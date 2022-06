مقارنة مواصفات الهاتفين الرائدين OPPO Reno8 Pro Plus & Redmi Note 11T Pro Plus والأسعار

عادة ما تكون متغيرات Pro Plus في سلسلة الهواتف الذكية في الطرز الرئيسية المتميزة، لدى مصنعي تلك الهواتف ، ولكن أطلقت مؤخرًا شركتي أوبو وريدمي متغيرات Pro Plus في القطاعات الغير رئيسية وهما الهاتفين الرائدين OPPO Reno8 Pro Plus & Redmi Note 11T Pro Plus، وفي هذه المقارنة خلال السطور القادمة بين مواصفاتهما قد تساعد في فهم الاختلافات بينهما واختيار الأفضل وفقًا لاحتياجات المستخدمين.

مقارنة مواصفات OPPO Reno8 Pro Plus & Redmi Note 11T Pro Plus

التصميم

التصميم الأكثر روعة يتوفر في هاتف OPPO Reno 8 Pro Plus وهذا المظهر الأنيق للغاية ليس لوجود وحدة الكاميرا في الخلف التي تتميز بنفس لون الجانب الخلفي وحسب، وإنما لأن الجهاز واحد من أنحف وأخف وزنًا بين الهواتف الذكية، حيث يبلغ سمكه 7.3 مم فقط وهو رقم قياسي لعام 2022، وإضافة إلى ذلك تم تصنيعه بمواد رائعة مثل زجاج للظهر وألمنيوم للإطار.

وبالمقابل يحتوي Redmi Note 11T Pro Plus على وحدة كاميرا قبيحة وعفا عليها الزمن، لذا فهو ليس أفضل هاتف من حيث التصميم، ولكنه حاصل على شهادة IP53 لمقاومة الرذاذ و الغبار.

الشاشة

من يبحث عن شاشة أفضل بين الهاتفين سيجد هدفه بلا شك في OPPO Reno 8 Pro Plus فهو الجهاز الوحيد القادر على عرض ما يصل إلى مليار لون بفضل شاشة AMOLED الرائعة، إضافة إلى دعم معيار + HDR10، أما بالنسبة لباقي مواصفات الشاشة، فإن الجهازين متشابهين إلى حد كبير من حيث جودة الصورة، و نفس قطري الشاشة تقريبًا، ونوع AMOLED، ودقة + Full HD التي تبلغ 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع ملاحظة أن Reno8 Pro Plus يحتوي على قارئ بصمات أصابع مدمج، بينما يتم تثبيته على الجانب في Redmi Note 11T Pro Plus، و يتميز كلا الهاتفين بمكبرات صوت استريو.

المعالج

يقدم OPPO Reno8 Pro Plus أداءًا أكثر تقدمًا وذلك بفضل المعالج MediaTek Dimensity 8100 Max، الذي تم ترقيته مع إمكانات أفضل للذكاء الاصطناعي، وهذا لا يتوافر في المعالج Dimensity 920 الموجود في Redmi Note 11T Pro Plus، وعلاوة على ذلك، يتميز OPPO بذاكرة الوصول العشوائي أكبر: حيث يوفر ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مقترنة بوحدة تخزين داخلية UFS 3.1 تصل إلى 256 جيجابايت بدلاً من تخزين UFS 2.2.

و الميزة الوحيدة لهاتف Redmi Note 11T Pro Plus هي وجود فتحة micro SD، ويعمل كلا الهاتفين بنظام Android 12، وسيتم تحديثهما بالتأكيد إلى نظام Android 13 وإصدار Android رئيسي آخر.

الكاميرا

يتفوق هاتف أوبو OPPO Reno8 Pro Plus على منافسه عندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فقد تم تجهيزه بكاميرا رئيسية Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل و دعم تقنية OIS، بالإضافة إلى مستشعر 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل، هذا الجهاز متفوق ليس فقط لأنه يحتوي على مستشعر أفضل، ولكن لأنه يحتوي أيضًا على شريحة MariSilicon X NPU التي تتميز بالتصوير الليلي، وبالنسبة للكاميرا الأمامية يتمتع OPPO Reno8 Pro Plus بكاميرا فائقة بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية

يحتوي كلا الهاتفين OPPO Reno8 Pro Plus & Redmi Note 11T Pro Plus على نفس سعة البطارية البالغة 4500 مللي أمبير في الساعة، لكن يُفترض أن يكون OPPO Reno8 Pro Plus قادر على توفير عمر أطول للبطارية في العديد من السيناريوهات بفضل مجموعة شرائح Dimensity 8100 Max الفعّالة، بينما يفوز Redmi Note 11T Pro Plus من ناحية الشحن السريع بفضل الشحن السريع بقوة 120 واط.

فيما يلي جدول يتضمن كامل مواصفات الجهازين OPPO Reno8 Pro Plus & Redmi Note 11T Pro Plus للمقارنة:

المواصفات OPPO Reno8 Pro Plus 5G Redmi Note 11T Pro Plus 5G الأبعاد والوزن 161.2 × 74.2 × 7.3 ملم، 183 جرام 163.7 × 76.2 × 8.3 مم، 204 جرام الشاشة مقاس6.7 بوصة. 1080 × 2412 بكسل (+Full HD). نوع AMOLED مقاس 6.67 بوصة. دقة 1080 × 2400 بكسل (+ Full HD ). نوع Super AMOLED المعالج Mediatek Dimensity 8100 Max، ثماني النواة 2.85 جيجاهرتز Mediatek Dimensity 8100 Max، ثماني النواة 2.85 جيجاهرتز الذاكرة 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت – 12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128 جيجابايت – 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 128جيجابايت – 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، 256 جيجابايت – فتحة Micro SD برامج التشغيل Android 12 ،ColorOS Android 12 ،MIUI الاتصال Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ، Bluetooth 5.3 ،GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6 ،Bluetooth 5.2 ،GPS الكاميرا ثلاثية 50 + 8 + 2 ميجابيكسل

كاميرا أمامية 32 ميجابيكسل ثلاثية 108 + 8 + 2 ميجابيكسل.

كاميرا أمامية 16 ميجابيكسل. البطارية 4500 مللي أمبير، شحن سريع 80 وات 4500 مللي أمبير، شحن سريع 120 وات ميزات إضافية 5G، شريحتين، الشحن العكسي 5G، شريحتين

سعر OPPO Reno8 Pro Plus & Redmi Note 11T Pro Plus

يبدأ سعر OPPO Reno8 Pro Plus في السوق الصينية بـ 520 يورو / 557 دولارًا (لمتغير الذاكرة 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجا بايت من التخزين الداخلي).

يبدأ سعر Redmi Note 11T Pro Plus من 339 يورو / 363 دولارًا لمتغير الذاكرة 6/128 جيجا بايت.

وبنتجية هذه المقارنة يعتبر هاتف OPPO Reno8 Pro Plus جهازًا متفوقًا لأنه يتميز بكاميرات وشاشة ومعاج أفضل، بينما يوفر هاتف Redmi قيمة أعلى مقابل التكلفة، وشحن أسرع.