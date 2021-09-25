ملخص تحديث iOS 15 أبرز الإضافات الخرافية التي لم ينتبه أحد لها

تحديث iOS 15 أصبح الآن متاحًا على متجر آبل، لجميع مستخدمي أجهزة آيفون الحديثة، حيث قدمت الشركة الأمريكية نظام التحديث الجديد تزامنًا مع طرحها عائلة آيفون 13 – iPhone 13 في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، والتي تضم كل من: آيفون 13 برو، آيفون 13 برو ماكس، آيفون 13 ميني.

وإليك التفاصيل الدقيقة لجميع الإضافات الجديدة على نظام التشغيل iOS 15 والذي ستحصل عليه بمجرد تنزيل التحديث الجديد لهاتفك، علمًا بأنه غير متاح لأجهزة آيفون قبل طراز iPhone 6 S.

أقوى التعديلات والإضافات في iOS 15

التعديل الأولي يأتي في أيقونات الإشعارات حيث أصبحت أصغر حجمًا.

أما عن الإضافات الجديدة، فهناك ميزة تُسمى ملخص الإشعارات و تقدم لك ما يلي: عرض الإشعارات الأكثر أهمية والتي فاتتك لمدة طويلة مع أول استعمال للهاتف، إمكانية تعديل الشاشات الرئيسية وترتيبها حسبما يحلو لك، وطريقة ذلك هي الضغط مطولًا على أي مكان فارغ في الشاشة الرئيسية، بعد ذلك اضغط على شريط التنقل بالأسفل وسيمكنك بعد ذلك تغيير ترتيب الشاشات الرئيسية.

والإضافة الأخرى تكمن في أنه عند فتح شريط الضبط السريع من خلال سحب الجزء العلوي من جهة اليمين للأسفل، سيظهر اختيار جديد وهو اختيار focus، كيف يعمل ؟

عند الضغط على اختيار focus يقوم بتفعيل أكثر من وضع Mode وهم كما يلي:

وضع عدم الإزعاج do not disturb. وضع العمل work. النوم sleep. الوضع الشخصي personal.

أما الأمر المذهل في هذه الخاصية الجديدة هو أنه يمكن تفعيل الوضع تلقائيًا بناءً على مكان تواجدك، على سبيل المثال، سيتم تفعيل وضع العمل بشكل آلي إذا كنت متواجدًا في مكان عملك، بعد أن تزود الهاتف بهذه المعلومة.

ويمكن ضبط هذه الخاصية على أكثر من مكان مثل: صالة الألعاب الرياضية، المنزل، العمل، وحتى في حالة النوم.

ويمكنك الانطلاق في التعرف على هذه الميزة الحديثة وخصائصها من خلال الضغط على الأيقونة الموضحة في الصورة المرفقة.

ميزة ضرورية جديدة في iOS 15

قام المطورون بتعديل خانة البحث في متصفح سفاري ليصبح في الأسفل بدلًا من الأعلى؛ وذلك حتى يكون أقرب ليدك، وفي الوقت نفسه، يمكنك اختيار إعادة مكان مستطيل البحث إلى سابق عهده في أعلى الصفحة، حسب تفضيلك الشخصي.

أسرع طريقة لتحديث آي أو إس 15 في خطوتين

ابحث في خانة البحث الداخلية للهاتف بكلمة software Update، واضغط على نتيجة البحث.

انتقل إلى أسفل الشاشة واختر upgrade to iOS 15، ووافق على الشروط والأحكام كما تظهر أمامك، ثم انتظر حتى يكتمل تحديث نظام التشغيل ولا تقم بإعادة تشغيله أو فصل الطاقة عنه، علمًا بأنه يستغرق نحو ساعة حتى يكتمل التحديث.