ملك التصوير Honor 70 والمنافس للهواتف الرائدة بسعر خيالي 

أصدرت شركة هونر هاتفها الجديد Honor 70 النسخة العالمية الذي يأتي بتصميم ممتاز ومواصفات حماسية خاصة في الكاميرا تقول الشركة أن الهاتف هو الأفضل لمصوري محتوى vlog دعونا نرى.

مواصفات هاتف Honor 70

أبعاد الهاتف جاءت على النحو التالي:

الطول 16.14 سم

العرض 7.33 سم

السمك 7.91 ملم

الوزن 178 جرام

هذا يعني أن الهاتف خفيف الوزن بالنسبة لحجمه وهو جيد ومريح من حيث المسكة خاصة أنه يأتي بايطار انسيابي مع انحناءات من الجهة الخلفية أيضا.

الشاشة جاءت منحنية الجانبين بزاوية 58 مقاس 6.67 إنش بدقة FHD+ وتستحوذ على 93.3 من مساحة الشاشة تدعم عرض مليار لون ومعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز مما يمنح سلاسة كبيرة أثناء التصفح واللعب والتنقل بين القوائم .

تتمتع الشاشة بكثافة البكسلات 395 بكسل لكل إنش وتأتي بأبعاد سينمائية 9.20 كما أن الشاشة تتميز بتقنية PWM Dimming بتردد 1920 هرتز مع تقنية حماية العين من التعب والإرهاق أثناء انبعاث الضوء منها.

الشاشة بدورها أيضا تتضمن قارئ بصمة ضوئي مدمج أسفلها لفتح قفل الجهاز هذه المواصفات كلها تجعل الشاشة ضمن الأفضل في السوق وتنافس هواتف رائدة.

يحمل الهاتف معالج Snapdragon 778 G plus من Qualcomm ثماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر بسرعة تصل إلى 2.5 جيجا هيرتز

معالج الرسوميات هو Adreno 642L جنبا إلى جنب مع تقنية Honor GPU Turbo X لضبط استقرار معدل الإطارات في الألعاب مع تقليل صرف البطارية.

هذا يعني أن الألعاب تحافظ على نفس معدل الإطارات لفترات طويلة دون هبوط ما يمنح تجربة لعب مستقرة بدون بطئ أو تقطع .

يتوفر الهاتف بإصدار واحد بسعة ذاكرة الرام وهي 8 جيجابايت مع خيارين من مساحة التخزين 128/ 256 جيجابايت.

الهاتف لا يدعم تركيب شريحة تخزين خارجية.

يعمل الهاتف بنظام Android 12 مع واجهة تشغيل Honor المحدثة MagicUI 6.1 وهنا خدمات جوجل متوفرة بشكل طبيعي.

الواجهة تطورت بشكل كبير وصارت أخف وأكثر كفاءة من حيث الأداء

من حيث الصوت يأتي الهاتف بسماعة واحدة للأسف كما أنه لا يحتوي على مدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات السلكية.

ومن حيث الاتصال يسمح الهاتف بتركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ونأتي للتصوير الذي يعد نقطة القوة الأبرز للهاتف

يتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 54 ميجابكسل بحجم (1/1.49 انش) وهو الأكبر ضمن هذه الفئة السعرية

ويساعد المستشعر الكبير في إنتاج صور أفضل وامتصاص الضوء بكمية أكبر ما يعزز الأداء في وضعيات الإضاءة المنخفضة كما يساهم في تحسين العمق والبعد الديناميكي وبالفعل قدم الهاتف نتائج صور ممتازة تفوقت على هواتف رائدة مثل iPhone 13.

العدسة الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بزاوية واسعة 122 درجة ويمكنها التقاط صور ماكرو على بعد مسافة 2.5 سم.

العدسة الثالثة ثانوية للعمق بدقة 2 ميجا بكسل.

ومن حيث الفيديو يمكن للكاميرا تصوير مقاطع 4K بتردد 30 إطار في الثانية

الميزة الأهم هنا متعلقة بتصوير محتوى vlog وكما في الإصدار السابق يمكن استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في نفس الوقت أثناء تسجيل مقاطع الفيديو هناك 6 أنماط مختلفة لتصوير محتوى vlog لكن الجديد هو إضافة تقنية Solo cut vlog mode هذه التقنية تسمح بتصوير vlog والتركيز على شخصية معينة من خلال تقنية التتبع التلقائي للشخصيات حيث يمكن تحديد الشخصية الأساسية أثناء التصوير وتتبعها بسهولة من خلال الذكاء الاصطناعي.

هذه المميزات تجعل تصوير محتوى vlog ممتعا وسهلا لصناع المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك أداة تصوير الفيديو يعمل بامتياز في أوقات أوضاع الإضاءة المنخفضة وينافس أداة الكاميرا في هواتف رائدة من حيث التفاصيل والألوان والإضاءة وذلك بفضل حجم مستشعر الكاميرا الكبير.

الكاميرا الأمامية تستخدم تقنية دمج البكسلات لدمج أربع بكسل في بكسل واحد لإصدار صور عالية الدقة.

الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميجابكسل ومعززه بذكاء اصطناعي ومناسبة للاستخدام في منصات التواصل الاجتماعي.

البطارية جاءت بحجم 4800 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط أي يمكن شحن 60%من الجهاز خلال 20 دقيقة فقط وهذا أمر جيد كما أنها تشحن بالكامل خلال 45 دقيقة.

تقول الشركة إن البطارية تدوم ليوم كامل من الاستخدام المعتدل أي ما يعادل 10 ساعات تقريبا.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأخضر والثلجي.

سعر هاتف Honor 70

السعر يبدأ من 520 دولار لنسخة تخزين 128 جيجا بايت و 525 دولار لنسخة 256 جيجابايت.

الهاتف سيتوفر قريبا في الأسواق العالمية بما في ذلك الأسواق العربية.