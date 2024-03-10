تقنية

ملك التصوير| فيفو تطلق هاتف Vivo V30 Pro أكثر الهواتف الذكية تميزاً وتصميماً

سيد عطيه

قامت شركة فيفو بإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة “فيفو في 30″، في الهند، وقامت الشركة بتصميم هذه الهواتف لتكون من بين أكثر الهواتف الذكية تميزاً، من ناحية التصميم والأداء والمواصفات، وتم إطلاق السلسلة في الهند بشكل رسمي كأول سوق مبدئي، على أن يتم إطلاقها في باقي الأسواق العالمية قريباً.

ملك التصوير| فيفو تطلق هاتف Vivo V30 Pro أكثر الهواتف الذكية تميزاً وتصميماً

ملك التصوير| فيفو تطلق هاتف Vivo V30 Pro أكثر الهواتف الذكية تميزاً وتصميماً

مواصفات هاتف Vivo V30 Pro

ومن بين أبرز هواتف سلسلة فيفو الجديدة هو هاتف Vivo V30 Pro، الذي يتميز بقدراته التصويرية الممتازة، كما أن الهاتف مزود بمعالج قوي لضمان سرعة الأداء وعدم ارتفاع حرارته، وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف فيفو في 30 برو، والتي جاءت وفق ما يلي.

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نوع الشاشة AMOLED
مقياس الشاشة 6.78 بوصة
الدقة  1.5K وتبلغ 1260 × 2800 بيكسل
معدل التحديث 120 هرتز
تدعم تقنية HDR10+
ذروة السطوع 2800 شمعة| م تقريباً

 

معالج وذواكر هاتف فيفو Vivo V30 Pro

  • المعالج مطور من شركة ميديا تك وبدقة تصنيع 4 نانومتر.
  • نوع المعالج Dimensity 8200.
  • الرام 16 و12 و8 جيجا بايت.
  • نوع الرام LPDDR4x.
  • الذاكرة الداخلية بسعة 512 و256 جيجا بايت.
  • نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1.

كاميرات هاتف Vivo V30 Pro

  • الكاميرات الخلفية ثلاثية.
  • العدسات تدعم تقنيات Zeiss.
  • نوع المستشعر الرئيسي Sony IMX920.
  • دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل.
  • كاميرا مقربة بدقة 50 ميجا بيكسل ومستشعر Samsung JN1.
  • الكاميرا الثالثة دقتها 50 ميجا بيكسل ومزودة بمستشعر Sony INX816.
  • كاميرا أمامية مذهلة بدقة 50 ميجا بيكسل.

البطارية ونظام التشغيل

  • البطارية قوتها 5000 مللي أمبير.
  • تدعم الشحن السريع بقوة 8 وات.
  • منفذ الشحن USB Type-C.
  • البطارية تشحن بالكامل خلال 40 دقيقة.
  • نظام التشغيل أندرويد 14.
  • واجهات FunTouch 14.
  • السعر يبدأ من 507 دولار للنسخة الأقل.

 


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عن الكاتب:
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سيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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