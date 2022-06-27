تقنية

مليار دولار مقدار الأرباح التي حققتها شركة الألعاب الصينية ByteDance خلال عام

علوي المشهور
دخلت عملاقة تكنولوجيا الأنترنت الصينية بايت دانس في مجال الألعاب بقوة مع بوادر واعدة، حيث حققت مالكة التيك توك مبلغ مليار دولار إيرادات من خلال دفع اللاعبين الذين يلعبون بألعابها عبر الهواتف النقالة، وتأتي هذه الأرباح حصيلة إيرادات سنة كاملة من 21 يونيو 2021 إلى 20 يونيو 2022، بزيادة في الإيرادات بمقدار 16% عن إيرادات نفس الفترة من السنة الماضية.
كما ترغب شركة بايت دانس في التوسع المطلق في مجال الألعاب الإلكترونية لتتفوق على منافسيها تينسنت ونيتياس المسيطرات على الجزء الأكبر من هذا المجال في الصين.
كما استحوذت العملاقة الصينية على العديد من استوديوهات الألعاب الكبيرة مثل Moonton و C4، مما أدى ذلك في إعطائها دفعة كبيرة في الخارج لشراء الألعاب الشعبية كجزء من صفقات التطوير.

كما حققت لعبة  Mobile Legends Bang Bang التابعة لشركة بايت دانس أرباحاً طائلة تقدر ب317.7 مليون دولار أي ما يقارب 32% من أرباح الشكة السنوية والتي قدرت بنحو مليار دولار، وتأتي بعدها في المركز الثاني اللعبة Girls Chronicle: Idle Heroine.

ايرادات شركة بايت دانس

حتى أن المنافسين كان لهم حظوراً مشرفاً من حيث الإيرادات لهذه الفترة من العام، حيث بلغ إيرادات شركة نينسنس ت للأجهزة المحمولة حوالي 7.9 مليار دولار، وتأتي بعدها في المركز الثاني شركة نيتياس بصافي إيرادات بلغت 3.1 مليار دولار.

بعد أن نجحت الشركة نجاحاً باهراً من خلال تطبيق التيك توك، قامت الشركة بالتطور في مجال الألعاب الإلكترونية للهواتف النقالة.

يقع مقر الشركة حالياً في “بكين”، كما أن اكبر أسواق الشركة تقع في قارة آسيا، وتحتل اليابان أعلى نسبة من حيث إيرادات الشركة حيث تبلغ نسبة إيرادات الشركة من اليابان 34%،بينما تأتي الصين في المركز الثاني، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث من حيث إيرادات الشركة.

وتقع أكبر أسواق الشركة في آسيا، حيث تمثل اليابان 34٪ من إنفاق اللاعبين على ألعابها للهواتف المحمولة، بينما تحتل الصين المرتبة الثانية والولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.

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علوي المشهور

طالب في السنة الثانية من مرحلة البكلاريوس تخصص هندسة ميكاترونكس، محب وعاشق للكتابة من أجل إفادة الناس والرقي بالمجتمع إلى الأفضل


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