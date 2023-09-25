“ملك هواتف الجيل الخامس 5G” .. موعد إطلاق هاتف لافا بلايز برو – Lava Blaze Pro 5G .. سيبهر العالم بتصميمه
أعلنت شركة لافا المصنعة للهواتف الذكية عن إطلاق جهازها الجديد Lava Blaze Pro 5G في السوق، وذلك بعد أن قدمت جهازي Blaze Pro و Blaze 5G في الأشهر السابقة، من المتوقع أن يتم إصدار هذا الهاتف الذكي في 26 سبتمبر، ومن المثير للإهتمام معرفة المزيد عن المميزات والمواصفات التي سيقدمها هذا الجهاز، دعونا نلقي نظرة أقرب على ما سيقدمه لنا جهاز Lava Blaze Pro 5G.
مواصفات لافا بلايز برو 5G
تم وصف هاتف Lava Blaze Pro 5G بأنه “ملك هواتف الجيل الخامس” وهذا يُشير إلى أنه سيكون واحدًا من أفضل الهواتف التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في السوق، تشير هذه التسمية إلى أن الهاتف سيتميز بأداء عالي وقوة اتصال فائقة عبر شبكات الجيل الخامس، مما يتيح للمستخدمين الإستفادة من سرعات إنترنت عالية وتجربة متميزة في استخدام التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.
Save the date because the King of 5G is coming!
Watch the launch of a smartphone like no other, live on Lava Mobiles’ YouTube channel on 26th September, 12 PM.#KingIsHere #KingOf5G #LavaMobiles #ProudlyIndian pic.twitter.com/OKbcaslsLz
— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 22, 2023
2 Days to go!
Blaze Pro 5G is launching on 26th September, 12 PM on Youtube.
Register here for the event: https://t.co/NhsXsJv7y5#KingIsHere #KingOf5G #LavaMobiles #ProudlyIndian pic.twitter.com/c1JDTNkkxc
— Lava Mobiles (@LavaMobile) September 24, 2023
ومن خلال مقطع الفيديو التشويقي الذي تم نشره على موقع YouTube، يمكن أن نتوقع أن يكون تصميم هاتف Blaze Pro 5G مميزًا وملفتًا للنظر، قد يكشف الإعلان الرسمي عن المزيد من التفاصيل حول تصميم الهاتف وميزاته المبتكرة.
التفاصيل المتوقعة لهاتف Lava Blaze Pro 5G
|المميزات والمواصفات
|Lava Blaze Pro 5G
|التصميم
|حواف مسطحة، إطار سفلي يحتوي على منفذ سماعة الأذن 3.5 ملم وميكروفون ومنفذ USB-C، شبكة مكبر صوت
|مكبر الصوت
|يبدو أن سماعة الأذن قد تعمل أيضًا كمكبر صوت لإخراج الاستريو
|ماسح البصمات
|يبدو أن الجهاز مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب
|الكاميرا الخلفية
|كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED
|اللون
|لوحة خلفية باللون البيضاء المتدرج
|معالج
|من المتوقع أن يعمل بمجموعة شرائح Dimensity 6020 من MediaTek
|السعر المتوقع
|من المتوقع أن يكون أقل من 15000 روبية في الهند (حوالي 180 دولارًا)