3- اضغط على الزر المكون من ثلاث نقاط في الزاوية اليمنى أسفل الشاشة.

4- اخترObject Eraser.



5- ارسم حدودا حول العنصر الذي ترغب في إزالته من الصورة.

6- اضغط على زر “Erase”.

2- تأمين الصور الخاصة “Secure Folder”:

يمكنك إنشاء مجلد آمن (Secure Folder) لتخزين الصور التي ترغب في منع الآخرين من الوصول إليها.

لاستخدام هذه الميزة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- قم بفتح تطبيق Samsung Gallery.

2- حدد الصور ومقاطع الفيديوهات والألبومات التي ترغب في نقلها إلى المجلد الآمن.



3- اضغط على زر “المزيد” (More) الموجود في الجزء الأسفل.

4- اختر الخيار “نقل إلى المجلد الآمن” (Move to Secure Folder).

5- عند استخدام المجلد الآمن لأول مرة، سيتعين عليك إعداده من خلال منحه الأذونات اللازمة وإنشاء كلمة مرور أو نمط أو رقم تعريف شخصي (PIN) لقفل المجلد.

3- إخفاء بعض ألبومات الصور:

يوفر تطبيق Gallery من سامسونج خاصية إخفاء بعض الألبومات والمجلدات للحفاظ على تنظيم الصور.

لإخفاء الألبومات، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- قم بفتح تطبيق Samsung Gallery.

2- انتقل إلى تبويب “الألبومات” (Albums).

3- اضغط على زر القائمة المتكون من النقاط الثلاث، والموجود في الزاوية اليمنى في أعلى الشاشة.

4- حدد “تحديد الألبومات للعرض” (Select albums to show).



5- ألغِ تحديد الألبومات والمجلدات التي ترغب في إخفائها.

يجب أن تلاحظ أن هناك بعض المجلدات التي لا يمكن إخفاؤها، مثل “الكاميرا” (Camera) و”لقطات الشاشة” (Screenshots).

6- انقر على “تم” (Done).

4- استعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة:

إذا قمت بحذف صورة أو مقطع فيديو عن طريق الخطأ في تطبيق Samsung Gallery، فلا داعٍ للقلق.

يمكنك استعادة المحتوى المحذوف خلال فترة تصل إلى 30 يومًا.

للقيام بذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- قم بفتح تطبيق Samsung Gallery.

2- انقر على زر القائمة المتكون من النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى أسفل الشاشة.

3- انقر على أيقونة “المحذوفات” (Recycle Bin) لعرض الصور ومقاطع الفيديو التي تم حذفها في الـ30 يومًا الأخيرة.



4- قم بفتح الصورة أو المقطع المحذوف وانقر على زر “استعادة” (Restore) لاستعادته وإعادته إلى معرض الصور.



5- إذا كنت ترغب في استعادة عدة عناصر في وقت واحد، فيمكنك النقر على زر “تحرير” (Edit) ثم تحديد العناصر التي ترغب في استعادتها، ثم النقر على زر “استعادة” الذي يظهر في الجزء السفلي.

5- إضافة تأثير البورتريه “Portrait” إلى الصور:

يوفر تطبيق Gallery إمكانية إضافة تأثير البورتريه (Portrait) إلى الصور بعد التقاطها، وتكمن قوة هذه الميزة في إبراز جمال الصور بشكل خاص.

لتجربة هذا التأثير، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1- قم بفتح الصورة في تطبيق Samsung Gallery.

2- انقر على الزر الثلاثي النقاط الموجود في الزاوية اليمنى أسفل الشاشة.

3- حدد خيار “Add portrait effect” (إضافة تأثير البورتريه).



4- استخدم المؤشر لضبط شدة التأثير حسب تفضيلاتك.

5- قم بتطبيق التغييرات وسيتم إضافة تأثير البورتريه إلى الصورة.

6- عرض وتحرير بيانات Exif للصور:

تتمثل البيانات التي تحتويها صورك، مثل التاريخ والوقت والموقع والحجم، في تنسيق Exif (ملف صورة قابل للتبادل).

لعرض وتعديل هذه البيانات، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

1- افتح الصورة أو الفيديو في تطبيق Samsung Gallery.

2- اسحب الشاشة إلى الأعلى لعرض بيانات Exif المتاحة للصورة.



3- لتعديل بيانات Exif، انقر على زر “تحرير” الموجود في الزاوية اليمنى أعلى الشاشة.

4- اختر البيانات التي ترغب في تعديلها وقم بتعديلها.

5- بعد الانتهاء من التعديل، انقر على زر “حفظ” لحفظ التغييرات.

7- ميزة التحرير المتقدمة “Edit”:

يوفر تطبيق Gallery أدوات تحرير متقدمه للصور، مثل ضبط السطوع والتباين والتشبع وتغيير الألوان.

يمكن للمستخدمين تحسين صورهم وتعديلها بسهولة وسرعة باستخدام أدوات التحرير المتقدمة المتاحة في التطبيق.

يمكن تطبيق تأثيرات مثل الفلاتر على الصور لإضفاء لمسة فنية.

بفضل هذه الميزة، يمكن للمستخدمين إضفاء الطابع الشخصي الفريد على صورهم وتحويلها إلى أعمال فنية فريدة.

يمكنك استخدام هذه الميزة عن طريق الضغط على أيقونة قلم الرصاص الموجودة في شريط الأدوات.