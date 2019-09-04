“مفتوحة”.. هنا أحدث تردد قناة الجزائر الارضية الجديد 2019 علي النايل سات وكوم سات و SES

تردد قناة الجزائر الارضية، يبحث عنه عدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الألعاب الرياضية المختلفة، فتعد قناة الجزائر الأرضية من أهم القنوات الرياضية في الجزائر والوطن العربي، والتي يتابعها الكثير من جماهير كرة القدم فهي تنقل العديد من المباريات الدوريات المحلية مثل المباريات الودية للمنتخب الجزائري ومباريات الدوري المختلفة التي يحرص الجماهير على متابعتها، مما كان ذلك سببًا في انتشارها بشكل واسع في كافة أنحاء الوطن العربي خلال الفترة الماضية، ونقلت قناة الجزائر الرياضية بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 التي أقيميت بمصر خلال الفترة الماضية، والتي نقلتها ايضًا قناة تايم سبورت الارضية المصرية، ونرصد لكم في السطور التالية تردد قناة الجزائر الارضية الجديد 2019 علي النايل سات وكوم سات و SES.







نبذة عن قناة الجزائر الارضية

انطلق البث التليفزيوني للقناة عام 1999م حيث بدأت عملها في البداية كبث تجريبي، وخلال عام 2001 انطلق البث الرسمي للقناة، وبدأت في مزاولة كافة أعمالها التليفزيونية وعرض برامجها الرياضية المختلفة والمتنوعة، وخلال عام 2015 تم دعم قناة الجزائر الارضية ببث فضائي ذات تقنية عالية الوضوح HD، وأصبحت تنافس القنوات الكبرى بالجزائر وتعرض الكثير من المباريات الحصرية المحلية وايضًا الدولية، كما تميزت القناة باستديو تحليلي لتغطية المباريات المختلفة والخوض في أحداثها من خلال باقة من المذيعين الرياضيين المتميزين وعدد من الضيوف ذوي الخبرة الرياضية العالية.







تردد قناة الجزائر الأرضية 2019

تهتم قناة الجزائر الارضية دائما بحصد عدد كبير من الجماهير والمتابعين في الجزائر وكافة الدول العربية، وهو ما جعلها تتنوع في برامجها الرياضية المختلفة بين نشرات إخبارية أو تقارير يومية أو استديوهات تحليلية، بالإضافة إلى تغطيتها للأحداث الرياضية العالمية، فجذبت بذلك أنظار الملايين من محبي الألعاب الرياضية المتنوعة، وأصبحت محط أنظار الكثير في الدول العربية ودول أفريقيا، ويمكنكم من خلال تردد قناة الجزائر الارضية على الأقمار الصناعية الثلاثة، متابعة كافة المباريات بجودة عالية الوضوح HD/SD مجانًا دون اشتراك شهري، كما تعمل هذه الترددات بدون تشويش أو تقطيع في البث.







تردد قناة الجزائر الارضية الجديد 2019 علي النايل سات

القمر الصناعي النايل سات التردد 11680 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4







تردد قناة الجزائر الرياضية الجديد 2019 علي الكوم سات

القمر الصناعي كوم سات التردد 12240(H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4

تردد قناة الجزائر الارضية الجديد 2019 علي SES

القمر الصناعي SES التردد 12674 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي FEC 3/4

تردد قناة الجزائر الارضية الجديد 2019 علي النايل سات بجودة SD

القمر الصناعي نايل سات التردد 11059 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

وفي حالة وقوع مشكلة متعلقة بضبط تردد قناة الجزائر الارضية على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم، يمكنكم ترك تعليقكم أسفل المقال وسيتم الرد عليكم ومساعدتكم في حل المشكلة في أقرب وقت، حتى تتمكنوا من مشاهدة القناة والاستمتاع بمتابعة مبارياتها التي تنقلها بشكل حصري.