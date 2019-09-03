هواوي تطلق”العودة للمدرسة” استمتع بعروضHUAWEI P30 Lite New Edition

مع اقتراب نهاية الصيف والمدرسة تبدأ موسمها الجديد في سبتمبر 2019، استعدت مجموعة Huawei Business Group في مصر لإطلاق عروضها الترويجية السنوية “العودة إلى المدرسة” في الفترة من 3 سبتمبر إلى 30 سبتمبر لحضور HUAWEI P30 لايت طبعات جديدة والتي ضربت الرفوف قبل بضعة أيام.







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الآن يمكنك شراء HUAWEI P30 Lite New Edition بخطة التقسيط بدون فوائد 0٪ من متاجر Huawei Experience والتجار المعتمدين المختارين في جميع أنحاء مصر، كذلك تشتمل الترقيات التي قدمتها شركة هواوي “العودة للمدرسة” من Huawei أيضًا على ظهورات نقدية على أقراص HUAWEI مثل T5 10 بوصة و T3 10 بوصة و T3 7 بوصة، إلى جانب HUAWEI Y6 Prime 2019.







امتدت عروض العودة للمدرسة من Huawei أيضًا إلى P30 Pro و Mate 20 Pro، حيث ستحصل على HUAWEI Watch GT مجانًا عند شراء إحدى العلامات الرئيسية المذكورة، كما ستحصل على Free Buds Lite عند شراء P30 أو Mate 20 .

HUAWEI P30 Lite New Edition







يتميز بكاميرا ثلاثية خلفية تتكون من عدسة بدقة 48 ميجابكسل عالية الدقة وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة خوخية بدقة 2 ميجابكسل، تعملان جنبًا إلى جنب للحصول على نتائج مذهلة، الكاميرا الفائقة 8 ميجابيكسل تنتج صورًا رائعة مع تصحيح التشوه المطبق، وفي الوقت نفسه يمكن لعشاق الصور الشخصية الاستمتاع بكاميرا ذاتية التصوير بدقة 24 ميجابكسل التي تضم حصتها من الأجهزة والميزات القوية، دعم الكاميرا هو التعرف على مشهد AI الذي يمكنه التعرف على ما يصل إلى 8 فئات، للحصول على صورة شخصية مثالية.

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دع وضع Selfie Night يساعدك في حين أن AI Micro Shaping سوف يعمل على ضبط صورك الشخصية، أضف أيضًا القليل من المرح إلى صورك الشخصية من خلال تطبيق 3D Emoji 2.0، ويشتمل Huawei P30 Lite New Edition أيضًا على Hi Vision و Huawei Video Ringtone.

يتيح Huawei Hi-vision للمستخدمين مسح الكائنات أو المعالم باستخدام الكاميرا الخاصة بهم للحصول على مزيد من المعلومات وحتى مسح الطعام للتحقق من السعرات الحرارية، وفي الوقت نفسه، تتيح ميزة Video Ringtone للمستخدمين إنشاء نغمة رنين فيديو مخصصة وممتعة لجهات الاتصال الخاصة بهم.

تحت غطاء محرك السيارة HUAWEI P30 Lite New Edition ، يوجد 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من السعة التخزينية، مما يجعله مثالياً لأداء فائق السرعة ووحدة تخزين صلبة، ويعمل الهاتف أيضًا ببطارية كبيرة تبلغ 3340 مللي أمبير في الساعة، والتي تشحن سريعًا بشحن سريع من Huawei بقوة 18 وات.