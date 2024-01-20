“مع ميزات الذكاء الاصطناعي” .. الكشف رسمياً عن سامسونج جالكسي إس 24 بلس – Galaxy S24 Plus أهم المواصفات وسعر الهاتف في السعودية

قامت شركة سامسونج بالكشف رسمياً عن تشكيلة جالكسي إس 24 في حدث مهم في مدينة سان خوسيه بالولايات المتحدة الأمريكية، هذه الهواتف الجديدة ليست مجرد أجهزة بل هي تحف فنية تتلألأ بسحر الذكاء الاصطناعي، حيث تبدأ رحلة جديدة في عالم التكنولوجيا مع واجهة المستخدم الرائعة التي تمزج بين الأداء الرفيع والابتكار الراقي.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Plus

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S24 Plus

قامت شركة سامسونج بالكشف عن جواهر تكنولوجية جديدة مع إعلانها عن هاتفها الرائد الأحدث، الـ Samsung Galaxy S24 Plus، يأتي هذا الهاتف ليأخذ مكانة بين النسخة الالترا والنسخة العادية، حيث يتميز بجمع مثالي لمميزات كل منهما، مع تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة دعونا نقوم بعرض المواصفات الكاملة والمميزات والسعر.

المواصفات Samsung Galaxy S24 Plus الشبكات 2G، 3G، 4G، 5G شرائح الاتصال شريحتين Nano Sim الأبعاد والوزن 75.9×158.5×7.7 ملم، 197 جرام المواد والتصميم ظهر زجاج محمي بـ Gorilla Glass Victus 2، إطار من الألمنيوم مقاومة الماء والغبار IP68 (حتى متر ونصف تحت الماء لمدة 30 دقيقة) الشاشة LTPO AMOLED 2X 6.7 إنش، 1440×3088 بكسل، 120Hz، HDR10+ الذاكرة والتخزين – 256 جيجا بايت UFS 4.0 / 12 جيجا بايت RAM – 512 جيجا بايت UFS 4.0 / 12 جيجا بايت RAM التوسعة التخزينية لا يدعم المعالج Exynos 2400 (مصر والوطن العربي)، تكنولوجيا 4nm، معالج رسومي Xclipse 940 البطارية 4900 مللي أمبير، شحن سريع 45 واط الكاميرا الخلفية تعدد العدسات بجودة عالية الكاميرا الأمامية جودة عالية، دعم تصوير الفيديو بدقة 8K التقنيات الإضافية NFC، متانة عالية، شاشة بتقنية LTPO لتوفير الطاقة

مميزات سامسونج جالكسي إس 24 بلس

الميزات Samsung Galaxy S24 Plus الكاميرا الأمامية – دقة 12 ميجا بكسل – فتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية – كاميرا رئيسية 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/1.8، OIS – كاميرا زوم 3X، دقة 10 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4، OIS – كاميرا واسعة 12 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2، Super Steady video، فلاش LED تصوير الفيديو – 8K @ 24 و 30 إطار في الثانية – 4K @ 30 و 60 و 120 إطار في الثانية – FHD @ 30 و 60 و 240 إطار في الثانية – HD @ 960 إطار في الثانية الصوت والميكروفون – ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء – سماعات خارجية ستيريو لتجربة صوتية مجسمة الاتصالات اللاسلكية – واي فاي a/b/g/n/ac/6e tri-band، Wi-Fi Direct – بلوتوث 5.3، A2DP، LE تحديد الموقع الجغرافي – GPS، GLONASS، BDS، GALILEO وسائل الأمان والحماية – مستشعر بصمة مدمج في الشاشة (ultrasonic) – Face unlock

إمكانيات هاتف Samsung Galaxy S24 Plus

المواصفات والميزات Samsung Galaxy S24 Plus المستشعرات – التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة، الضغط الجوي مشاركة الملفات – دعم Samsung DeX لعرض واستخدام محسّن على الكمبيوتر – مساعد الصوت Bixby منفذ USB – USB Type C (دعم OTG) البطارية – سعة 4900 مللي أمبير – شحن سريع بقوة 45 واط – شحن لاسلكي بقوة 15 واط – شحن لاسلكي عكسي بقوة 4.5 واط نظام التشغيل والواجهة – Android 14 – واجهة Samsung One UI 6.1 – دعم مزايا الذكاء الاصطناعي الألوان المتاحة – أسود، رمادي، بنفسجي، أصفر

عيوب هاتف Samsung Galaxy S24 Plus

عدم دعم كارت ميموري: يفتقد الهاتف إمكانية إضافة ذاكرة إضافية من خلال كارت ميموري.

غياب منفذ الـ 3.5 ملم: لا يتضمن الهاتف منفذًا لسماعات الأذن بحجم 3.5 ملم.

نقص في الملحقات: يأتي الهاتف بدون بعض الملحقات الأساسية في العلبة مثل رأس الشاحن والجراب.

سعر هاتف Samsung Galaxy S24 Plus

المنطقة السعر (بالعملة المحلية) المواصفات في الخارج 1000 دولار أمريكي نسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام في السعودية 4000 ريال سعودي نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام في الإمارات 3900 درهم إماراتي نسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام

ملاحظة: يتوقع إطلاق الهاتف في مصر في أول شهر فبراير.