يعد OnePlus 10 Pro أقوى هاتف رائد تم إطلاقه في عام 2022 ، والآن مع ورقة المواصفات المذهلة التي جاء بها، فإنه يوفر كل ما يمكن توقعه من هاتف في عام 2022، ولكن هل سيكون هذا كافيًا لجعل هذا الجهاز بديلاً جيدًا لأفضل هواتف ابل، iPhone؟ الإجابة على هذا التساؤل من الصعوبة بمكان على اعتبار أن هواتف أيفون لديها نظام تشغيل مختلف، ولكن معرفة الاختلافات بين الطرازين OnePlus 10 Pro و iPhone 13 Pro Max الحل الأمثل لمعرفة أيهما أفضل ، وهو ما سيتم تسليط الضوء على مقارنة الاختلافات بين مواصفات الهاتفين.

مقارنة مواصفات OnePlus 10 Pro و iPhone 13 Pro Max

التصميم

تعتبر الشاشة المنحنية لـ OnePlus 10 Pro رائعة وجميلة، ولكن التصميم الأيقوني لـ Apple iPhone 13 Pro Max وجودة التصميم المذهلة تجعله أكثر إثارة عندما يتعلق الأمر بالجمال، ويتمتع جهاز iPhone بهيكل أنحف بسماكة 7.7 مم وشق أصغر بنسبة 20 في المائة إذا ما قورنت بالأجيال السابقة، بالإضافة إلى الحواف المسطحة التي كانت مبعث الإلهام للعديد من العلامات التجارية الأخرى.

وعلاوة على ذلك، يأتي هاتف ايفون مع ظهر زجاجي محمي بواسطة Ceramic Shield وإطار رائع من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما إنه مقاوم للماء بشهادات IP68 (يصل عمقها إلى 6 أمتار لمدة 30 دقيقة)، بينما يفتقر OnePlus 10 Pro إلى شهادة IP.

الشاشة

على الورق ، يبدو أن OnePlus 10 Pro يتمتع بمواصفات شاشة أفضل، حيث توفر عرض ما يصل إلى مليار لون بعمق ألوان 10 بت، وتتميز بدقة +Quad HD عالية (1440 × 3216 بكسل) ، وشهادة +HDR10، و LTPO 2.0 الذي يتيح معدل تحديث متكيف من 1 إلى 120 هرتز، وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة.

ومع ذلك، فإن جودة صورة iPhone 13 Pro Max واستنساخ ألوانه محل إثارة للإعجاب لدرجة أنه يصل إلى OnePlus 10 Pro على الرغم من أن المواصفات الموجودة على الورق تبدو أقل شأنا، ويفتقر iPhone إلى قارئ بصمات الأصابع في الشاشة ولكنه يعتمد على طريقة مصادقة أكثر أمانًا وهي التعرف على الوجه ثلاثي الأبعاد المدعوم من Face ID.

المعالج وبرامج التشغيل

من حيث الأداء فكلا الهاتفين أداؤهما مذهل، ومع ذلك ، قد يلاحظ المستخدمون المتميزون أن iPhone 13 Pro Max أسرع قليلاً وأكثر استقرارًا، ويعود الفضل في ذلك إلى نظام التشغيل iOS واستقراره المذهل، كما لدى هاتف iPhone 13 Pro Max 6 جيجابايت فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، لكن أداء المهام المتعددة يمكن مقارنته بـ OnePlus 10 Pro بفضل نظام التشغيل iOS، ومع ذلك، يمكن ملاحظة الاختلافات الصغيرة فقط في سيناريوهات الاستخدام الأكثر تطلبًا، لذلك من الأفضل التركيز من على المواصفات الأخرى لأن الأداء مرتفع جدًا على كلا الجهازين.

الكاميرات

يوفر iPhone 13 Pro Max في الصور ومقاطع الفيديو العادية، جودة صورة أفضل، حيث يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x ، وكاميرا فائقة الزاوية بنفس دقة 12 ميجابكسل.

وبالمقابل يوفر OnePlus 10 Pro إمكانات تكبير أفضل بفضل مستشعر تليفوتوغرافي 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.3x ولقطات فائقة الدقة بفضل الكاميرا فائقة الاتساع 50 ميجابكسل .

البطارية

على الرغم من أن بطارية iPhone 13 Pro Max أصغر ولكنه يوفرعمرًا أطول للبطارية في الكثير من السيناريوهات بفضل التحسين الذي يوفره نظام التشغيل iOS، لكن OnePlus 10 Pro يدعم تقنيات الشحن الأسرع، حيث يدعم الشحن السلكي 80 وات والشحن اللاسلكي 50 وات.

وفيما يلي جدول بكامل المواصفات للهاتفين OnePlus 10 Pro و Apple iPhone 13 Pro Max

المواصفة OnePlus 10 Pro iPhone 13 Pro Max الأبعاد والوزن 163 × 73.9 × 8.6 ملم ،

200.5 جرام 160.8 × 78.1 × 7.7 ملم ،

240 جرام الشاشة 6.7 بوصة ، 1440 × 3216 بكسل (+Quad HD ) ، AMOLED 6.7 بوصة ، 1284 × 2778 بكسل (+Full HD ) ، Super Retina XDR OLED المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ، معالج ثماني النواة 3 جيجاهرتز Apple A15 Bionic ، ثماني النواة 3.22 جيجاهرتز ذاكرة 8 جيجا بايت رام ، 128 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت – 8 جيجا بايت رام ، 256 جيجا بايت – 12 جيجا بايت رام ، 512 جيجا بايت 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 128 GB – 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 256 GB – 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، 512 GB – 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي 1 تيرابايت البرمجيات Android 12 ، ColorOS iOS 15 الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.2 ، GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.0 ، GPS الكاميرات ثلاثية 48 + 8 + 50 ميجابيكسل ، f / 1.8 + f / 2.4 + f / 2.2 ،

كاميرا أمامية 32 ميجابيكسل f / 2.2 ثلاثية 12 + 12 + 12 ميجابيكسل ، f / 1.5 + f / 2.8 + f / 1.8 + TOF 3D LiDAR ماسح ضوئي

مزدوج 12 ميجابيكسل f / 2.2 + كاميرا أمامية ثلاثية الأبعاد SL البطارية 5000 مللي أمبير ، شحن سريع 80 وات ، شحن لاسلكي سريع 50 وات 4352 مللي أمبير ، شحن سريع 27 واط ، شحن لاسلكي سريع 15 وات ميزات إضافية 5G ، شريحتين ، شحن لاسلكي عكسي 5G ، ثنائي الشريحة اختياري ، IP68 مقاوم للماء

السعر

يبلغ سعر OnePlus 10 Pro حوالي 650 يورو / 738 دولارًا في السوق الصينية، بينما ما زلنا لا نعرف كم سيكلف في السوق العالمية، فيما يصل إلى 1250 يورو / 1418 دولارًا سعر iPhone 13 Pro Max في الصين.

والخلاصة من مقارنة مواصفات OnePlus 10 Pro و iPhone 13 Pro Max ، فإن ايفون هو الفائز، ولكن هاتف OnePlus الرئيسي ذو قيمة أعلى بكثير مقابل التكلفة.