أطلقت شركة شاومي الصينية Xiaomi الرائدة في صناعة الهواتف الذكية خلال الأشهر الماضية جهازين جديدين تمامًا ليس لهما سلف، و هما Xiaomi CIVI هو أول هاتف من سلسلة سيفى ويحل محل سلسلة CC. وفي الوقت نفسه، في سلسلة Redmi Note، ظهر أول متغير +Pro لأول مرة في الصين وهو +Redmi Note 11 Pro، وكلا الهاتفين من Xiaomi ويباع كلاهما في نفس النطاق السعري، فماذا ستختار؟ طبعا لا يوجد إجابة محددة، حيث يعتمد ذلك في الغالب على احتياجات المستخدمين، ولكن هذه المقارنة بين +Redmi Note 11 Pro و Xiaomi Civi ستساهم في فهم الاختلافات، وتسهيل المهمة في الاختيار.

مقارنة مواصفات Redmi Note 11 Pro Plus و Xiaomi CIVI

التصميم

يعد هاتف Xiaomi Civi أحد أجمل الهواتف على الإطلاق، فهو يأتي مع ظهر زجاجي رائع وذو لمسة غير لامعة على غرار OPPO Glow، إضافة إلى أنه يحتوي على إطار من الألومنيوم وهو أحد أنحف الهواتف وخفة الوزن في الجيل الأخير، حيث يبلغ سمكه 7 مم، ويزن 166 جرامًا فقط، كما ويحتوي على شاشة منحنية تجعله أكثر أناقة.

ويأتي هاتف +Redmi Note 11 Pro بظهر زجاجي وتصميم أكثر كثافة، فهو بعيد كل البعد عن كونه أحد أفضل الهواتف من حيث التصميم، لذلك فهو يخرج من نطاق المقارنة من حيث التصميم.

الشاشة

على الرغم من أن كلا الهاتفين يتميزان بلوحة OLED، إلا أن شاشة Xiaomi Civi ذات مستوى أعلى، إنها لوحة OLED تعرض ما يصل إلى مليار لون، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز وشهادة +HDR10 و Dolby Vision.

فيما يحتوي +Redmi Note 11 Pro على لوحة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز و HDR10 ، لكنه يفتقر إلى +HDR10 و Dolby Vision، ولا يمكنه عرض كل تلك الألوان، علاوة على ذلك، يتميز Xiaomi Civi بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة، على عكس Redmi Note +11 Pro.

وبالنتيجة لجهة مقارنة الشاشة، فإنه بفضل شاشته الأصغر (6.55 بوصة مقابل 6.67 بوصة)، يعد Xiaomi Civi أكثر إحكامًا وراحة.

المعالج والبرمجيات

وفقًا للمواصفات، فإن مجموعة شرائح Snapdragon 778G الموجودة في Xiaomi Civi أقوى قليلاً من MediaTek Dimensity 920 الموجودة في +Redmi Note 11 Pro.

كما يحتوي هاتف Xiaomi Civi على ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، بينما تصل إلى 8 جيجابايت كحد أقصى من ذاكرة الوصول العشوائي في هاتف +Redmi Note 11 Pro ، وعلاوة على ذلك، يحتوي معالج Snapdragon 778G على مودم G5 مدمج بشكل أفضل مع دعم mmWave (إلى جانب الترددات الفرعية 6 جيجاهرتز)، لذا فإن هاتف Xiaomi Civi يتميز عندما يتعلق الأمر بأجهزة التشغيل، أما برنامج التشغيل هو نفسه في كلا الهاتفين وهو نظام Android 11 المخصص بواسطة MIUI 12.5.

الكاميرات

يعتبر +Redmi Note 11 Pro هاتف كاميرا مثير للاهتمام في فئة المدى المتوسط، ​​لأنه يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، من ناحية أخرى، فإن هاتف Xiaomi Civi هو هاتف سيلفي متفوق بفضل الكاميرا الأمامية المذهلة التي تبلغ دقتها 32 ميجابكسل، وبالخلف يحتوي Xiaomi Civi على مستشعر متوسط ​​64 ميجابكسل، في حين أن المستشعرات الثانوية هي نفسها لكلا الهاتفين وهي: عدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وبشكل عام لا يعتبر أي من الجهازين هاتفًا مزودًا بكاميرا متطورة لذلك لن يحصل المستخدم على صور مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة ، ولكن كلاهما يوفر جودة صورة جيدة.

البطارية

على الرغم من تصميم Xiaomi Civi بشكل نحيف لحد لا يصدق فإنه يحتوي على نفس سعة البطارية تماما كما هي في Redmi Note 11 Pro +، أي 4500 مللي أمبير في الساعة.

ونظرًا لشاشة العرض الأصغر حجمًا، فإن Xiaomi Civi يجب أن يوفر عمرًا أطول للبطارية بشحنة واحدة، وبالمقابل يدعم Redmi Note 11 Pro+ تقنية شحن أسرع (120 واط مقابل 55 واط).

المواصفات كاملة للهاتفين Redmi Note 11 Pro Plus و Xiaomi CIVI

الميزة شاومي ريدمي نوت 11 برو بلس شاومي CIVI السماكة والوزن 8.3 مم و 204 جرام 7 ملم و 166 جرام الشاشة 6.67 بوصة ، 1080 × 2400 بكسل (Full HD +) ، AMOLED 6.55 بوصة ، 1080 × 2400 بكسل (Full HD +) ، OLED المعالج Mediatek Dimensity 920 ، ثماني النواة 2.5 جيجا هرتز Qualcomm Snapdragon 778G ، معالج ثماني النواة 2.4 جيجا هرتز الذاكرة 6 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 GB – 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 256 GB – 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 256 GB – فتحة Micro SD البرمجيات Android 11، MIUI Android 11، MIUI الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax ، بلوتوث 5.2 ، GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e ، Bluetooth 5.2 ، GPS الكاميرا ثلاثية 108 + 8 + 2 ميجابيكسل ، f / 1.9 + f / 2.4

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل ثلاثية 64 + 8 + 2 ميجابيكسل ، f / 1.8 + f / 2.2 + f / 2.4

كاميرا أمامية 32 ميجابيكسل البطارية 4500 مللي أمبير ، شحن سريع 120 وات 4500 مللي أمبير ، شحن سريع 55 وات ميزات إضافية فتحة لبطاقتي SIM ، 5G فتحة لبطاقتي SIM ، 5G

سعر Redmi Note 11 Pro Plus و Xiaomi CIVI

يبدأ سعر Redmi Note 11 Pro Plus في الصين من 260 يورو / 300 دولار، بينما يبدأ سعر Xiaomi Civi من 343 يورو / 396 دولارًا، وبالتالي يوفر + Redmi Note 11 Pro ، الكثير من المال، ولكن Xiaomi Civi يفوز بهذه المقارنة نظرًا لتصميمه وشاشة العرض المذهلين.