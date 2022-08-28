مفاجآت فري فاير حتى 13 سبتمبر احتفالا بالذكرى الخامسة وشحن جواهر اللعبة

العديد من المفاجآت في انتظار عشاق فري فاير حتى الثالث عشر من سبتمبر القادم فهناك العديد من المكافآت التي لا تتوقف فقط على شحن جواهر فري فاير مجانا ولكن كذلك السكنات والتعبيرات والشخصيات المميزة، وكل ذلك بمناسبة الذكرى الخامسة للعبة، ولعل الحدث الذي تم إطلاقه أمس بشأن دعوة اللاعبين الغير نشيطين والحصول على جواهر فري فاير كثيرة تصل إلى ما يقرب من 30 ألف جوهرة، كان أحد الأحداث الاحتفالية بتلك المناسبة وجدير بالذكر أن هذا الحدث سوف يستمر حتى الأول من سبتمبر القادم.

المفاجآت لا تتوقف على شحن جواهر فري فاير فقط

المفاجأة الأولى وهي فرصة الحصول على إحدى حزم Choice Crate الخمس حيث سوف تحتاج للقيام بذلك فتح صندوق كبسولة النمط الأرجواني، وسوف يتم فتح الحزم الخمس وسوف تقوم باختيار ما يناسبك منها خاصة إذا كان لديك في حسابك إحدى تلك الحزم بالفعل فسوف تحتاج لأخرى منها.

المفاجأة الثانية في لعبة فري فاير هو تواجد سكن Monster Truck في تلك الفترة وبالتحديد في الثالث من سبتمبر، والذي يُمكنك الحصول عليه من فتح كبسولة الذاكرة، أما عن المفاجأة الثالثة فهي توفر كذلك سكن M4A1 الجديد والذي يُمكنك الحصول عليه كذلك من إكمال بعض مهام حدث Battle Capsule.

أما عن المكافأة الرابعة والتي تنتظر عشاق اللعبة فهو توفر سكن السيارة الرياضية ماركيز والذ تستطيعون الحصول عليه في حفلة J.Biebs، بالطبع يُمكنكم من الآن البدء في السعي للحصول على ما سبق من سكنات وأيضًا شحن جواهر فري فاير من خلال حدث دعوة الصديق الغير نشط، وذلك قبل انتهاء فترة الاحتفالات بالذكرى الخامسة للعبة والتي سوف تنتهي في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل.