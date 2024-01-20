مقارنة بين جالكسي اس 24 الترا وايفون 15 برو ماكس: من يظهر بمظهر أفضل؟

في هذه المقارنة بين ايفون 15 برو ماكس وجالكسي اس 24 الترا، سنلقي نظرة سريعة على الأداء والمواصفات لتحديد الفائز في هذه المعركة المثيرة.

مقارنة بين جالكسي اس 24 الترا وايفون 15 برو ماكس

التصميم والمصنعية:

يتمتع جالكسي اس 24 الترا بتصميم حديث يشمل جيلًا أحدث من زجاج جوريلا جلاس لمتانة فائقة من الأمام والخلف، حيث تظهر الزوايا بشكل حاد ويتميز الظهر بمنحنيات في الأطراف لراحة الحمل، مع ملمس مطفي. يأتي الإطار هذه المرة بمادة التيتانيوم لتحقيق صلابة تنافس ايفون 15 برو ماكس، ويوفر حماية فائقة ضد الخدوش. من جهته، يحافظ ايفون 15 برو ماكس على زواياه الدائرية التقليدية وظهره المسطح المضاد للصدمات، ويأتي بإطار من التيتانيوم لزيادة صلابته وتقليل وزنه.

كما تم استبدال إطار الفولاذ المقاوم للصدأ في الإصدارات السابقة من ايفون بإطار من التيتانيوم، مما يجعل الجهاز أكثر صلابة وأخف وزنًا بشكل ملحوظ. يدعم كلا الهاتفين مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68.

في الجزء الأمامي، يتميز كلا الهاتفين بشاشة مسطحة هذه المرة، حيث تخلى جالكسي اس 24 الترا عن الأطراف المنحنية مع الاحتفاظ بالزوايا الحادة وثقب الكاميرا في المنتصف. بالمقابل، يأتي ايفون بجزيرة ديناميكية منفصلة تحتوي على الكاميرا ومستشعرات العمق، وتم تحسين إطارات الشاشة لتصبح أنحف، مما يتيح مساحة إضافية للاستخدام.

في الجزء الخلفي، يحتفظ الهاتفان بتصميم كاميراتهما الفريد، حيث تأتي كاميرات ايفون بثلاث عدسات داخل نافذة مربعة ذات قطر كبير، بينما تأتي كاميرات جالكسي اس 24 الترا بأربع عدسات بارزة مباشرة على الظهر دون نافذة مجمعة.

ايفون 15 برو ماكس جالكسي اس 24 الترا الأبعاد أنحف، أقصر، أقل عرضًا أبعاد أكبر لمساحة عمل أوسع الوزن أخف وزنًا وزن أعلى الملمس مريح وسهل الحمل ملمس مطفي وأطراف منحنية

يظهر الجدول التالي الفروق البارزة في الأبعاد والوزن بين ايفون 15 برو ماكس وجالكسي اس 24 الترا. يعتبر ايفون 15 برو ماكس أكثر راحة في الاستخدام بفضل أبعاده الصغيرة، حيث يكون أنحف، أقصر، وأقل عرضًا مقارنةً بـ جالكسي اس 24 الترا. كما أنه أخف وزنًا، مما يجعله أسهل في الحمل.

من ناحية أخرى، يأتي جالكسي اس 24 الترا بأبعاد أكبر، مما يوفر مساحة عمل أوسع للمستخدمين الذين يفضلون شاشات أكبر وتجربة استخدام أكبر. يتميز بملمس مطفي وأطراف منحنية، مما يعزز الراحة والمظهر العام للهاتف.

الاختيار بين الاثنين يعتمد على تفضيلات واحتياجات المستخدم، سواء كانت تركيزًا على الراحة في الاستخدام اليومي أو على تجربة الاستخدام الواسعة لمن يبحثون عن مساحة أكبر للعمل والترفيه…

iPhone 15 Pro Max Galaxy S24 Ultra الطول 15.99 سم 16.23 سم العرض 7.67 سم 7.9 سم السماكة 8.25 مم 8.6 سم الوزن 221 غرام 232 غرام الهيكل الزجاج الزجاج الإطار التيتانيوم التيتانيوم ملمس الظهر مطفي مطفي مقاومة الماء والغبار IP68 IP68

ثانيًا: الشاشة

يأتي ايفون 15 برو ماكس مع شاشة Super Retina XDR بتقنية العرض OLED، وتأتي بحجم 6.7 إنش بدقة 1290×2796 بكسل، مما يُعتبر تقريبًا معادلًا لدقة QHD+. تبلغ كثافة البكسل في هذه الشاشة 460 بكسل في كل إنش، وتدعم تقنية LTPO لتحقيق معدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتز. يتميز الهاتف بتقنية تعامل ذكي وتحكم أكثر كفاءة في معدل التحديث.

تصل سطوع الشاشة إلى 2000 شمعة تحت ضوء الشمس، وتدعم تقنيتي HDR10+ و Dolby Vision، مما يضمن تجربة مشاهدة مذهلة مع المحتوى المتوافق مع هاتين التقنيتين. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف تقنية Always On-display لعرض المعلومات بشكل مستمر دون الحاجة لتشغيل الشاشة بالكامل، مع إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الأساسية.

توفر الشاشة أيضًا طبقة حماية من السيراميك لتعزيز مستوى الحماية والمتانة.

يتميز جالكسي اس 24 الترا بشاشة Dynamic 2x OLED بحجم 6.8 إنش، وتأتي بدقة QHD+ مع كثافة بكسل تصل إلى 500 بكسل في كل إنش. تتميز الشاشة بمعدل تحديث متغير يتراوح بين 1 و 120 هرتز، مما يتيح تجربة استخدام سلسة ومتجاوبة. تقدم الشاشة درجة سطوع عالية تصل إلى 2600 شمعة، متفوقة على سطوع ايفون 15 برو ماكس.

تدعم الشاشة تقنية HDR10+ لتحسين جودة الصورة وتجربة المشاهدة، وتمتلك ميزة Always on-display التي تسمح بعرض معلومات هامة بشكل مستمر دون الحاجة لتشغيل الشاشة بالكامل. يتمتع الهاتف أيضًا بحماية مضاعفة من خلال زجاج جوريلا جلاس، الإصدار الأحدث لتعزيز مستوى الحماية والمتانة.

الأداء: ايفون 15 برو ماكس

تتميز ايفون 15 برو ماكس بأدائها الرائع، حيث يعمل الجهاز بمعالج A17 Pro سداسي الأنوية، ويعتبر أول معالج يتم تصنيعه بمعمارية 3 نانومتر. وفقًا لتصريحات الشركة، يوفر هذا المعالج قوة وكفاءة عالية، مما يجعله قادرًا على التعامل مع الاستخدام المكثف وإدارة البطارية بشكل أكثر ذكاءً. يأتي الهاتف بنظام iOS 17 الأحدث، وتشير التقارير إلى وجود 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مع خيارات تخزين تبلغ 256 جيجابايت، 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

الأداء: جالكسي S24 الترا

فيما يتعلق بأداء جالكسي S24 الترا، يستخدم الهاتف معالج Snapdragon 8 الجيل الثالث، الذي تم تعديله وتخصيصه لأجهزة سامسونج لتحقيق تردد أعلى. يتوفر الجهاز بخيار رام بسعة 12 جيجابايت وعدة خيارات لمساحة التخزين، بما في ذلك 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت. يعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة OneUI 6.1، التي تقدم ميزات ذكاء اصطناعي مبهرة.

الكاميرات: ايفون 15 برو ماكس

أما فيما يتعلق بالكاميرات، فتأتي ايفون 15 برو ماكس بأنظمة تصوير مذهلة. تتميز بعدسة رئيسية 200 ميجابكسل، وعدسة تيلي فوتو 10 ميجابكسل، وعدسة تيلي فوتو 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة 12 ميجابكسل. كما يتمتع الهاتف بميزات ذكاء اصطناعي تمكنه من دمج البكسلات لتحسين جودة الصورة.

الكاميرات: جالكسي S24 الترا

جالكسي S24 الترا يأتي بنظام كاميرا متطور، يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الدقة، مع تقنيات مثل التثبيت البصري OIS وميزة دمج البكسلات. الجهاز يدعم أيضًا التقريب البصري والتقريب الرقمي بشكل متقدم.

الصوت: ايفون 15 برو ماكس وجالكسي S24 الترا

هما يدعمان صوت ستيريو مع سماعة رئيسية وسماعة المكالمات، ولكنهما لا يحتويان على منفذ سماعات 3.5 ملم. يتم توصيل السماعات عبر محول Type C.

الاتصال: ايفون 15 برو ماكس وجالكسي S24 الترا

يدعم كل من الهاتفين اتصالات الجيل الخامس 5G، ولكن يختلفان في دعم شرائح الاتصال، حيث يمكن تركيب شريحتي اتصال في جالكسي S24 الترا، بينما يأتي ايفون 15 برو ماكس بخيارات مختلفة حسب السوق.

مميزات إضافية: ايفون 15 برو ماكس وجالكسي S24 الترا

يأتي ايفون 15 برو ماكس بميزات إضافية مثل FaceID وزر قابل للتخصيص. جالكسي S24 الترا يدعم قلم S pen وميزة DeX التي تحوّل الهاتف إلى تجربة كمبيوتر عند وصله بشاشة.

البطارية والشحن: ايفون 15 برو ماكس وجالكسي S24 الترا

تتميز بطارية ايفون 15 برو ماكس بسعة 4441 ميلي أمبير، مع شحن سريع يصل إلى 50٪ في نصف ساعة. جالكسي S24 الترا يأتي ببطارية سعة 5000 ميلي أمبير مع