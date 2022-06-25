مقارنة مواصفات Realme V20 & POCO M4 5G والأسعار

تصدر العلامات التجارية الفرعية لشركتي Realme و Xiaomi، كل عام عددًا كبيرًا من الأجهزة الاقتصادية ذات الأسعار المعقولة، والتي تعتبر من بين أفضل الأجهزة بالنسبة للذين يرغبون في توفير المال وبنفس الوقت الحصول على جهاز رائع، وكان أحدث هاتف ميسور التكلفة أطلقته Realme هو Realme V20 الذي يدعم الاتصال 5G بالرغم من أنه يأتي بأقل الأسعار المعقولة، وضمن ذات نطاق سعري مشابه، يوجد هاتف POCO M4 5G بأسعار معقولة مع اتصال ميزة 5G أيضًا، وكون هذين الجهازين من أحدث الأجهزة في السوق حاليًا، سوف نعرض مقارنة بين مواصفات هذين الهاتفين Realme V20 & POCO M4 5G التي ستكون مفيدة جدًا لمن يرغب في اقتناء هاتف ذكي والاختيار من بينهما بما يتناسب مع مستوى الدخل.

مقارنة مواصفات Realme V20 & POCO M4 5G

التصميم

بدون شك يُعدّ Realme V20 أحد أجمل الأجهزة للمبتدئين، حيث أنه يتميز بتصميم ذو حدود مسطحة تمامًا مثل أجهزة iPhone، وأبعاده ليست كبيرة ولا تأتي كاميراته ضمن وحدة الكاميرا، ولكنها موضوعة مباشرة على الجانب الخلفي، على الرغم من أنها بارزة.

بينما يُعدّ POCO M4 5G أقل أناقة بسبب وحدة الكاميرا الكبيرة والحدود المنحنية الكلاسيكية، وأبعاده أكبر، وأكثر سمكًا من منافسه Realme V20، ومع ذلك لديه ميزتان تتعلق بجودة التصميم، فهو يتمتع بحماية زجاج Gorilla Glass 3 ومقاوم للرذاذ، وهما ميزتان يصعب العثور عليهما في هاتف ميسور التكلفة.

الشاشة

تُعدّ شاشة POCO M4 5G أفضل بكثير من تلك الموجودة في Realme V20، إنها شاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز، ودقة + Full HD تبلغ 1080 × 2400 بكسل، ومحمية بزجاج Gorilla كما أسلفنا، يحتوي Realme V20 على شاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة، ودقة + HD تبلغ 720بكسل، فلا شيء مميز.

كما نرى بوضوح من المواصفات، فإن شاشة POCO M4 5G قادرة على عرض الصور بمستوى أعلى من ناحية التفاصيل، كما أنها توفر تجربة مشاهدة أكثر سلاسة بفضل معدل التحديث 90 هرتز، وعمومًا هذه الشاشات ليست مميزة لأنها لوحات LCD منخفضة الجودة، لذلك لا يُتوقع منها أن توفر جودة صورة عالية جدًا، ومن المواصفات الأخرى تم تجهيز Realme V20 & POCO M4 5G بأجهزة قراءة بصمات الأصابع مثبتة على الجانب، وتأتي مع مكبرات صوت أحادية.

المعالج وبرامج التشغيل

يتم تشغيل الجهازين Realme V20 & POCO M4 5G بواسطة نفس المعالج وهو Dimensity 700 من Mediatek مبني على 7 نانومتر، ويعمل بتردد أقصى يبلغ 2.2 جيجاهرتز، ويتألف من نوى Cortex-A76 تعمل بسرعة 2.2 جيجاهرتز، وستة أنوية Cortex-A55 تعمل بسرعة 2 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2.

تعد مجموعة شرائح 5G Dimensity 700 الأكثر تكلفة من Mediatek حتى الآن، ولكنها توفر أداءً جيدًا، ويفوز في هذه المقارنة جهاز V20 لأنه يوفر كمية أكبر من ذاكرة الوصول العشوائي حيث يوفر ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وما يصل إلى 128 جيجابايت من التخزين الداخلي، بينما يتوقف POCO M4 5G عند 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت، ويعمل POCO بنظام Android 12k في حين أن Realme لا يزال يعتمد على نظام Android 11، وبالنتيجة، هذين الجهازين يعتبران جيدين للمستخدمين المتوسطين أو المبتدئين، وليس للمستخدمين المتمرسين.

الكاميرا

توجد الكاميرا الأكثر تقدمًا في POCO M4 5G، فهو يحتوي على كاميرا رئيسية أفضل بدقة 50 ميجابكسل، ومقترنة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، أما Realme V20 يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق 0.3 ميجابكسل، فهي مخيبة للآمال لأولئك الذين يبحثون عن جودة صور رائعة.

البطارية

لا يوجد اختلافات كبيرة بين قدرات بطاريات هذين الهاتفين، حيث كلاهما مزود ببطارية ليثيوم بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع فارق وهو أن V20 يوفر عمرًا أطول للبطارية بشحنة واحدة لأن شاشته أكثر كفاءة بسبب دقة الوضوح العالي ومعدل التحديث القياسي، ولكن من ناحية أخرى فإن هاتف POCO على عكس V20، يدعم الشحن السريع.

في الجدول المرفق أدناه كامل مواصفات الجهازين Realme V20 & POCO M4 5G للمقارنة:

المواصفات Realme V20 Xiaomi POCO M4 5G السماكة والوزن 8.1 ملم. 184 جرام. 8.9 ملم. 200 جرام. الشاشة قياس 6.5 بوصة. دقة720 × 1600 بكسل (+HD ) نوع IPS LCD قياس 6.58 بوصة. الدقة 1080 × 2400 بكسل (+ Full HD). نوع IPS LCD المعالج Mediatek Dimensity 700، ثماني النواة 2 جيجاهرتز Mediatek Dimensity 700، ثماني النواة 2.2 جيجاهرتز الذاكرة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت تخزين – 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت تخزين – فتحة Micro SD 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 64 جيجابايت – 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت تخزين – فتحة Micro SD برنامج التشغيل Android 11 ،Realme UI Android 12 ،MIUI الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n ، Bluetooth ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، Bluetooth 5.1 ،GPS كاميرا كاميرا خلفية مزدوجة 13 + 0.3 ميجا بيكسل

كاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل خلفية مزدوجة 50 + 2 ميجابيكسل

أمامية 8 ميجابيكسل البطارية 5000 مللي أمبير 5000 مللي أمبير، شحن سريع 18 وات ميزات إضافية فتحة لبطاقتي SIM فتحة لبطاقتي SIM ،5G

سعر Realme V20 & POCO M4 5G

يبدأ سعر POCO M4 5G من 239 دولارًا / 226 يورو.

يبدأ سعر Realme V20 5G من حوالي 141 يورو / 149 دولارًا.

وبنتيجة هذه المقارنة نلاحظ أن هاتف POCO يفوز فيها بسبب شاشته الأفضل، وكاميراته، وشحنه السريع، ولكن بالمقابل هاتف V20 أكثر جمالًا وأسعار معقولة وأقل.