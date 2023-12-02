مقارنة بين هاتفي شاومي 14 وشاومي 14 ألترا.. مواصفات وسعر كل نوع

في عالم التكنولوجيا، تتسابق شركات الهواتف الذكية لتقديم أحدث وأفضل الإبداعات التقنية، ومن بين هذه الشركات الرائدة تتميز شاومي بتصميماتها المذهلة وأدائها المتميز، في هذا المقال سنقوم بعمل مقارنة بين هاتفي شاومي 14 التقليدي والجيل الأحدث Xiaomi 14 Ultra. هل يكمن السر في الأداء الرائع أو الكاميرا الاستثنائية؟ وما هي الابتكارات الجديدة التي يقدمها كل منهما ليحتل قلوب عشاق التكنولوجيا؟ سنستعرض هنا ملامح هاتفي Xiaomi 14 وXiaomi 14 Ultra، لنلقي نظرة عميقة على مميزاتهما وأهم الفروق بينهما.

المواصفات Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 14 الشاشة شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.73 بوصة وبدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز شاشة LTPO OLED بحجم 6.36 بوصة وبدقة +1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 الكاميرا الخلفية ثلاث كاميرات بدقة 50 و50 و48 ميجابكسل ثلاث كاميرات بدقة 50 و50 و50 ميجابكسل الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابكسل كاميرا بدقة 32 ميجابكسل البطارية بطارية بسعة 4860 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط بطارية بسعة 4610 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 90 واط السعر يبدأ من 1000 دولار أمريكي يبدأ من 800 دولار أمريكي

الشاشة

الشاشة هي أحد أهم العوامل التي يبحث عنها المستخدمون في الهواتف الذكية، وتأتي شاشات كلا الهاتفين من نوع AMOLED، مما يضمن جودة صورة ممتازة وألواناً زاهية.

يتمتع هاتف Xiaomi 14 Ultra بشاشة أكبر بحجم 6.73 بوصة، مما يوفر مساحة أكبر لعرض المحتوى والألعاب، كما أن الدقة الأعلى 2K تعني أن الصور والمقاطع المرئية ستبدو أكثر وضوحًا وتفاصيل.

أما هاتف Xiaomi 14، فيتمتع بشاشة أصغر بحجم 6.36 بوصة، مما يجعله أكثر راحة في الاستخدام بيد واحدة، كما أن الدقة +1.5K تعني أن الصور والمقاطع المرئية ستبدو جيدة جدًا، ولكنها لن تكون بنفس وضوح الشاشة الموجودة في هاتف Xiaomi 14 Ultra.

المعالج

يأتي كلا الهاتفين بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، مما يعني أنهما سيقدمان أداءً قوياً جدًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب وتحرير الفيديو وتشغيل التطبيقات الثقيلة.

حيث يُعد معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 أقوى معالج هواتف أندرويد لعام 2023، حيث يتميز بأداء قوي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

الكاميرا الخلفية

تتميز كاميرات كلا الهاتفين بدقة 50 ميجابكسل لكل منها، مما يضمن جودة صور ممتازة في ظروف الإضاءة المختلفة.

يتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra بكاميرا إضافية بدقة 48 ميجابكسل، والتي يمكن استخدامها لالتقاط صور مقربة أو لتصوير الفيديو بدقة 8K.

الكاميرا الأمامية

تأتي كاميرا كلا الهاتفين بدقة 32 ميجابكسل، مما يضمن جودة صور سيلفي ممتازة

البطارية

بطارية بسعة 4860 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط.

تأتي بطارية هاتف Xiaomi 14 Ultra بسعة أكبر من بطارية هاتف Xiaomi 14، مما يعني أنها ستدوم لفترة أطول قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

يدعم كلا الهاتفين الشحن السريع بقوة 120 واط، مما يعني أنه يمكن شحنهم بنسبة 100٪ في غضون 20 دقيقة فقط.