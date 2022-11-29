ملك الفئة المتوسطة من شاومي Xiaomi Redmi K60 Pro بمواصفات “مُذهلة” وبطارية “ممتازة”

أعلنت شركة شاومي العملاقة والرائدة في صناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية عن أحدث هواتف الفئة المتوسطة Xiaomi Redmi K60 Pro ويأتي الهاتف بمواصفات أسطورية ومزايا رائعة يبحث عنها الكثير من محبي هواتف شاومي، ويضم الهاتف بطارية ضخمة تعمل بسعة 5000 ملي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K60 Pro

الشاشة:

نوع الشاشة سوبر أموليد حجم الشاشة 6.7 بوصة دقة الشاشة 1080×2400 بكسل معدل التحديث 393 بكسل كثافة البكسلات 120 هرتز

العتاد الداخلي:

المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 المعالج الرسومي أدرينو الرامات 12 – 16 جيجا رام الذاكرة الداخلية 128 – 256 جيجابايت الذاكرة الخارجية يدعم دقة التصنيع 5 نانومتر

الكاميرات:

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 64 ميجابكسل الكاميرا الثانية تعمل بدقة 48 ميجابكسل الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 5 ميجابكسل الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 24 ميجابكسل

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة نوع البطارية ليثيوم بوليمر سعة البطارية 5000 ملي أمبير الشحن السريع 120 واط

سعر الهاتف: