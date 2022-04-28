ما هي عملة البيتكوين BitCoin

تاريخ البيتكوين BitCoin.

البيتكوين (BitCoin) هي عملة رقمية افتراضية (مشفرة) غير موجودة على أرض الواقع وغير ملموسة ويتم تداولها عبر منصات ومحافظ إلكترونية باستخدام شبكة الأنترنت، بدأت حوالي سنة 2009 من قبل شخص غير معروف (أو عدة أشخاص) أطلق على نفسه اسم ساتوشي ناكاموتو (Satoshi Nakamoto) لذلك يطلق على الأجزاء الأصغر المكونة للبيتوكين اسم ساتوشي (Satoshi).

ماهي البيتكوين BitCoin.

وهي عملة غير تقليدية لأنها لا يوجد مَصْرِف مركزي مسؤول عنها بعكس باقي العملات العالمية المعروفة أو دولة تقف ورائها أو هيئة تنظمها وتدعمها أو بورصة واحدة تنظم عملية التداول فيها.

تداول عملة البيتكوين BitCoin.

نشأت عملة بتكوين عبر عملية حاسوبية معقدة بواسطة تدوين عملية التعدين في سلاسل البلوك تشين (Blockchain) التي تعد سجل حسابات مشترك خاص بكل عملة وغير قابل للتغيير لتسجيل المعاملات التي تتم على هذه العملة وتتبع الأصول وبناء الثقة آي أنة (بمجرد أن تسلم شخصًا ما فاتورة بقيمة 20 دولارًا لشراء شيء ما، لم تعد تمتلكها، لكن مع العملة الرقمية هناك خطر يتمثل في أن المالك يمكنه عمل نسخة من الرمز الرقمي وإرساله إلى تاجر أو طرف آخر مع الاحتفاظ بالأصل) وما يفعله عامل تعدين البيتكوين مشابه لذلك فحص المعاملات للتأكد من أن المستخدمين لم يحاولوا بشكل غير قانوني إنفاق نفس البيتكوين مرتين.

نهاية عملية توليد (تعدين) عملة البيتكوين BitCoin.

ووصل إجمالي الكَمّيَّة التي يجري تداولها حول العالم تقريبا 16.5 مليون وحدة يوميا، وذلك ضمن الحد الأقصى المسموح به وهو 21 مليون وحدة بيتكوين في نهاية عمليات التعدين.

ويمكن لأي شخص الاشتراك في عملية تعدين البيتكوين (BTC) لربح أجزاء من عملة البيتكوين الرقمية (BTC) تقدر حسب قوة التعدين وصعوبة عملية التعدين في ذلك الوقت الذي تزيد مع الوقت ومع الاقتراب من الحد الأقصى المسموح به وهو 21 مليون عملة بيتكوين، ولكن تستهلك عملية التعدين جزء ضخم من الطاقة مما قد يؤثر على حجم الأرباح الناتجة من عملية تعدين البيتكوين.