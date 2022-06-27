مليار دولار مقدار الأرباح التي حققتها شركة الألعاب الصينية ByteDance خلال عام
كما حققت لعبة Mobile Legends Bang Bang التابعة لشركة بايت دانس أرباحاً طائلة تقدر ب317.7 مليون دولار أي ما يقارب 32% من أرباح الشكة السنوية والتي قدرت بنحو مليار دولار، وتأتي بعدها في المركز الثاني اللعبة Girls Chronicle: Idle Heroine.
حتى أن المنافسين كان لهم حظوراً مشرفاً من حيث الإيرادات لهذه الفترة من العام، حيث بلغ إيرادات شركة نينسنس ت للأجهزة المحمولة حوالي 7.9 مليار دولار، وتأتي بعدها في المركز الثاني شركة نيتياس بصافي إيرادات بلغت 3.1 مليار دولار.
بعد أن نجحت الشركة نجاحاً باهراً من خلال تطبيق التيك توك، قامت الشركة بالتطور في مجال الألعاب الإلكترونية للهواتف النقالة.
يقع مقر الشركة حالياً في “بكين”، كما أن اكبر أسواق الشركة تقع في قارة آسيا، وتحتل اليابان أعلى نسبة من حيث إيرادات الشركة حيث تبلغ نسبة إيرادات الشركة من اليابان 34%،بينما تأتي الصين في المركز الثاني، وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الثالث من حيث إيرادات الشركة.
وتقع أكبر أسواق الشركة في آسيا، حيث تمثل اليابان 34٪ من إنفاق اللاعبين على ألعابها للهواتف المحمولة، بينما تحتل الصين المرتبة الثانية والولايات المتحدة في المرتبة الثالثة.