قامت شركة فيفو بإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة “فيفو في 30″، في الهند، وقامت الشركة بتصميم هذه الهواتف لتكون من بين أكثر الهواتف الذكية تميزاً، من ناحية التصميم والأداء والمواصفات، وتم إطلاق السلسلة في الهند بشكل رسمي كأول سوق مبدئي، على أن يتم إطلاقها في باقي الأسواق العالمية قريباً.

ملك التصوير| فيفو تطلق هاتف Vivo V30 Pro أكثر الهواتف الذكية تميزاً وتصميماً

مواصفات هاتف Vivo V30 Pro

ومن بين أبرز هواتف سلسلة فيفو الجديدة هو هاتف Vivo V30 Pro، الذي يتميز بقدراته التصويرية الممتازة، كما أن الهاتف مزود بمعالج قوي لضمان سرعة الأداء وعدم ارتفاع حرارته، وفيما يلي نعرض لمتابعي موقع نجوم مصرية أبرز مواصفات هاتف فيفو في 30 برو، والتي جاءت وفق ما يلي.

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نوع الشاشة AMOLED مقياس الشاشة 6.78 بوصة الدقة 1.5K وتبلغ 1260 × 2800 بيكسل معدل التحديث 120 هرتز تدعم تقنية HDR10+ ذروة السطوع 2800 شمعة| م تقريباً

معالج وذواكر هاتف فيفو Vivo V30 Pro

المعالج مطور من شركة ميديا تك وبدقة تصنيع 4 نانومتر.

نوع المعالج Dimensity 8200.

الرام 16 و12 و8 جيجا بايت.

نوع الرام LPDDR4x.

الذاكرة الداخلية بسعة 512 و256 جيجا بايت.

نوع الذاكرة الداخلية UFS 3.1.

كاميرات هاتف Vivo V30 Pro

الكاميرات الخلفية ثلاثية.

العدسات تدعم تقنيات Zeiss.

نوع المستشعر الرئيسي Sony IMX920.

دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل.

كاميرا مقربة بدقة 50 ميجا بيكسل ومستشعر Samsung JN1.

الكاميرا الثالثة دقتها 50 ميجا بيكسل ومزودة بمستشعر Sony INX816.

كاميرا أمامية مذهلة بدقة 50 ميجا بيكسل.

البطارية ونظام التشغيل