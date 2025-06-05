مفاجأة.. تسريب يكشف ألوان ومواعيد إطلاق سلسلة Google Pixel 10 الجديدة

كشفت تسريبات حديثة عن أبرز التفاصيل المرتقبة لسلسلة Google Pixel 10 القادمة، والتي يتوقع أن يتم الكشف عنها رسميًا في وقت قريب.

وتشمل التسريبات ألوان الهواتف الجديدة بجميع طرازاتها، بالإضافة إلى الموعد المقرر لبدء الطلب المسبق وموعد توافر الهواتف في الأسواق.

ألوان جديدة.. وتغييرات ملحوظة

وفقًا للتسريبات، ستأتي هواتف Pixel 10 في أربع ألوان مميزة:

Ultra Blue (أزرق فائق): يشبه لون “الأزرق الملكي” المشرق

Limoncello (ليمونسيلو): درجة متوسطة من الأصفر الليموني

Iris (أيريس): وهو نفس اللون المستخدم في هاتف Pixel 9a

Midnight (منتصف الليل): اللون الأقرب للأسود في التشكيلة الجديدة، لكنه أفتح من لون “Obsidian” السابق، ما يجعله أقرب إلى الرمادي الداكن

اقرأ أيضا: جوجل تغير موعد إطلاق سلسلة Pixel 10.. أبرز التحديثات المرتقبة

أما النسخ المتقدمة من السلسلة، مثل Pixel 10 Pro و Pixel 10 Pro XL، فستتوفر بالألوان التالية:

Sterling Gray (رمادي فضي): درجة فاتحة من الرمادي

Light Porcelain (بورسلين فاتح): لون أبيض مائل للصفرة بدرجة أخف من لون البورسلين المعتاد

Midnight (رمادي داكن)

Smoky Green (أخضر مدخن): لون أخضر داكن

وبالنسبة لهاتف Pixel 10 Pro Fold القابل للطي، فسيتوفر بلونين فقط هما: Sterling Gray و Smoky Green.

توديع “Obsidian”.. وظهور “Midnight”

من اللافت في التسريب أن Google قد استبدلت اللون “Obsidian”، والذي كان يُعد اللون الأسود القياسي في الإصدارات السابقة، بلون جديد تحت اسم Midnight. ورغم أن الاسم يوحي باللون الأسود، فإن الواقع يشير إلى أن اللون أقرب إلى الرمادي الداكن، مما يجعل Sterling Gray هو الخيار الأكثر إشراقًا بين الألوان الرمادية.

اقرأ أيضا: هواوي تكشف رسميًا موعد إطلاق سلسلة Pura 80.. تحمل كاميرا استثنائية

موعد الإطلاق والطلب المسبق

تشير التسريبات إلى أن شركة Google تنوي الكشف رسميًا عن سلسلة Pixel 10 يوم 20 أغسطس المقبل، وهو التاريخ الذي سيبدأ فيه فتح باب الطلب المسبق، أما موعد توفر الهواتف فعليًا في المتاجر وبدء الشحن للعملاء، فسيكون في 28 أغسطس.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق السلسلة الجديدة مزودة بنظام التشغيل Android 16، الذي تستعد Google لطرحه خلال هذا الشهر.

مع كل جيل جديد، تواصل Google تطوير تصميماتها وتقديم ألوان جديدة غير تقليدية لهواتف Pixel، ما يعزز من جاذبيتها أمام جمهور الهواتف الذكية، وبانتظار التأكيد الرسمي من Google، يبدو أن سلسلة Pixel 10 ستقدم مزيجًا جذابًا من التصميم العصري، والتدرجات اللونية المميزة، والتكنولوجيا الحديثة التي تعمل بنظام Android 16.