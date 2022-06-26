مقارنة مواصفات Tecno CAMON 19 Pro مقابل Samsung A53 و Vivo V23e

العلامات التجارية الثلاث Tecno و Samsung و Vivo تختلف كل منها عن الأخرى من حيث التصميم والميزات وتاريخ العلامة التجارية، ولكن عند المقارنة بينها، تُعدّ Tecno جديدة نسبيًا، وغالبًا ما ركزت منتجات هذه العلامة التجارية على التصميم الفني وتكنولوجيا الكاميرا المتطورة، لنلقِ نظرة متعمقة ونتحقق هل فعلًا CAMON 19 Pro الجديد يتفوق على Samsung A53 و Vivo V23e من خلال المقارنة بين مواصفات الهواتف الثلاثة.

TECNO CAMON 19 Pro و Samsung A53 و Vivo V23e

الكاميرا والتصوير

في الحديث عن الكاميرات والتصوير، فإن الهواتف الثلاثة تحتوي على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجابكسل:

يتميز TECNO CAMON 19 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، والتي تعتبر هي الأولى من نوعها في الصناعة، حيث تأتي مع عدسة زجاجية بلورية عالية الوضوح (RGBW) تم تطويرها بالاشتراك مع Samsung، وتضع هذه العدسة معيارًا جديدًا لالتقاط صور شخصية ساطعة وواضحة بشكل دقيق في حالات الإضاءة الأقل من المثالية (خافتة)، كما يتميز CAMON 19 Pro أيضًا بكاميرا بورتريه متخصصة تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، التي توفر تجربة تصوير فوتوغرافي ممتازة.

ومن جهة أخرى يأتي Vivo V23e أيضًا بإعداد رائع للكاميرا مؤلف من كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية 120 درجة وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

فيما يحتوي Samsung A53 على إعداد رباعي للكاميرا بدقة 64 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 5 ميجابكسل، ولكنه لا يقدم شيئًا مميزًا من حيث الوظائف المحددة.

كاميرات السيلفي

يتفوق Vivo V23e من حيث كاميرا الصور الشخصية، حيث يأتي بكاميرا سيلفي عريضة الزاوية تبلغ 50 ميجابكسل، والتي تمنح المستخدم صورًا واضحة تمامًا ومناظر أوسع للصور الذاتية، أو صور السيلفي الجماعية، مما يجعلها كاميرا مثالية لسيناريوهات اجتماعية مختلفة.

فيما يحتوي TECNO CAMON 19 Pro على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، و Samsung A53 مزود بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.

الشاشات

الهواتف الثلاثة مزودة بشاشات كبيرة رائعة تمنح تجربة ترفيهية:

يتميز TECNO CAMON 19 Pro بأكبر شاشة بين الثلاثي، فيأتي مع شاشة مقاس 6.8 بوصة مزودة بمجموعة ألوان واسعة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، علاوة على ذلك، تم اعتماد الشاشة من قبل TUV Rheinland، وهذا يعني أن CAMON 19 Pro لديه شاشة كبيرة تقلل الضوء الأزرق، وبالتالي تقلل من إجهاد العين والتعب.

ومن ناحية أخرى يأتي كل من Samsung A53 و Vivo V23e بشاشة مقاس 6.5 بوصة، FHD AMOLED و 6.44 بوصة FHD على التوالي، وبذلك يبرز بين الهواتف الثلاثة TECNO CAMON 19 Pro بشاشته الضخمة.

التصميم

وفي الحديث عن التصميم، فإن العلامات التجارية الثلاثة تستخدم لغة التصميم المميزة الخاصة بها، لاستقطاب المستهلكين الشباب:

يتميز Vivo V23e بتصميم فائق النحافة مع ظهر زجاجي وإطار بلاستيكي.

وأما Samsung A53 يتبع تصميم Galaxy الأيقوني مع ملمس بلوري غير لامع، وألوان جديدة بشكل تام.

فيما يتميز TECNO CAMON 19 Pro بتصميمه الأنيق، والإطار النحيف للغاية، حيث يبلغ 0.98 مم، وتصميم الكاميرا الثلاثية الحلقي المزدوج الذي جعله يحصل على جائزة 2022 iF Design.

المعالج والذاكرة

يتم تشغيل كل من TECNO CAMON 19 Pro و Vivo V23e بواسطة شرائح (MediaTek Helio G96 12nm Chip)، بينما يقوم بتشغيل Samsung A53 شريحة (Samsung Exynos 1280 5nm) مما يوفر أداءًا فائقًا، وتوفير الطاقة، وبالتالي يمنح المستخدمين تجربة أفضل وأسرع.

تم تزويد TECNO CAMON 19 Pro بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت، بينما يأتي كل من Samsung A53 و Vivo V23e بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت على التوالي.

البطارية

يعمل كل من TECNO CAMON 19 Pro و Samsung A53 بواسطة بطارية كبيرة السعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعمان شحن فلاش بقوة 33 وات، بينما يحتوي Vivo V23e على بطارية أصغر تبلغ 4050 مللي أمبير في الساعة، ولكنها تدعم شحن فلاش بقوة 44 وات الذي يشحن الهاتف بشكل أسرع.

الاستنتاج

وفقًا لنقاط المقارنة أعلاه يمكن اعتبار Tecno CAMON 19 Pro الخيار الأمثل في حال كان التركيز على التصوير الفوتوغرافي للصور الليلية، أو في حال الرغبة في شاشة أكبر وأكثر سلاسة وتصميمًا نحيفًا وأنيقًا.

وأما إذا كان التقاط صور سيلفي يأتي أعلى قائمة الأولويات فإن Vivo V23e يُعدّ خيارًا جيدًا لأنه يحتوي على كاميرا أمامية أفضل ويدعم أيضًا الشحن الأسرع.

وإذا كان اسم العلامة التجارية وشهرتها، يأتي في الاعتبار الأول، يُعدّ هاتف Samsung A53 هو الاسم المناسب أكثر، لأنه يأتي مع اسم العلامة التجارية Samsung ويعمل أيضًا بشكل أفضل بفضل معالجه، ولكنه يقصّر في الجوانب والميزات الأخرى.