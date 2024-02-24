مميزات الخاتم الذكي Galaxy Ring الجديد من سامسونج

الخواتم الذكية هي تطور مثير في عالم تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء، فهي تمثل تحولًا كبيرًا في استخدام التقنية في حياتنا اليومية، حيث تجمع بين الأناقة والوظائف الذكية لتوفير تجربة فريدة ومفيدة للمستخدم.

وكان حدث سامسونج الخاص بالعرض الترويجي لهاتف Galaxy S24 مليئًا بالمفاجآت، ومن بينها الخاتم الذكي المعروفة باسم Galaxy Ring، وهو جهاز مثير للغاية وسنتعرف عليه شيئًا فشيئًا بمزيد من التفاصيل.

إن Galaxy Ring عبارة عن جهاز يمكن ارتداؤه ويسعى إلى تقديم تجربة مماثلة في بعض الجوانب الصحية والذكية مثل الساعات الذكية الشهيرة، بالإضافة إلى شكله المتميز نظرا لصغر حجمه.

وتعتمد هذه الخواتم على مجموعة متنوعة من التقنيات مثل تقنية البلوتوث والاستشعار الحركي وحساسات مراقبة النبض وغيرها لتوفير الوظائف المتعددة، وكان الكثيرون يتساءلوا عن مميزات وموعد إصدار هذا الخاتم الذكي؟

طبقا لموقع ETNews الكورى الذي قدم معلومات حول خاتم سامسونج الجديد كونه من أكبر وسائل الإعلام من نفس بلد العلامة التجارية وأعلن عن مميزاته والموعد التقريبي لإصداره.

مميزات الخاتم الذكي Galaxy Ring

خاتم جالاكسي يحتوي على مستشعرات مدمجة ووحدة تحكم NFC ليكون قادرًا على قياس تدفق الدم ومعدل ضربات القلب من خلال وظائف المراقبة وتخطيط القلب الكهربائي.

كما يتيح إمكانية الدفع بدون لمس مثل البطاقات الذكية.

القدرة على التحكم عن بعد في بعض الأجهزة الأخرى لاسلكيًا.

يسهل إرتداؤه لفترة طويلة مقارنة بالساعة الذكية.

ومن المفترض أن الجهاز سيكون قادرًا على حساب الخطوات ومزامنتها مع تطبيق الهاتف.

كل ذلك من خلال جهاز صغير يُرتديه المستخدم حول إصبعه.

لا يزال Galaxy Ring من سامسونج في المرحلة التجريبية، يقول رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات ما يلي حول إطلاق الخاتم الذكي الجديد: “لقد قررنا إطلاق الجهاز على شكل خاتم يمكن ارتداؤه بشكل مريح لفترة طويلة باعتباره ضروريًا لاستكمال الصحة الرقمية.”

ويبدو أن هذا إشارة إلى أن Galaxy Ring سيكون مكملًا آخر يمكن دمجه مع هاتفك وساعتك الرقمية للحصول على خدمة متطورة.

نحن متشوقون لمعرفة المزيد عن خاتم سامسونج الرقمي، بالإضافة إلى السعر الذي سيطرح به في الأسواق.

موعد نزول خاتم جلاكسي الذكي

لم تؤكد شركة Samsung بعد متى ستعلن عن Galaxy Ring، ولكن وفقًا للمعلومات الواردة من ETNews، فتاريخ الإصدار يمكن أن يكون حدث Galaxy Unpacked في النصف الثاني من شهر يوليو 2024، حيث سنلقي أيضًا نظرة أولية على منتجات جديدة مثل هواتف قابلة للطي.

اكتسبت الخواتم الذكية شعبية ولن يكون مفاجئًا أن يدخل المزيد والمزيد من العلامات التجارية الأخرى هذا المجال من السوق، يبقى أن نرى ما إذا كان المستخدمون يفضلون هذا البديل أو إذا استمروا في اختيار الساعات الذكية لأن الأخيرة توفر المزيد من الإمكانيات للمستخدم وأكثر تنوعًا.