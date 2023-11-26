يأتي هاتف Oppo Find X6 Pro بمواصفات خارقة من شركة أوبو الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، حيث يتمتع بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة ودقة عالية تعرض الألوان بوضوح وحيوية، كما يتميز أيضًا بكاميرا رئيسية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجا بكسل وتقنية التثبيت البصري للصورة، مما يسمح لك بالتقاط صور استثنائية وفيديوهات عالية الدقة بمزيد من التفاصيل، كما يحتوي على معالج قوي وذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجا بايت، مما يساهم في تحقيق أداء سلس وتجربة استخدام سريعة ومثلى.

ملك التصوير من أوبو Oppo Find X6 Pro.. هاتف فخم ببطارية عملاقة

أبرز مواصفات الهاتف

يتميز هاتف Oppo Find X6 Pro بتصميم أنيق وقوي، حيث يحتوي على ظهر زجاجي منحني من الجانبين وإطار مصنوع من الألومنيوم، كما أنه مقاوم للصدمات والخدوش، ومتوفر بألوان متعددة مثل الأسود والأبيض والأزرق والذهبي، وتتمثل المواصفات الأخرى فيما يلي:

تأتي الشاشة بتقنية AMOLED وحجم قياسي يبلغ 6.7 بوصة ودقة QHD+ ، بالإضافة إلى معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، والمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 جيل 1.

ذاكرة وصول عشوائي (رام) قدرها 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية قدرها 256 أو 512 جيجا بايت، ونظام التشغيل Android 13.

الكاميرات والقدرات التصويرية

تتوفر في الهاتف كاميرا خلفية مكونة من أربعة عدسات وتأتي بدقة 50 ميجا بكسل في العدسة الرئيسية، و50 ميجا بكسل في العدسة ذات الزاوية العريضة، و13 ميجا بكسل في العدسة التليفوتوغرافية، و3 ميجا بكسل في العدسة الماكرو.

بطارية عملاقة

البطارية ذات سعة 5000 مللي أمبير، مع إمكانية الشحن السريع بقوة 80 واط.

سعر باهظ

تبدأ تكلفة هاتف Oppo Find X6 Pro من 900 دولار أمريكي.

تحدثنا عن هاتف Oppo Find X6 Pro بمواصفات خارقة والذي يأتي بسعر يعتبر خياليًا بالنسبة للمواصفات العالية التي يمتلكها، وبذلك فهو خيار مثالي لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذو أداء مذهل ومواصفات فائقة وبسعر متميز.