مميزات عملاق الفئة المتوسطة هاتف Vivo y29 وعُمر بطارية يصل إلى خمس سنوات
هاتف فيفو الإقتصادي، يأتي الهاتف بأكبر بطارية فئة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 44 واط بالإضافة لمقاومة عالية للصدمات ومقاومة الماء بشهادة IP64 بالإضافة لتصميم مميز ولمبة اشعارات خلفية ومعالج سناب دراجون 685 تكولوجيا 6 نانو مع كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل ودعم صوت الاستريو .. وسنوضح المواصفات الكاملة لهاتف Vivo Y29 4G
|الصدمات والكسر
|مقاوم للصدمات
|الشاشة
|HD+ بدقة IPSLCD
|البطارية
|6500MAH
|الكاميرا الخلفية
|مزدوجة بدقة 50 ميجا بكسل (رئيسية) + 3 ميجا بكسل عزل
|الكاميرا الأمامية
|8 ميجا بكسل
|التخزين
|16GB RAM
|المُعالج
|Snapdragon685
|نظام التشغيل
|Android 15
|الاتصال
|2G-3G-4G
|حجم الشاشة
|6.78IN
|اسم الطراز
|VIVO Y29
|نوع الشحن
|Type c
|اللون
|البني – الأبيض
|عدد بطاقات sim
|Dual sim
|عدد شرائح السيم
|شريحتين سيم
|ذاكرة الرام
|128G ram
|السعة
|265 GB
|الخامات
|بلاستيك
|الابعاد والوزن
|165.7×76.3×8.1 ملم – 205 جرام
|الصوت
|سماعات ستريو
|المستشعرات
|التسارع – القرب – البوصلة
|الماء والغبار
|طارد لقطرات الماء والغبار
|الحماية
|Schott Alpha Glass
|الذاكرة الخارجية
|يدعم الميموري كارد بدلاً من الشريحة الثانية
|وسائل الأمان
|بصمة مدمجة بزر التشغيل face unlock
|المعالج الرسومي
|Adreno610
|الواي فاي
|Wi-Fi a/b/g/n/ac – Dual-band
|نوع الشريحة
|شريحتين Nano SIM
|الشحن
|شحن سريع 44 واط
- تصميم متين مقاوم للصدمات
تتميز الشاشة بأفضل غطاء زجاجي من schott لتوفير مقاومة الصدمات والخدوش التي تضاهي هواتف Samsung الرائدة.
- مقاومة الماء التي تناسب كل سيناريوهات الحياه
لمسة اليد الدهنية المبللة تشغيل سلس حتى مع وجود الزيت وقطرات الماء وبصمات الأصابع على الشاشة.
مقاومة فائقة للغبار.
- شاشة عالية السطوع توفر الحماية للعين بمعدل تحديث 120HZ
شاشة بسطوع 100 NITS، يمكن قرائتها بسهولة في ضوء الشمس أو في البيئات المغلقة الساطعة، رفع مستوى الصوت بنسبة 400% وسماعات ستريو.
snapdragon685 رام تصل إلى 16 جيجا بايت – تجربة سلسلة لمدة 50 شهر.
- البطارية
البطارية 6500 m AH المزودة بتقنية Blue Volt أداء أفضل في التبريد.
بطارية ذات عمر طويل جدًا بسعة 6500 MAh
صحة البطارية لمدة خمس سنوا.
تقنية 44w flash charge
تشغيل الفيديو 40.66 ساعة.
المكالمات الصوتية 47.73 ساعة.
لعب PUBG 10.93 ساعة.
التنقل 13.47 ساعة.
- الشحن العكسي
تصل إلى 4800Ah
- الكاميرا
الكاميرا الأمامية 8MP
الكاميرا الخلفية 50MP
- الذكاء الاصطناعي
تقنية super link بالذكاء الاصطناعي.
ترجمة الشاشة.
التصوير بالذكاء الاصطناعي.
الصورة الحية.
المسح بالذكاء الاصطناعي.
تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي.
سعر هاتف Vivo Y29
يبلغ سعر هاتف Vivo y29 في مصر حوالي 8900 جنيه للنسخة 128 جيجا بايت و 9444 جنيه لنسخة 256 جيجا بايت حسب مكان الذي يطرح الهاتف
|النسخة
|سعر الشراء
|النسخة 128 جيجابايت – 8 جيجا رام.
|8900 جنيه مصري.
|النسخة 256- -8 جيجا رام.
|9444 جنيه مصري.