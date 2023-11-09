مقارنة بين عمالقة الهواتف OnePlus 11 وجوجل Pixel 8.. أيهما تختار؟
يعتبر هاتفي Pixel 8، وOnePlus 11، من أفضل هواتف أندرويد الموجودة في السوق في الوقت الحالي، إذ يأتي جوال جوجل Pixel 8 مع مجموعة من التحديثات الجديدة، ويعمل بمعالج وقوي، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، أما هاتف OnePlus 11 فيعتبر من أحدث الهواتف التي أنتجتها شركة ون بلس، والذي يُباع بنفس سعر هاتف جوجل بكسل 8، لكنه يتفوّق عليه بمجموعة من المزايا، أبرزها سعة البطارية وسرعة الشحن وحجم الشاشة، ولذا نقدم عبر السطور التالية مقارنة شاملة بينهما.
مقارنة بين سعر ومواصفات هاتفي Pixel 8 وOnePlus 11
بهذه المواصفات وتلك المقارنة يتبين لك التالي:
- إذا كنت تبحث عن هاتف يتميز بكاميرات قوية وأداء قوي ودعم تحديثات نظام التشغيل لفترات طويلة، فاختر هاتف Pixel 8.
- أما إذا كنت تبحث عن هاتف يتميز بشاشة كبيرة وسعة بطارية كبيرة وسرعة شحن عالية، فاختر هاتف OnePlus 11.