مقارنة شاملة بين مواصفات هاتف MatePad Pro 13.2 و Galaxy Tab S9 Ultra

في عالم التكنولوجيا المتطور، برزت أجهزة MatePad Pro 13.2 من هواوي و Galaxy Tab S9 Ultra من سامسونج كأبرز الأجهزة اللوحية لهذا العام، متميزة بمواصفات عالية تلبي احتياجات المستخدمين في تعدد المهام والترفيه.

التصميم والمتانة

كلا الجهازين يتميزان بتصميم أنيق وسمك يبلغ 5.5 ملم، ولكن يتفوق Galaxy Tab S9 Ultra في مقاومة الماء والغبار بموجب معيار IP68، وهذه ميزة غير متوفرة في MatePad Pro 13.2، من ناحية الوزن يعد Galaxy Tab S9 Ultra أثقل بكثير من MatePad Pro 13.2.

القلم الإلكتروني

يدعم كل من Galaxy Tab S9 Ultra و MatePad Pro 13.2 استخدام القلم الإلكتروني، حيث يتميز Galaxy Tab S9 Ultra بتوفير قلم S-Pen الذي يمكن شحنه بسهولة على الجهاز، في حين يباع قلم M-Pencil الخاص بجهاز هواوي بشكل منفصل ويتطلب مكانًا مخصصًا للشحن.

الشاشة والدقة

تتمتع شاشة MatePad Pro 13.2 بدقة أعلى تبلغ 2880 × 1920 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز، في حين تأتي شاشة Galaxy Tab S9 Ultra بحجم أكبر (14.6 بوصة) ودقة 2960 × 1848 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

الكاميرا والتصوير

يحتوي MatePad Pro 13.2 على كاميرا خلفية ثنائية وكاميرا أمامية أحادية مع مستشعر ToF، بينما يضم Galaxy Tab S9 Ultra كاميرا خلفية ثنائية وكاميرا أمامية ثنائية تدعم تقنية HDR وتصوير الفيديو بدقة 4K.

الأداء والمعالج

يعمل Galaxy Tab S9 Ultra بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 القوي، مما يجعله مثاليًا للألعاب الثقيلة وتعدد المهام، بينما يوفر MatePad Pro 13.2 أداءً متميزًا بفضل معالج Kirin 9000S، وهو مناسب لتعدد المهام والتطبيقات المتعددة.

البطارية والشحن

يتفوق MatePad Pro 13.2 في سرعة الشحن بقدرة 88 واط، في حين يدعم Galaxy Tab S9 Ultra الشحن بقدرة 45 واط فقط.

السعر

يبدأ سعر MatePad Pro 13.2 من 1055 دولارًا ومتاح بثلاثة ألوان، بينما يبدأ سعر Galaxy Tab S9 Ultra من 1200 دولار ويتوفر بلونين.

المواصفات الكاملة

نقدم مقارنة تفصيلية بين المواصفات الكاملة لكل من Huawei MatePad Pro 13.2 و Samsung Galaxy Tab S9 Ultra:

