تقنية

“ملك هواتف الجيل الخامس 5G” .. موعد إطلاق هاتف لافا بلايز برو – Lava Blaze Pro 5G .. سيبهر العالم بتصميمه

إيمان سيد

أعلنت شركة لافا المصنعة للهواتف الذكية عن إطلاق جهازها الجديد Lava Blaze Pro 5G في السوق، وذلك بعد أن قدمت جهازي Blaze Pro و Blaze 5G في الأشهر السابقة، من المتوقع أن يتم إصدار هذا الهاتف الذكي في 26 سبتمبر، ومن المثير للإهتمام معرفة المزيد عن المميزات والمواصفات التي سيقدمها هذا الجهاز، دعونا نلقي نظرة أقرب على ما سيقدمه لنا جهاز Lava Blaze Pro 5G.

- صورة 5 - "ملك هواتف الجيل الخامس 5G" .. موعد إطلاق هاتف لافا بلايز برو - Lava Blaze Pro 5G .. سيبهر العالم بتصميمه

مواصفات لافا بلايز برو 5G

تم وصف هاتف Lava Blaze Pro 5G بأنه “ملك هواتف الجيل الخامس” وهذا يُشير إلى أنه سيكون واحدًا من أفضل الهواتف التي تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في السوق، تشير هذه التسمية إلى أن الهاتف سيتميز بأداء عالي وقوة اتصال فائقة عبر شبكات الجيل الخامس، مما يتيح للمستخدمين الإستفادة من سرعات إنترنت عالية وتجربة متميزة في استخدام التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت.

ومن خلال مقطع الفيديو التشويقي الذي تم نشره على موقع YouTube، يمكن أن نتوقع أن يكون تصميم هاتف Blaze Pro 5G مميزًا وملفتًا للنظر، قد يكشف الإعلان الرسمي عن المزيد من التفاصيل حول تصميم الهاتف وميزاته المبتكرة.

التفاصيل المتوقعة لهاتف Lava Blaze Pro 5G

المميزات والمواصفات Lava Blaze Pro 5G
التصميم حواف مسطحة، إطار سفلي يحتوي على منفذ سماعة الأذن 3.5 ملم وميكروفون ومنفذ USB-C، شبكة مكبر صوت
مكبر الصوت يبدو أن سماعة الأذن قد تعمل أيضًا كمكبر صوت لإخراج الاستريو
ماسح البصمات يبدو أن الجهاز مزود بماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب
الكاميرا الخلفية كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل مع فلاش LED
اللون لوحة خلفية باللون البيضاء المتدرج
معالج من المتوقع أن يعمل بمجموعة شرائح Dimensity 6020 من MediaTek
السعر المتوقع من المتوقع أن يكون أقل من 15000 روبية في الهند (حوالي 180 دولارًا)

- صورة 1 - "ملك هواتف الجيل الخامس 5G" .. موعد إطلاق هاتف لافا بلايز برو - Lava Blaze Pro 5G .. سيبهر العالم بتصميمه

- صورة 2 - "ملك هواتف الجيل الخامس 5G" .. موعد إطلاق هاتف لافا بلايز برو - Lava Blaze Pro 5G .. سيبهر العالم بتصميمه

- صورة 3 - "ملك هواتف الجيل الخامس 5G" .. موعد إطلاق هاتف لافا بلايز برو - Lava Blaze Pro 5G .. سيبهر العالم بتصميمه - صورة 4 - "ملك هواتف الجيل الخامس 5G" .. موعد إطلاق هاتف لافا بلايز برو - Lava Blaze Pro 5G .. سيبهر العالم بتصميمه

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إيمان سيد

محررة ومدونة في موقع نجوم مصرية خريجة ليسانس آداب لغة عربية أعشق القراءة والطبخ مهتمة بالكتابة بكل ما هو جديد وأبحث عن التميز والإبداع، أعمل في العديد من المواقع الإلكترونية.

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