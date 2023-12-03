مقارنة بين هاتفي Redmi 13C وOppo A79 5G لمعرفة من الأفضل

يشترك هاتفي Redmi 13C وOppo A79 5G في الكثير من المواصفات مثل؛ نوع الشاشة ودقة الكاميرا الأساسية، ومعدل التحديث، وسعة البطارية، وكلاهما من هواتف الفئة المتوسطة، وسوف نتعرف في هذا المقال على مقارنة شاملة تفاصيل هاتفي Redmi 13C وOppo A79 5G.

الهاتف Redmi 13C Oppo A79 5G الشاشة IPS LCD مقاس 6.7 بوصة. IPS LCD مقاس 6.7 بوصة. بطاقة microSD يدعم يدعم مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 جيجابايت. الذاكرة العشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية الأساسية دقتها 50 ميجا بكسل، والثانية 2 ميجا بكسل، والثالثة 0.08 ميجا بكسل. الأساسية دقتها 50 ميجا بكسل، والثانية 2 ميجا بكسل. الاتصال تقنية البلوتوث 5.3. تقنية الاتصال القريب المدى (NFC). تقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G. نظام التشغيل أندرويد 13. أندرويد 13. الألوان الأسود، الأخضر، الأبيض، الأزرق. الأسود، الأخضر. الوزن 192 جرام. 193 جرام. سعة البطارية 5000 مللي أمبير. 5000 مللي أمبير. دقة تصوير الفيديو 1080 بكسل. 1080 بكسل. الكاميرا الأمامية قدرها 8 ميجا بكسل. 8 ميجا بكسل. مزايا التأمين مستشعر لبصمات الأصابع. مستشعر لبصمات الأصابع. المعالج معالج (MT6769Z Helio G85) من Mediatek بتقنية 12 نانومتر. معالج (MT6769Z Helio G85) من Mediatek بتقنية 7 نانومتر. قدرة الشحن 18 وات. تبلغ 33 وات. الكاميرا الأمامية فتحة عدسة f/2.0. فتحة عدسة f/2.0.

سعر الهواتف

بالنسبة لهاتف OPPO A79 5G بسعر 240 دولار أمريكي، أما بالنسبة لهاتف Redmi 13C بسعر يبدأ من 140 دولار أمريكي.