مميزات جديدة مذهلة لتطبيق Snapchat تجعله أقوى تطبيقات التواصل الإجتماعي

يعد تطبيق سناب شات Snapchat من أفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي التي اشتهرت كثيرًا في الأوقات الأخيرة بالأخص في الوطن العربي حيث تعدى عدد مستخدمي تطبيق سناب شات Snapchat أكثر من 300 مليون مستخدم، فمن خلال التطبيق يستطيع المستخدمين بنشر الصور والفيديوهات القصيرة ومشاركتها مع الأصدقاء والمتابعين، ولذلك يحرص القائمون على التطبيق بتطوير التطبيق بشكل مستمر وإضافة العديد من التقنيات التي تجعله أفضل تطبيقات التواصل الإجتماعي، ومن أهم المميزات التي تم اضافتها في التحديث الجديد لتطبيق سناب شات Snapchat هي:

ميزة ردود الفعل السريعة بالرموز التعبيرية Bitmoji

فمن خلال هذه الميزة تستطيع الرد على رسائل الأصدقاء بشكل منفرد بشكل سريع من خلال إرسال الرموز التعبيرية أثناء التنقل، ولذلك تم إضافة 7 رموز تعبيرية لتطبيق سناب شات للرد السريع، طريقة استخدام هذه الميزة هي:

قم بالضغط على الرسالة التي تريد الرد عليها أثناء التنقل.

سيظهر أمامك مجموعة من الرموز التعبيرية.

قم بالنقر على الرمز التي تريده.

ميزة ملصقات الاستطلاع Poll Stickers

فمن خلال هذه الميزة الجديدة أصبح بإمكانك ان تقوم تقوم بإنشاء استطلاع رأي ومشاركة الأصدقاء برأيهم، ويمكنهم استخدام الرموز التعبيرية للرد على الاستطلاع، ويمكنك ايضًا استخدام ميزة ملصقات الاستطلاع Poll Stickers في القصص.

ميزة معاينة الأشخاص قبل الانضمام في المكالمات الصوتية الجماعية

ولتعزيز خصوصية التطبيق تم إضافة ميزة معاينة الأشخاص قبل للانضمام في المكالمات الصوتية، حيث أصبح بإمكانك تحديد الأشخاص التي تريد انضمامهم ورفض الأشخاص التي لا ترغب انضمامهم في المكالمة.