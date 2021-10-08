مميزات شبكات الجيل الرابع

بدأت شبكات الجيل الرابع في الانتشار في مصر، وبمجرد أن دخلت هذه الشبكات استطاعت مصر أن تدخل عالم التكنولوجيا الحديثة بشكل أفضل وأكثر توسعًا وذلك لما تمتلكه هذه الشبكات من مزايا متعددة لا حصر لها، وفي مقالنا سنتناول الحديث بخصوص شبكات الجيل الرابع ومميزاتها.

أبرز مزايا شبكات الجيل الرابع

تقدم هذه الشبكات سرعة فائقة تساعد مستخدميها على استخدام الانترنت بسرعة فائقة تصل نحو 10 أضعاف السرعة العادية.

تساعد خدمات الجيل الرابع على تحميل الملفات والفيديوهات والصور بسرعة مقارنةً بغيرها.

فمن الممكن تحميل فيديو مدته 20 دقيقة في أربع دقائق فقط.

وبسبب هذه السرعة الفائقة يمكنك مشاهدة الأفلام التي ترغب بها بدون أي تقطيع أو مشكلة.

وإذا كنت من محبي الألعاب الإلكترونية فحتمًا ستلاحظ الفرق عند استخدامك لشبكات الجيل الخامس.

كما أن شبكات الجيل الرابع تساعد في نشر عمليات التواصل الاجتماعي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة عالية.

هل من الممكن أن تنتهي باقة الإنترنت سريعًا بعد تفعيل 4G؟

قد يهمك: • طريقة تشغيل الجيل الرابع في مصر

في الحقيقة فإن زيادة سرعة الإنترنت يساعد على زيادة معدل الاستهلاك للباقة وذلك بسبب أن سرعة التحميل تكون أسرع.

فعلى سبيل المثال لو كانت الباقة تقوم بتكلفتك 25 جنيه وتستخدمها حتى نهاية الشهر، فإنه عند تطبيقك لشبكة الجيل الرابع لن تستطيع هذا الباقة أن تكفي.

كيفية الحفاظ على الباقة؟

في حالة إن كنت ترغب في الحفاظ على الباقة لأطول فترة ممكنة، يمكنك أن تتوقف عن استخدام أي خدمات خاصة بالجيل الرابع.

وذلك من خلال ضبط الشبكة التي يقوم هاتفك باستقبالها من خلال إعدادات الجهاز حتى يصبح الضبط يدويًا.

ومن ثم قم باختيار شبكات الجيل الثالث، وفي العموم فإنك لن تقوم باستقبال أي خدمات من شبكة الجيل الرابع سوى إذا كانت هذه الشبكة متوفرة في هاتفك من الأساس.

وفي نهاية مقالنا، قمنا بتوضيح أهم مميزات شبكة الجيل الرابع والتي تعتبر من أفضل وأحدث الشبكات المتواجدة في مصر في وقتنا الحالي، بالإضافة إلى أننا قمنا بتوضيح حقيقة أن شبكة الجيل الرابع تستهلك باقة الإنترنت سريعًا، وقدمنا الحلول لحل هذه المشكلة.