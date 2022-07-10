مقارنة مواصفات Vivo T1 5G & OPPO K10 5G والأسعار

أطلقت شركة أوبو هذا العام العديد من الطرز من سلسلة OPPO K10، ويعتبر OPPO K10 5G هاتفًا متطورًا وميسور التكلفة، وفي هذه المقالة سنجري مقارنة لهذا الهاتف بأحد أهم الهواتف في نفس النطاق السعري، وهو Vivo T1 5G الذي على الرغم أنه جهاز قديم، لكنه لا يزال يحتوي على جميع الميزات للتنافس مع OPPO الجديد منخفض التكلفة، حيث يأتي بمواصفات مختلفة ولكنها متشابهة، وهو ما سيتضح من خلال مقارنة مواصفات Vivo T1 5G & OPPO K10 5G التي تم التسليط الضوء فيها على الاختلافات الرئيسية بين مواصفاتهما.

مواصفات Vivo T1 5G & OPPO K10 5G

التصميم

بصورة عامة لا يُتوقع أن يتمتع الجهازين بتصميم متميز، فهي هواتف ميسورة التكلفة ومصنوعة من مواد رخيصة الثمن، فقد تم تصنيع Vivo T1 5G & OPPO K10 5G بالكامل من البولي كربونات باستثناء الزجاج الأمامي، وتصميمها ليس جذابًا لدرجة كبيرة، حيث تأتي مع شقوق قطرة الماء، ولكن بنفس الوقت لا يمكن وصفها على أنها أجهزة قبيحة.

ومع ذلك يعتبر OPPO K10 5G أكثر إثارة للاهتمام لسببين: أولهما أنه أرق (سماكة 8 مم) و ثانيهما أنه حاصل على شهادة IPX4 لمقاومة الماء (إنه مقاوم للرذاذ، حيث لا يمكن وضعه تحت الماء دون يلحق به ضرر)، و بالنسبة لباقي مزايا التصميم، لا يختلف هذين الهاتفين كثيرًا.

الشاشة

شاشة العرض الأكثر تقدمًا، نجدها في هاتف Vivo T1 5G، فهو يحتوي على لوحة من نوع IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، ودقة + Full HD تبلغ 1080 × 2408 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز.

بينما يحتوي OPPO K10 5G على شاشة بمقاس 6.56 بوصة مع دقة + HD منخفضة تبلغ 720 بكسل، ومعدل تحديث أقل بمقدار 90 هرتز، وحيث أن الهاتفين لا يأتيان مع شاشات عرض متطورة، لذلك يجب ألا نتوقع الحصول على جودة صورة رائعة، وإعادة إنتاج ألوان واقعية، باختصار إنها شاشات ميسورة التكلفة مع أداء كافٍ.

تم تجهيز كلا الهاتفين بقارئات بصمات الأصابع مثبتة على الجانب (موضوعة على مفتاح التشغيل)، لكن OPPO K10 5G هو الوحيد الذي يحتوي على مكبرات صوت استريو، مما يوفر تجربة صوتية أفضل.

المعالج وبرامج التشغيل

يتم تشغيل Vivo T1 5G بواسطة مجموعة شرائح Snapdragon 695 5G، مبنية عند 6 نانومتر مع بنية ثمانية النواة تتكون من نواة Kryo 660 Gold تعمل بتردد 2.2 جيجاهرتز، وستة نوى Kryo 660 فضية تعمل بسرعة 1.7 جيجاهرتز، و Adreno 619 GPU، وهي تعتبر متفوقة إذا ما قورنت بشرائح Mediatek Dimensity 810 الموجودة في OPPO K10 5G، وهي شريحة ثماني النواة تم بناؤها بسرعة 6 نانومتر، وتتكون من نوى Cortex A76 تعمل بتردد 2.4 جيجا هرتز، وستة نوى Cortex A55 تعمل بتردد 2 جيجا هرتز، ووحدة معالجة رسومات Mali G57 MC2.

يأتي هاتف OPPO ذو الميزانية المحدودة فقط بتكوين لذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايتUFS 2.2، بينما يأتي Vivo T1 5G مع متغيرات أخرى للذاكرة وهي 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت من التخزين الداخلي، ويمكن توسيع مساحة التخزين الداخلية عن طريق فتحة micro SD المتوفرة في كلا الهاتفين، ويعمل OPPO K10 5G بنظام التشغيل Android 12 خارج الصندوق، تم تخصيصه بواسطة ColorOS 12.

الكاميرا

تأتي الكاميرا الأكثر تقدمًا مع هاتف Vivo T1 5G وهي مكونة من كاميرا خلفية ثلاثية تشمل: مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، وفي المقدمة توجد كاميرا تتميز بالتقاط صور سيلفي بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة بؤرية f / 2.0.

بينما في هاتف OPPO K10 5G، يوجد مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة عمق 2 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

البطارية

تم تزويد كلا الهاتفين ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكن يجب أن يوفر هاتف OPPO عمرًا أطول للبطارية لأنه يحتوي على شاشة ذات دقة أقل ومعدل تحديث أقل، إضافة إلى أنه يعمل بنظام ColorOS 12.1 الذي يعتبر نظام إدارة للطاقة جيد جدًا، وأخيرًا تختلف سرعات الشحن بين الهاتفين حيث يتميز جهاز OPPO بشحن سريع بقدرة 33 وات، بينما يتوقف شحن Vivo عند 18 وات.

نرفق جدول يتضمن كافة المواصفات للهاتفين Vivo T1 5G & OPPO K10 5G للمقارنة بينهما:

المواصفات Vivo T1 5G OPPO K10 5G الأبعاد والوزن 164 × 75.8 × 8.3 ملم.

187 جرام. 163.8 × 75.1 × 8 مم.

190 جرام الشاشة مقاس 6.58 بوصة.

الدقة 1080 × 2408 بكسل (+ Full HD).

نوع IPS LCD مقاس 6.56 بوصة.

الدقة 720 × 1612 بكسل (+HD).

نوع IPS LCD المعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، ثماني النواة 2.2 جيجاهرتز Mediatek Dimensity 810، ثماني النواة 2.4 جيجا هرتز الذاكرة – 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت تخزين.

– 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت تخزين.

– 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 جيجابايت .

– فتحة Micro SD – 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت.

– فتحة Micro SD برنامج التشغيل Android 11 ،Funtouch OS Android 12 ،ColorOS الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ،Bluetooth 5.1 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ،Bluetooth 5.3 ،GPS كاميرا كاميرا ثلاثية خلفية 50 + 2 + 2 ميجابكسل

الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل كاميرا خلفية مزدوجة 48 + 2 ميجابيكسل

كاميرا أمامية 8 ميجابيكسل البطارية 5000 مللي أمبير، شحن سريع 18 وات 5000 مللي أمبير، شحن سريع 33 وات ميزات إضافية 5G، شريحتين 5G، شريحتين

سعر Vivo T1 5G & OPPO K10 5G

يصل سعر OPPO K10 5G في السوق إلى 233 دولارًا.

وتبلغ تكلفة جهاز من Vivo T1 5G، تقريبًا 240 دولارًا.

وبنتيجة هذه المقارنة بين الهاتفين Vivo T1 5G & OPPO K10 5G يأتي هاتف OPPO ذو الميزانية المحدودة مع إصدار أحدث من Android مع واجهة مستخدم أكثر تقدمًا، بالإضافة إلى شهادة IPX4 لمقاومة الرذاذ وتقنية شحن أسرع، بينما يتميز Vivo T1 5G بشاشة أفضل ومجموعة شرائح فائقة وكاميرا أفضل، فأي واحد منهما ستختار؟