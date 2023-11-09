تقنية

مقارنة بين عمالقة الهواتف OnePlus 11 وجوجل Pixel 8.. أيهما تختار؟

محمد النجار

يعتبر هاتفي Pixel 8، وOnePlus 11، من أفضل هواتف أندرويد الموجودة في السوق في الوقت الحالي، إذ يأتي جوال جوجل Pixel 8 مع مجموعة من التحديثات الجديدة، ويعمل بمعالج وقوي، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، أما هاتف OnePlus 11 فيعتبر من أحدث الهواتف التي أنتجتها شركة ون بلس، والذي يُباع بنفس سعر هاتف جوجل بكسل 8، لكنه يتفوّق عليه بمجموعة من المزايا، أبرزها سعة البطارية وسرعة الشحن وحجم الشاشة، ولذا نقدم عبر السطور التالية مقارنة شاملة بينهما.

هاتف وان بلس 11، وجوجل بكسل 8 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية مع التعديل

مقارنة بين سعر ومواصفات هاتفي Pixel 8 وOnePlus 11

الميزة Pixel 8 OnePlus 11
التصميم إطار ألومنيوم، واجهة أمامية زجاجية Gorilla Glass Victus، مقاوم للماء والغبار IP68 إطار ألومنيوم، واجهة أمامية زجاجية Gorilla Glass Victus، مقاوم للماء والغبار IP64
الشاشة 6.2 بوصة OLED، دقة 2400 × 1080 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز، HDR10+ 6.7 بوصة LTPO3 Fluid AMOLED، دقة 3216 × 1440 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز، HDR10+، Dolby Vision
المعالج جوجل Tensor G3 كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2
الذاكرة 8 جيجابايت رام، 128 أو 256 جيجابايت تخزين 8 أو 12 أو 16 جيجابايت رام، 128 أو 256 أو 512 جيجابايت تخزين
البطارية 4575 مللي أمبير/ساعة، شحن سلكي 27 واط، شحن لاسلكي 18 واط 5000 مللي أمبير/ساعة، شحن سلكي 100 واط
الكاميرا كاميرا خلفية ثُنائية العدسات (50 ميجابكسل رئيسية، 12 ميجابكسل فائقة الاتساع)، كاميرا أمامية 10.5 ميجابكسل كاميرا خلفية ثُلاثية العدسات (50 ميجابكسل رئيسية، 48 ميجابكسل فائقة الاتساع، 2 ميجابكسل ماكرو)، كاميرا أمامية 16 ميجابكسل
السعر يبدأ من 699 دولارًا يبدأ من 700 دولارًا
هاتف وان بلس 11
المصدر: وان بلس
هاتف جوجل بكسل 8

بهذه المواصفات وتلك المقارنة يتبين لك التالي:

  • إذا كنت تبحث عن هاتف يتميز بكاميرات قوية وأداء قوي ودعم تحديثات نظام التشغيل لفترات طويلة، فاختر هاتف Pixel 8.
هاتف وان بلس 11
جوجل بكسل 8
  • أما إذا كنت تبحث عن هاتف يتميز بشاشة كبيرة وسعة بطارية كبيرة وسرعة شحن عالية، فاختر هاتف OnePlus 11.
هاتف وان بلس 11
المصدر: وان بلس
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عن الكاتب:
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محمد النجار

تخرجت في كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أهوى الكتابة منذ الصغر، وعملت في بعض الصحف كجريدتي الوطن والوفد، ولدي مهارات مثل: مهارات الكمبيوتر، والتدقيق اللغوي، وكتابة المحتوى بكل أنواعه، وحصلت على دورات في الكتابة، وبرامج التصميم والمونتاج.

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