مميزات عملاق الفئة المتوسطة هاتف Vivo y29 وعُمر بطارية يصل إلى خمس سنوات

هاتف فيفو الإقتصادي، يأتي الهاتف بأكبر بطارية فئة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 44 واط بالإضافة لمقاومة عالية للصدمات ومقاومة الماء بشهادة IP64 بالإضافة لتصميم مميز ولمبة اشعارات خلفية ومعالج سناب دراجون 685 تكولوجيا 6 نانو مع كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل ودعم صوت الاستريو .. وسنوضح المواصفات الكاملة لهاتف Vivo Y29 4G

الصدمات والكسر مقاوم للصدمات الشاشة HD+ بدقة IPSLCD البطارية 6500MAH الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل (رئيسية) + 3 ميجا بكسل عزل الكاميرا الأمامية 8 ميجا بكسل التخزين 16GB RAM المُعالج Snapdragon685 نظام التشغيل Android 15 الاتصال 2G-3G-4G حجم الشاشة 6.78IN اسم الطراز VIVO Y29 نوع الشحن Type c اللون البني – الأبيض عدد بطاقات sim Dual sim عدد شرائح السيم شريحتين سيم ذاكرة الرام 128G ram السعة 265 GB الخامات بلاستيك الابعاد والوزن 165.7×76.3×8.1 ملم – 205 جرام الصوت سماعات ستريو المستشعرات التسارع – القرب – البوصلة الماء والغبار طارد لقطرات الماء والغبار الحماية Schott Alpha Glass الذاكرة الخارجية يدعم الميموري كارد بدلاً من الشريحة الثانية وسائل الأمان بصمة مدمجة بزر التشغيل face unlock المعالج الرسومي Adreno610 الواي فاي Wi-Fi a/b/g/n/ac – Dual-band نوع الشريحة شريحتين Nano SIM الشحن شحن سريع 44 واط

تصميم متين مقاوم للصدمات

تتميز الشاشة بأفضل غطاء زجاجي من schott لتوفير مقاومة الصدمات والخدوش التي تضاهي هواتف Samsung الرائدة.

مقاومة الماء التي تناسب كل سيناريوهات الحياه

لمسة اليد الدهنية المبللة تشغيل سلس حتى مع وجود الزيت وقطرات الماء وبصمات الأصابع على الشاشة.

مقاومة فائقة للغبار.

شاشة عالية السطوع توفر الحماية للعين بمعدل تحديث 120HZ

شاشة بسطوع 100 NITS، يمكن قرائتها بسهولة في ضوء الشمس أو في البيئات المغلقة الساطعة، رفع مستوى الصوت بنسبة 400% وسماعات ستريو.

snapdragon685 رام تصل إلى 16 جيجا بايت – تجربة سلسلة لمدة 50 شهر.

البطارية

البطارية 6500 m AH المزودة بتقنية Blue Volt أداء أفضل في التبريد.

بطارية ذات عمر طويل جدًا بسعة 6500 MAh

صحة البطارية لمدة خمس سنوا.

تقنية 44w flash charge

تشغيل الفيديو 40.66 ساعة.

المكالمات الصوتية 47.73 ساعة.

لعب PUBG 10.93 ساعة.

التنقل 13.47 ساعة.

الشحن العكسي

تصل إلى 4800Ah

الكاميرا

الكاميرا الأمامية 8MP

الكاميرا الخلفية 50MP

الذكاء الاصطناعي

تقنية super link بالذكاء الاصطناعي.

ترجمة الشاشة.

التصوير بالذكاء الاصطناعي.

الصورة الحية.

المسح بالذكاء الاصطناعي.

تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي.

سعر هاتف Vivo Y29

يبلغ سعر هاتف Vivo y29 في مصر حوالي 8900 جنيه للنسخة 128 جيجا بايت و 9444 جنيه لنسخة 256 جيجا بايت حسب مكان الذي يطرح الهاتف