تقنية

ملك الفئة المتوسطة من شاومي Xiaomi Redmi K60 Pro بمواصفات “مُذهلة” وبطارية “ممتازة”

سحر أحمد

أعلنت شركة شاومي العملاقة والرائدة في صناعة الإلكترونيات والهواتف الذكية عن أحدث هواتف الفئة المتوسطة Xiaomi Redmi K60 Pro ويأتي الهاتف بمواصفات أسطورية ومزايا رائعة يبحث عنها الكثير من محبي هواتف شاومي، ويضم الهاتف بطارية ضخمة تعمل بسعة 5000 ملي أمبير، ويدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

ملك الفئة المتوسطة من شاومي Xiaomi Redmi K60 Pro بمواصفات "مُذهلة" وبطارية "ممتازة"

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K60 Pro

الشاشة:

Xiaomi Redmi K60 Pro عملاق الفئة المتوسطة من شاومي بمعالج خرافي وبطارية عملاقة

نوع الشاشة سوبر أموليد
حجم الشاشة 6.7 بوصة
دقة الشاشة 1080×2400 بكسل
معدل التحديث 393 بكسل
كثافة البكسلات 120 هرتز

شاومي تتحدى بسلسلة هواتفها الخارقة Xiaomi Redmi K60 التي تعتزم إطلاقها قريباً وتزودها بمواصفات جبّارة

العتاد الداخلي:

Xiaomi Redmi K60 Pro عملاق الفئة المتوسطة من شاومي بمعالج خرافي وبطارية عملاقة

المعالج Snapdragon 8+ Gen 1
المعالج الرسومي أدرينو
الرامات 12 – 16 جيجا رام
الذاكرة الداخلية 128 – 256 جيجابايت
الذاكرة الخارجية يدعم
دقة التصنيع 5 نانومتر

Xiaomi Redmi K60 Pro عملاق الفئة المتوسطة من شاومي بمعالج خرافي وبطارية عملاقة

الكاميرات:

Xiaomi Redmi K60: Entry-level model passes through 3C as camera details leak - NotebookCheck.net News

الكاميرا الأولى تعمل بدقة 64 ميجابكسل
الكاميرا الثانية تعمل بدقة 48 ميجابكسل
الكاميرا الثالثة تعمل بدقة 5 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 24 ميجابكسل

تكشف مواصفات Redmi K60 المسربة عن تفاصيل SoC والكاميرا - فيوتشر نيوز

البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة
نوع البطارية ليثيوم بوليمر
سعة البطارية 5000 ملي أمبير
الشحن السريع  120 واط

سعر الهاتف:

Xiaomi Redmi K60, Redmi K60 Pro and Redmi K60E detailed with various MediaTek and Snapdragon chipsets and 120 W charging for top model - NotebookCheck.net News

السعر في مصر 11200 جنيه
السعر بالدولار 695 دولار
السعر في السعودية 2350 ريال

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سحر أحمد

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.

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