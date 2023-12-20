مقارنة بين أقوى هاتفين في السوق أيفون 15 وجوجل بكسل 8.. أيهما تختار؟

يعد هاتفي أيفون 15 وجوجل بكسل 8 ضمن قائمة أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق والتي تم إطلاقها هذا العام، فيقدم كلاهما شاشة OLED عالية الدقة، ومعالجًا قويًا، وكاميرات خلفية ممتازة، وعمر بطارية جيد، إلا أن هناك بعض الاختلافات المهمة بين الهاتفين، ولذا نحاول أن نرصد لكم أهم مواصفات كل منهما والاختلافات التي بينهما.

هاتفي آيفون 15 وجوجل بكسل 8

الشاشة

يتمتع كلا الهاتفين بشاشة OLED عالية الدقة، فتبلغ دقة شاشة iPhone 15 2532 × 1170 بكسل، بينما تبلغ دقة شاشة Google Pixel 8 2400 × 1080 بكسل، لكن شاشة أيفون 15 تتميز بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، مما يوفر تجربة سلسة عند التمرير والتصفح، وتبلغ دقة شاشة جوجل بكسل 8، 120 هرتزًا أيضًا، ولكن يتم تشغيلها افتراضيًا عند 90 هرتز لتوفير عمر البطارية.

المعالج

يستخدم أيفون 15 معالج A16 Bionic، وهو أسرع معالج موجود داخل هاتف ذكي في السوق، أما جوجل بكسل 8 فيأتي بمعالج معالج Google Tensor 2، وهو معالج قوي أيضًا.

الكاميرات

يتميز كلا الهاتفين بكاميرات خلفية ثلاثية العدسات، فتبلغ الكاميرا الرئيسية في أيفون 15، دقة 12 ميجابكسل، بينما تبلغ الكاميرا الرئيسية في جوجل بكسل 8 دقة 50 ميجابكسل، وتتميز كلا الكاميراتين الرئيسية بفتحة عدسة f/1.6، مما يوفر أداءً جيدًا في الإضاءة المنخفضة.

أما الكاميرا فائقة الاتساع في iPhone 15 فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل، بينما تبلغ دقة الكاميرا فائقة الاتساع في جوجل بكسل 8 دقة 48 ميجابكسل، وتتميز الكاميرا فائقة الاتساع في جوجل بكسل 8 بفتحة عدسة f/2.2، مما يوفر أداءً أفضل في الإضاءة المنخفضة.

تبلغ الكاميرا المقربة في أيفون 15 دقة 12 ميجابكسل، بينما تبلغ الكاميرا المقربة في جوجل Google Pixel 8 دقة 12 ميجابكسل، وتتميز الكاميرا المقربة في أيفون 15 بفتحة عدسة f/2.8، بينما تتميز الكاميرا المقربة في جوجل بكسل 8 بفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية فيتميز كلا الهاتفين بكاميرا دقتها 12 ميجابكسل.

البطارية

تبلغ سعة بطارية iPhone 15 قوة قدرها 3095 مللي أمبير، بينما تبلغ سعة بطارية جوجل بكسل 8 قوة قدرها 4600 مللي أمبير، بينما تتميز بطارية جوجل بكسل 8 بعمر أطول من بطارية أيفون 15.

نظام التشغيل

يعمل أيفون 15 بنظام التشغيل iOS 16، بينما يعمل Google Pixel 8 بنظام التشغيل Android 13، لكن يتميز iOS بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، بينما يتميز Android بمزيد من الخيارات والإمكانيات.

السعر

يبدأ سعر iPhone 15 من 899 دولارًا أمريكيًا، بينما يبدأ سعر جوجل بكسل 8 من 699 دولارًا أمريكيًا.

مقارنة مواصفات هاتفي أيفون 15 وجوجل بكسل 8

المواصفة أيفون 15 جوجل بكسل 8 الشاشة OLED، 2532 × 1170 بكسل، 120 هرتز OLED، 2400 × 1080 بكسل، 120 هرتز (افتراضيًا 90 هرتز) المعالج A16 Bionic Google Tensor 2 الكاميرا الخلفية 12 ميجابكسل (رئيسية)، 12 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، 12 ميجابكسل (مقربة) 50 ميجابكسل (رئيسية)، 48 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، 12 ميجابكسل (مقربة) الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل 12 ميجابكسل البطارية 3095 مللي أمبير 4600 مللي أمبير نظام التشغيل iOS 16 Android 13 السعر يبدأ من 899 دولارًا أمريكيًا يبدأ من 699 دولارًا أمريكيًا

وفي النهاية نوضح أن كلا الهاتفين يعدان من أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم، ويوفر كلاهما أداءً قويًا وكاميرات ممتازة وعمر بطارية جيد، فإذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يتميز بتصميم أنيق وأداء قوي وكاميرات ممتازة، فإن أيفون 15 هو خيار رائع، أما إذا كنت تبحث عن هاتف بإمكانات أكثر وبسعر معقول ونظام تشغيل مرن، فإن Google Pixel 8 هو الخيار الأفضل.