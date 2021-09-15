مفاجآت أبل.. آيفون 13 وآيفون 13 ميني بسعر معجزة وتصوير سينمائي وبطارية أكبر

قامت شركة أبل الأمريكية رسمياً بإزاحة الستار عن منتجاتها للعام الجاري 2021 والتي من أهمها آيفون 13 وآيفون13 ميني، والذي جاء بسعر مناسب وبطارية أكبر من عروض العام الماضي، بالإضافة إلى ميزات أخرى تتعلق بالتصوير والمواصفات وأشياء أخرى.

آيفون 13 وآيفون 13 ميني بسعر معجزة وتصوير سينمائي

وكان من أبرز مواصفات ومميزات هاتفي iPhone 13 وiPhone 13 mini السعر والذي جاء أقل من الأجيال السابقة بالرغم من وجود إمكانيات أعلى، كما جاء الهاتفين بخمس ألوان وأحجام مختلفة، كما قامت أبل بتصغير الجزء الأسمر الأمامي الخاص بالكاميرا الأمامية لتزويد مساحة أكبر للشاشة بلغت نحو 25%.

وهذه هي أبرز مميزات آيفون 13 وآيفون 13 ميني

المعالج أسرع بنسبة 50% عن الأجهزة السابقة سطوع الشاشة OLED أفضل عن الإصدارات السابقة بنسبة 18% البطارية أطول بحوالي ساعتين ونصف عن إصدارات أبل الماضية iPhone13 وiPhone13mini مقاومين للماء والغبار يوجد منهما خمسة ألوان “وردي وأبيض وأسمر وأزرق وأحمر” آيفون 13 سعره سيبدأ من 799 دولار

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أما سعر iPhone 13 mini فسيبدأ من 699 دولار، كما أن واجهة الآيفون 13 والميني هي درع سيراميكي، والكاميرات ثلاثية عريضة وواسعة للغاية، ويوجد بها الوضع الجديد للتصوير وهو الوضع السينمائي، كما أن العدسة 12Mp وفتحة العدسة f/1.5، ويوجد كذلك ما يسمى بميزة التثبيت البصري.