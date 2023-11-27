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مقارنة شاملة بين عملاقي هواتف سامسونج: Galaxy S23 FE و+Galaxy S23.. أيهما أفضل

معز الصافي

لعشاق الفلاجشيب والفئات الرائدة من هواتف سامسونج الأشهر من حيث جود الشاشة ودقة الكاميرات فائقة القوة في التصوير، نوفر لكم مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 FE و+Galaxy S23 وأبرز الاختلافات بينهما ،حيث يتميز الهاتفان بجودة الصوت والصورة وتوافر مساحة كبيرة تتحمل الألعاب الإلكترونية والملفات والمقاطع الصوتية وغيرها من المزايا الأخرى.

مقارنة شاملة بين عملاقي هواتف سامسونج: Galaxy S23 FE و+Galaxy S23.. أيهما أفضل

هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

يمكن توضيح مواصفات ومميزات هذا الهاتف فيما يلي:

  • شاشته Dynamic Amoled 2x وحجمها 6.4 بوصة، ومعدل التحديث 120 هرتز.
  • معالج الهاتف نوعه Samsung Exynos 2200 وهو ثماني النواة بدقة 4 نانو متر.
  • المعالج الرسومي من نوع Xclipse 920.
  • رامات الهاتف 8 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية 128، 256 جيجا بايت.
  • نظام التشغيل أندرويد 13.
مقارنة شاملة بين عملاقي هواتف سامسونج: Galaxy S23 FE و+Galaxy S23.. أيهما أفضل
  • الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50+8+12 ميجا بكسل.
  • الكاميرا الأمامية دقتها 10 ميجا بكسل وتعمل بدقة 4k وFHD.
  • بطارية الهاتف سعتها 4500 مللي أمبير وهي غير قابلة للإزالة.
  • يدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.
  • سعر الهاتف 600 دولار.

هاتف سامسونج +Galaxy S23

في السطور القادمة سنوضح مواصفات الهاتف:

  • شاشته Dynamic Amoled 2x وحجمها 6.6 بوصة، ومعدل التحديث 120 هرتز ودقتها 1080 × 2340.
  • معالج الهاتف نوعه Snapdragon 8 gen 7 وهو ثماني النواة بدقة 4 نانومتر.
  • رامات الهاتف 8 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية 128، 256 جيجا بايت.
  • نظام التشغيل أندرويد 13.

  • الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50+10+12 ميجا بكسل.
  • الكاميرا الأمامية دقتها 12 ميجا بكسل.
  • بطارية الهاتف سعتها 4700 ميللي أمبير وهي غير قابلة للإزالة.
  • يدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.
  • سعر الهاتف 1000 دولا.

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عن الكاتب:
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم معلومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والاطّلاع، وأُفضل تغطية الأحداث السياسية بكل حيادية، وأمتلك العديد من الشهادات والمتخصصة في مجال الإعلام ودورات تدريبية صحفية بجانب تخصص في مجال الاقتصاد والمحاسبة


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