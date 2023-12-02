مقارنة بين هاتفي شاومي 14 وشاومي 14 ألترا.. مواصفات وسعر كل نوع
الشاشة
الشاشة هي أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستخدمون في الهواتف الذكية، وتأتي شاشات كلا الهاتفين من نوع AMOLED، مما يضمن جودة صورة ممتازة وألواناً زاهية.
يتمتع هاتف Xiaomi 14 Ultra بشاشة أكبر بحجم 6.73 بوصة، مما يوفر مساحة أكبر لعرض المحتوى والألعاب، كما أن الدقة الأعلى 2K تعني أن الصور والمقاطع المرئية ستبدو أكثر وضوحًا وتفاصيل.
أما هاتف Xiaomi 14، فيتمتع بشاشة أصغر بحجم 6.36 بوصة، مما يجعله أكثر راحة في الاستخدام بيد واحدة، كما أن الدقة +1.5K تعني أن الصور والمقاطع المرئية ستبدو جيدة جدًا، ولكنها لن تكون بنفس وضوح الشاشة الموجودة في هاتف Xiaomi 14 Ultra.
المعالج
يأتي كلا الهاتفين بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، مما يعني أنهما سيقدمان أداءً قوياً جدًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب وتحرير الفيديو وتشغيل التطبيقات الثقيلة.
حيث يُعد معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 أقوى معالج هواتف أندرويد لعام 2023، حيث يتميز بأداء قوي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
الكاميرا الخلفية
تتميز كاميرات كلا الهاتفين بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، مما يضمن جودة صور ممتازة في ظروف الإضاءة المختلفة.
يتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra بكاميرا إضافية بدقة 48 ميجابكسل، والتي يمكن استخدامها لالتقاط صور مقربة أو لتصوير الفيديو بدقة 8K.
الكاميرا الأمامية
تأتي كاميرا كلا الهاتفين بدقة 32 ميجابكسل، مما يضمن جودة صور سيلفي ممتازة
البطارية
بطارية بسعة 4860 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.
تأتي بطارية هاتف Xiaomi 14 Ultra بسعة أكبر من بطارية هاتف Xiaomi 14، مما يعني أنها ستدوم لفترة أطول قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.
يدعم كلا الهاتفين الشحن السريع بقوة 120 واط، مما يعني أنه يمكن شحنهم بنسبة 100٪ في غضون 20 دقيقة فقط.
الأداء
من حيث الأداء، فإن كلا الهاتفين يقدمان أداءً قوياً جداً، حيث يعملان بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعتبر أقوى معالج هواتف أندرويد لعام 2023.
ولكن بشكل عام، فإن هاتف Xiaomi 14 Ultra يأتي بأداء أفضل قليلاً من هاتف Xiaomi 14، وذلك بسبب حجم الشاشة الأكبر والدقة الأعلى التي تستهلك المزيد من الطاقة، مما يتطلب من المعالج العمل بشكل أقوى.
على سبيل المثال، عند تشغيل لعبة ثقيلة، فإن هاتف Xiaomi 14 Ultra سيحتاج إلى العمل بشكل أقوى قليلاً من هاتف Xiaomi 14 لتوفير معدل إطارات سلس.
السعر
يتمتع هاتف Xiaomi 14 Ultra بسعر أعلى قليلاً من هاتف Xiaomi 14، يبدأ سعر هاتف Xiaomi 14 Ultra من 1000 دولار أمريكي، بينما يبدأ سعر هاتف Xiaomi 14 من 800 دولار أمريكي، أي أن هاتف Xiaomi 14 Ultra أغلى بحوالي 200 دولار من هاتف Xiaomi 14.
يرجع هذا الاختلاف في السعر إلى بعض الاختلافات في المواصفات، مثل حجم الشاشة والدقة وسعة البطارية، يحتوي هاتف Xiaomi 14 Ultra على شاشة أكبر بحجم 6.73 بوصة وبدقة 2K، بينما يحتوي هاتف Xiaomi 14 على شاشة أصغر بحجم 6.36 بوصة وبدقة +1.5K. كما أن بطارية هاتف Xiaomi 14 Ultra أكبر بسعة 4860 مللي أمبير، بينما بطارية هاتف Xiaomi 14 بسعة 4610 مللي أمبير.
أسئلة شائعة
- ما هو الفرق الرئيسي بين هاتفي Xiaomi 14 Ultra وXiaomi 14؟
الفرق الرئيسي بين الهاتفين هو حجم الشاشة، حيث يأتي هاتف Xiaomi 14 Ultra بشاشة أكبر بحجم 6.73 بوصة وبدقة أعلى 2K، بينما يأتي هاتف Xiaomi 14 بشاشة أصغر بحجم 6.36 بوصة وبدقة +1.5K.
أما من حيث المعالج والكاميرات والبطارية، فإن كلا الهاتفين متشابهان إلى حد كبير.
- أيهما أفضل، هاتف Xiaomi 14 Ultra أم هاتف Xiaomi 14؟
الجواب على هذا السؤال يعتمد على احتياجاتك وميزانيتك:
إذا كنت تبحث عن هاتف بأداء قوي وشاشة كبيرة ودقة عالية، فإن هاتف Xiaomi 14 Ultra هو الخيار الأفضل لك.
أما إذا كنت تبحث عن هاتف بأداء قوي وبسعر أقل، فإن هاتف Xiaomi 14 هو الخيار الأفضل لك.
- ما هي مدة بقاء البطارية في هاتف Xiaomi 14 Ultra؟
تعتمد مدة بقاء البطارية في هاتف Xiaomi 14 Ultra على الاستخدام، ولكن بشكل عام يمكن أن تدوم البطارية لمدة 12 ساعة عند تشغيل الفيديو.
- ما هي سرعة الشحن في هاتف Xiaomi 14 Ultra؟
يدعم هاتف Xiaomi 14 Ultra الشحن السريع بقوة 120 واط، مما يعني أنه يمكن شحنه بنسبة 100٪ في غضون 20 دقيقة فقط.