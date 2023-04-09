مفاجأة| تويتر تطلق ميزات جديدة وحصرية

تم إطلاق ميزات جديدة وفريدة من نوعها لمشتركي خدمة الاشتراك المدفوع Twitter Blue من قبل شركة Twitter، وذلك بعد أسبوع مثير وحافل بالتحضيرات والتخطيط.

تتضمن هذه الميزات التحكم في ترتيب التغريدات وتصفية المحتوى وتوفير خاصية التصفح دون اتصال بالإنترنت، بالإضافة إلى تغييرات في واجهة المستخدم لتجربة أكثر سلاسة وتفاعلية، ويهدف هذا الإطلاق إلى تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمة متميزة وفعالة لمن يشتركون في الخدمة المدفوعة.

بحسب ما نشره موقع “techcrunch” التقني، أعلنت شركة Twitter عن إضافة ميزتين جديدتين لمشتركي خدمة تويتر بلو، وتتمثل هذه الميزات في:

• عرض 50% من الإعلانات في جدولهم الزمني مقارنةً بالمستخدمين غير المدفوعين.

• ترتيب أولوية ظهور الردود في المحادثات والبحث.

وجاءت هذه الميزات تنفيذاً لوعود الرئيس التنفيذي لشركة تويتر “إيلون ماسك”، بأن مشتركي خدمة Twitter Blue سيتمكنون من رؤية عدد أقل من التغريدات المدفوعة، وبالفعل قامت شركة تويتر بتنفيذ هذه الميزة وتخفيض عدد التغريدات المروجة على المخططين الزمنيين “المتابعة” و “For You”.

وتؤكد شركة Twitter أنه عند استخدام خدمة تويتر بلو، سيشعر المستخدمون بفرق واضح أثناء تصفحهم على المنصة، حيث يتم تقليل عدد التغريدات العادية أو غير المروجة مقارنة بالتغريدات أو الإعلانات المروجة، مما يسهل عليهم الوصول إلى المحتوى المهم والمفيد.

وبالرغم من أن عدد التغريدات غير المروجة بين التغريدات المروّجة يمكن أن يختلف في بعض الأحيان، وفقاً لوصف تويتر للميزة، إلا أن هذا لن يؤثر على جودة الخدمة بأي شكل من الأشكال، لأن هذه الميزة الجديدة تُعد خطوة ذكية وموفقة من تويتر لتحسين تجربة مستخدميها، وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، وتعزز هذه الميزة مكانة تويتر كواحدة من أهم وأشهر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وتؤكد التزامها بتقديم الأفضل لمستخدميها.

كما أعلنت شبكة تويتر عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين المشتركين في خدمتها المدفوعة الحصول على الأولوية في الردود على التغريدات، وذلك من خلال ميزة تعزيز الأولوية الجديدة، سيتم تقديم تجربة تفاعلية وفعالة للمستخدمين المدفوعين، حيث سيكونون في صدارة المحادثات والبحث، وسيتمتعون بمزايا حصرية تجعل التواصل مع متابعيهم أكثر سهولة وفعالية، وتؤكد تويتر على التزامها بتحسين تجربة المستخدمين المدفوعين وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، لتعزيز المحتوى الإبداعي والتفاعلي على منصتها الشهيرة.

وتوضح صفحة الدعم الخاصة بخدمة اشتراك تويتر بلو أن المستخدمين المشتركين فيها سيحصلون على “دفعة صغيرة في ترتيبهم” في حال تفاعلوا مع تغريدة، وهذا يعني أنهم سيتمكنون من الوصول إلى المحتوى الأكثر شيوعًا والتفاعلي في تويتر بشكل أسرع وأكثر سلاسة.

والجدير بالذكر أنه في الشهر الماضي، أعلن “إيلون ماسك” أن الجدول الزمني الخوارزمي لتويتر سيعرض فقط المشاركات من الحسابات الموثوقة والأشخاص المتابعين، بدءًا من 15 أبريل المقبل، وتؤكد تويتر على التزامها بتحسين تجربة المستخدمين وتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر، لتمكينهم من تصفح واستكشاف المحتوى بشكل أفضل وأكثر شمولية على منصتها الشهيرة.