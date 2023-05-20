مكافئات مالية ضخمة من تيك توك متاحة للجميع وبشروط سهلة.. وهذه طريقة كسبها

كلنا نعلم أن تطبيق تيك توك يقوم بتقديم مبالغ مالية ضخمة لمستخدميه ورواده ما ساهم في تشجيع الأفراد على نشر فيديوهاتهم القصيرة عبر التطبيق، وهو الأمر الذي جعل تيك توك التطبيق الأكثر تحميلاً في العالم بأكثر من مليار ومئة مليون تحميل سنوياً على متجر غوغل بلاي وحده. مما ابعده في صدارة تطبيقات التواصل الاجتماعي عن منافسيه من تطبيقات ميتا مثل فيسبوك وانستغرام وحتى يوتيوب التابع لشركة غوغل. وبسبب سخاء الشركة هذا أعلنت عن مكافئات مالية مجزية وبشروط سهلة يمكن للجميع الحصول عليها، فتابعوا معنا لمعرفة التفاصيل.

صندوق مكافئات سخي من شركة Byte Dance

أعلنت شركة Byte Dance والتي تملك تطبيق تيك توك الأشهر في العالم في مجال نشر الفيديوهات القصيرة، أنها قامت يوم الجمعة أمس بإنشاء صندوق للمكافئات وللمرة الأولى في تاريخ الشركة، سيتم توزيعه بشكل خاص على المستخدمين الذين يصنعون فلاتر وتأثيرات على المنصة بشرط انتشارها، وبهذا الأمر يصبح لدى الجميع فرصة حقيقية في الحصول على مبالغ ضخمة ومتزايدة من المال مقابل الفلاتر التي يصنعوها في حال لاقت رواجاً بالنسبة لمستخدمي المنصة.

وفي تفاصيل أكثر، يطلق على برنامج المكافئات الجديد من تيك توك اسم مكافئات مصمم التأثيرات، وخصصت Byte Dance مبلغ ضخم وقدره 6 مليون دولار أمريكي سيتم توزيعه بكامله على المستخدمين الذين تحصل تأثيراتهم وفلاترهم على انتشار عالي. وذلك بناءً على كمية المقاطع القصيرة التي سوف يصنعها المستخدمون المستعينين بتلك الفلاتر.

ما شروط الحصول على هذه المكافئات المالية من تيك توك؟

توضح Byte Dance في بيانها أيضاً مزيداً من التفاصيل مثل أن التأثيرات التي يتم استخدامها خلال 90 يوماً من صنعها من قبل 500 الف مقطع فيديو قصير، سوف يتلقى مصممها على 750 دولار أمريكي، وسيتلقى المصمم أيضاً 100 دولار مقابل كل 100 الف زيادة على تلك المقاطع القصيرة التي تستخدم الفيديو، وعلى الرغم من كبر تلك الأرقام، إلا أن هذا العديد ليس كبيراً بالنسبة لمنصة تيك توك التي ينشر فيها ملايين الفيديوهات يومياً.

وهذا يعني، إن قمت بصناعة تأثير أو فلت خاص بك وتم استخدامه خلال ثلاثة أشهر بحوالي مليون فيديو قصير، فسوف تحصل على مبلغ وقدره 1500 دولار أمريكي. وهو الأمر غير الصعب خصوصاً أنه هناك فلاتر وتأثيرات تم استعمالها لعشرات ملايين المرات. فهل هي فرصتك لتصنع الثروة؟.

منافسة محتدمة ومتوقعة مع موظفي تيك توك أنفسهم

من الجدير بذكره أن المصممين المدعين أو المبرمجين الذين سيعملون على تصميم تلك التأثيرات سيلقون منافسة مع تيك توك نفسها، حيث لدى تيك توك عشرات الموظفين الذين يعملون في تصميم الفلاتر والتأثيرات، والفلاتر الأساسية التي تدعمها تيك توك هي الفلاتر الأكثر شعبية واستخداماً من قبل مستخدمي التطبيق. وتشير الإحصائيات أن 80 بالمئة من الفلاتر التي يتم استخدامها في المنصة تكون للفلاتر المصنوعة من مصممي تيك توك أنفسهم.

ولم توضح شركة بيت دانس بعد إن كان موظفيها وفلاترهم الخاصة مؤهلون للدخول في مسابقة المكافئات السخية هذه أم انهم مستبعدون منها.