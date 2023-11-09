مقارنة بين عمالقة الهواتف OnePlus 11 وجوجل Pixel 8.. أيهما تختار؟

يعتبر هاتفي Pixel 8، وOnePlus 11، من أفضل هواتف أندرويد الموجودة في السوق في الوقت الحالي، إذ يأتي جوال جوجل Pixel 8 مع مجموعة من التحديثات الجديدة، ويعمل بمعالج وقوي، ويدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، أما هاتف OnePlus 11 فيعتبر من أحدث الهواتف التي أنتجتها شركة ون بلس، والذي يُباع بنفس سعر هاتف جوجل بكسل 8، لكنه يتفوّق عليه بمجموعة من المزايا، أبرزها سعة البطارية وسرعة الشحن وحجم الشاشة، ولذا نقدم عبر السطور التالية مقارنة شاملة بينهما.

هاتف وان بلس 11، وجوجل بكسل 8 المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية مع التعديل

مقارنة بين سعر ومواصفات هاتفي Pixel 8 وOnePlus 11

الميزة Pixel 8 OnePlus 11 التصميم إطار ألومنيوم، واجهة أمامية زجاجية Gorilla Glass Victus، مقاوم للماء والغبار IP68 إطار ألومنيوم، واجهة أمامية زجاجية Gorilla Glass Victus، مقاوم للماء والغبار IP64 الشاشة 6.2 بوصة OLED، دقة 2400 × 1080 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز، HDR10+ 6.7 بوصة LTPO3 Fluid AMOLED، دقة 3216 × 1440 بكسل، معدل تحديث 120 هرتز، HDR10+، Dolby Vision المعالج جوجل Tensor G3 كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 الذاكرة 8 جيجابايت رام، 128 أو 256 جيجابايت تخزين 8 أو 12 أو 16 جيجابايت رام، 128 أو 256 أو 512 جيجابايت تخزين البطارية 4575 مللي أمبير/ساعة، شحن سلكي 27 واط، شحن لاسلكي 18 واط 5000 مللي أمبير/ساعة، شحن سلكي 100 واط الكاميرا كاميرا خلفية ثُنائية العدسات (50 ميجابكسل رئيسية، 12 ميجابكسل فائقة الاتساع)، كاميرا أمامية 10.5 ميجابكسل كاميرا خلفية ثُلاثية العدسات (50 ميجابكسل رئيسية، 48 ميجابكسل فائقة الاتساع، 2 ميجابكسل ماكرو)، كاميرا أمامية 16 ميجابكسل السعر يبدأ من 699 دولارًا يبدأ من 700 دولارًا

بهذه المواصفات وتلك المقارنة يتبين لك التالي:

إذا كنت تبحث عن هاتف يتميز بكاميرات قوية وأداء قوي ودعم تحديثات نظام التشغيل لفترات طويلة، فاختر هاتف Pixel 8.