مميزاته خيالية.. الكشف عن سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 10T

تعتبر شركة شاومي واحد من أبرز الشركات الصينية في عالم صناعة الهواتف الذكية، وكافة الأجهزة الإلكترونية، وقد أعلنت عن إطلاق أحدث هواتف شاومي الجديدة وهو هاتف ريدمي نوت 10 تي، Redmi Note 10T، والجدير بالذكر أن الهاتف الجديد به دعم لخاصية 5G الجيل الخامس، كما يتوقع إن يكون هذا الهاتف من أفضل أجهزة الأندرويد الذي تم طرحها في كافة الأسواق على مستوى العالم هذا العام 2022م، وسوف نتعرف في السطور القادمة على سعر ومواصفات الهاتف الجديد.

مواصفات وسعر هاتف شاومي Redmi Note 10T:

يعتبر هذا الهاتف من أكثر الهواتف وأفضلها التي أصدرتها شركة شاومي مؤخرا، كما إنه يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة، وهي كما يلي:

• شاشة الهاتف من نوع LCD مثقبة.

• يصل قياس الشاشة وحجمها إلى حوالي 6.5 بوصة.

• جقة الشاشة تصل إلى 1080 بكسل، كما إنها داعمة لمعدل تحديث 90 هرتز.

• تقوم الشاشة بتوفير كبير في مستوى السطوع والإضاءة ويصل إلى 4096 مستوى.

• تحتوى شاشات الهاتف على طبقة لحفظها من الخدوش.

• تصل ذاكرة الهاتف إلى 64 جيجا بايت.

• وذاكرة عشوائية تصل مساحتها إلى 4 جيجا بايت.

• يوجد به مكان لكروت التخزين الخارجية (كارت الميموري).

• يحتوى على كاميرا سلفي و ثلاث كاميرات خلفية.

• قوة البطارية تصل إلى 5000 مللي أمبير.

• متوفر في 3 ألوان وهما الأزرق الداكن، والرمادي، والأزرق المائي.

• سعر الهاتف يبلغ حوالي 270 دولار أمريكي.

• سعر الهاتف في مصر يصل إلى 4900 جنيه مصري.