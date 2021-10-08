مميزات “ريدمي 10” الجديد من شاومي

قامت شركة شاومي بالإعلان عن هاتفها الجديد ريدمي 10، والذي يعتبر منافس قوي في الفئة الاقتصادية، وقد جاء بعد ريدمي 9، ومن الجدير ذكره أن هذه السلسلة شهدت العديد من التطورات منذ بداية وجودها، وفي مقالنا اليوم سنتناول الحديث عن مميزات ريدمي 10 وعيوبه أيضًا.

مميزات هاتف شاومي ريدمي 10

يمكن استخدام شريحتين في الهاتف بالإضافة إلى كارت ميموري في نفس الوقت.

يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة من نوع IPS LCD، كما أنه تدعم تردد عالي.

يقوم المعالج بتقديم أداء متميز جدًا في الألعاب مقارنةً بالفئة السعرية للهاتف.

يحتوي الهاتف على بطارية 5000 مللي أمبير بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن السريع وبالتالي يمكن شحن الهاتف في خلال ساعتين,

يدعم الهاتف السماعات الاستيريو وبالتالي يمكن للمستخدم أن يحصل على صوت مجسم.

يمتلك الهاتف مستشعر تقارب متميز للغاية.

يمكن من خلال الهاتف التحكم في كافة الأجهزة الكهربائية عن بعد وذلك لاحتوائه على IR Blaser.

بالإضافة إلى ان الهاتف يحتوي على أحدث نظام لتشغيل الأندوريد 11.

عيوب موبايل شاومي ريدمي 10

لا يحتوي الهاتف على لمبة الاشعارات.

بالنسبة لسطوع الشاشة فإنه ليس الأفضل وخصوصًا تحت ضوء الشمس.

بالإضافة إلى أنه يمكن ملاحظة انخفاض في جودة الألوان للشاشة.

لا تأتي سماعات الأذن مع العلبة المرفقة للهاتف.

يمكن ملاحظة أن الحافة السفلية للشاشة كبيرة للغاية.

بالنسبة للأداء الفعلي الخاص بمعالج ميدياتيك G88 فلا يمكن ملاحظة اختلاف كبير بينه وبين الموجود في معالج ميدياتيك G80 الخاص بهاتف ريدمي 9.

بالرغم من أن الكاميرا الخلفية تحتوي على 50 ميجا بيكسل ولكن أداء الكاميرا متواضع للغاية ولكن مناسب بالنسبة للفئة الاقتصادية للهاتف.

سعر هاتف شاومي ريدمي 10

بالنسبة للأسعار الرسمية في مصر فإنها تختلف وفقًا لبعض المواصفات فعلى سبيل المثال:

النسخة 64 جيجا و4 جيجا رام تأتي بسعر 2800 جنيه.

وبالنسبة للنسخة 128 مع 4 جيجا رام فإنها تأتي بسعر 3100.

وفي نهاية مقالنا قمنا بتناول الحديث عن هاتف شاومي ريدمي 10 الجديد والذي يعتبر من أفضل الهواتف في فئته السعرية، حيث أنه يندرج تحت الفئة الاقتصادية والتي تتراوح الأسعار فيها ما بين 2500 وحتى 4000 ولذلك فإنه يعتبر الخيار الأمثل وفقًا لسعره.