تقنية

مميزات عملاق الفئة المتوسطة هاتف Vivo y29 وعُمر بطارية يصل إلى خمس سنوات

سلمى محسن

هاتف فيفو الإقتصادي، يأتي الهاتف بأكبر بطارية فئة 6500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع 44 واط بالإضافة لمقاومة عالية للصدمات ومقاومة الماء بشهادة IP64 بالإضافة لتصميم مميز ولمبة اشعارات خلفية ومعالج سناب دراجون 685 تكولوجيا 6  نانو مع كاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل ودعم صوت الاستريو .. وسنوضح  المواصفات الكاملة لهاتف Vivo Y29 4G

مواصفات هاتف vivo y29
مواصفات هاتف vivo y29
مواصفات هاتف vivo y29
مصدر الصورة: لقطة شاشة
الصدمات والكسرمقاوم للصدمات
الشاشةHD+ بدقة IPSLCD
البطارية6500MAH
الكاميرا الخلفيةمزدوجة بدقة 50  ميجا بكسل (رئيسية) + 3  ميجا بكسل عزل
الكاميرا الأمامية8 ميجا بكسل
التخزين16GB RAM
المُعالجSnapdragon685
نظام التشغيلAndroid 15
الاتصال2G-3G-4G
حجم الشاشة6.78IN
اسم الطرازVIVO Y29
نوع الشحنType c
اللونالبني – الأبيض
عدد بطاقات simDual sim
عدد شرائح السيمشريحتين سيم
ذاكرة الرام128G ram
السعة265 GB
الخاماتبلاستيك
الابعاد والوزن165.7×76.3×8.1 ملم – 205   جرام
الصوتسماعات ستريو
المستشعراتالتسارع – القرب – البوصلة
الماء والغبارطارد لقطرات الماء والغبار
الحمايةSchott Alpha Glass
الذاكرة الخارجيةيدعم الميموري كارد بدلاً من الشريحة الثانية
وسائل الأمانبصمة مدمجة بزر التشغيل face unlock
المعالج الرسومي Adreno610
الواي فايWi-Fi a/b/g/n/ac – Dual-band
نوع الشريحةشريحتين  Nano SIM
الشحن شحن سريع  44 واط
مواصفات هاتف vivo y29
مواصفات هاتف vivo y29
مصدر الصورة : لقطة شاشة
  • تصميم متين مقاوم للصدمات

تتميز الشاشة بأفضل غطاء زجاجي من schott  لتوفير مقاومة الصدمات والخدوش التي تضاهي هواتف  Samsung  الرائدة.

  • مقاومة الماء التي تناسب كل سيناريوهات الحياه

لمسة اليد الدهنية المبللة تشغيل سلس حتى مع وجود الزيت وقطرات الماء وبصمات الأصابع على الشاشة.

مقاومة فائقة للغبار.

  • شاشة عالية السطوع توفر الحماية للعين بمعدل تحديث 120HZ

شاشة بسطوع 100 NITS، يمكن قرائتها بسهولة في ضوء الشمس أو في البيئات المغلقة الساطعة، رفع مستوى الصوت بنسبة 400% وسماعات ستريو.

snapdragon685 رام تصل إلى 16 جيجا بايت – تجربة سلسلة لمدة 50 شهر.

  • البطارية

البطارية 6500 m AH  المزودة بتقنية  Blue Volt  أداء أفضل في التبريد.

بطارية ذات عمر طويل جدًا بسعة 6500 MAh

صحة البطارية لمدة خمس سنوا.

تقنية 44w  flash charge

تشغيل الفيديو 40.66  ساعة.

المكالمات الصوتية 47.73  ساعة.

لعب PUBG 10.93 ساعة.

التنقل 13.47 ساعة.

  • الشحن العكسي   

تصل إلى 4800Ah

  • الكاميرا

الكاميرا الأمامية 8MP

الكاميرا الخلفية 50MP

  • الذكاء الاصطناعي

تقنية super link  بالذكاء الاصطناعي.

ترجمة الشاشة.

التصوير بالذكاء الاصطناعي.

الصورة الحية.

المسح بالذكاء الاصطناعي.

تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي.

مواصفات هاتف vivo y29
مواصفات هاتف vivo y29
مصدر الصورة: لقطة شاشة

سعر هاتف  Vivo Y29

يبلغ سعر هاتف  Vivo y29 في مصر حوالي 8900 جنيه للنسخة 128 جيجا بايت و 9444 جنيه لنسخة  256 جيجا بايت حسب مكان الذي يطرح الهاتف

النسخةسعر الشراء
النسخة 128 جيجابايت – 8  جيجا رام.8900 جنيه مصري.
النسخة 256- -8 جيجا رام.9444 جنيه مصري.
عن الكاتب:
سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.