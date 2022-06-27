مليار دولار مقدار الأرباح التي حققتها شركة الألعاب الصينية ByteDance خلال عام

دخلت عملاقة تكنولوجيا الأنترنت الصينية بايت دانس في مجال الألعاب بقوة مع بوادر واعدة، حيث حققت مالكة التيك توك مبلغ مليار دولار إيرادات من خلال دفع اللاعبين الذين يلعبون بألعابها عبر الهواتف النقالة، وتأتي هذه الأرباح حصيلة إيرادات سنة كاملة من 21 يونيو 2021 إلى 20 يونيو 2022، بزيادة في الإيرادات بمقدار 16% عن إيرادات نفس الفترة من السنة الماضية.

كما ترغب شركة بايت دانس في التوسع المطلق في مجال الألعاب الإلكترونية لتتفوق على منافسيها تينسنت ونيتياس المسيطرات على الجزء الأكبر من هذا المجال في الصين.

كما استحوذت العملاقة الصينية على العديد من استوديوهات الألعاب الكبيرة مثل Moonton و C4، مما أدى ذلك في إعطائها دفعة كبيرة في الخارج لشراء الألعاب الشعبية كجزء من صفقات التطوير.