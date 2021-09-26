ملك الفئة المتوسطة “Galaxy F42 5G”.. أحدث هاتف من سامسونج بمواصفات رائعة

أصدرت شركة سامسونج نوع جديد من هواتفها الممتازة، أخذ لقب ملك الفئة المتوسطة وذلك بسبب مميزاته المتنوعة والمختلفة، وفى هذه المقالة سنتعرف على جميع مميزات Galaxy F42 5G.

أهم مميزات هاتف Galaxy F42 5G.

هاتف مزود بالكثير من الامتيازات على سبيل المثال مصنوع من واجهة زجاجية قوية وظهر بلاستيكى متين ، وله العديد من الألوان الأرجوانى والرمادى والأخضر وغيرها وكذلك أيضاً مثالى السعر والمواصفات مقارنة بمميزاته وهى كالآتى:

الكاميرات.

له أربع كاميرات في ظهره ، الأولى وهى الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل

الثانية بدقة 8 ميجا بكسل وعريضة جداً. والثالثة بدقة 5 ميجا بكسل وعلى ذلك لها إمكانية تصوير فيديو وبانوراما وسيلفى وغيره.

البطارية والشحن.

بطارية الهاتف قوية جداً وصعب إزالتها ، مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر.

واما بالنسبة للشحن فهى كحد أقصى تشحن 15 وات ونتيجة ذلك تشحن بسرعة كبيرة.

سعة بطارية الهاتف تكون 5000 مللى أمبير وبذلك يمكن تخزين مساحة كبيرة في الهاتف.