معلومات مهمه عن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 من حيث السعر والمواصفات وموعد نزوله

سوف نتعرف على أحدث معلومات عن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 الجديد وموعد نزوله في الأسواق بشكل رسمي والسعر المحدد لهاتف سامسونج جلاكسي زد فولد 4 والمواصفات من حيث الشكل والتصميم، تستعد شركة سامسونج في كشف الستار عن هاتفها الجديد Samsung Z Fold 4 الذي يأتي بمواصفات قوية وتصميم ممتاز.

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4

يتميز هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy Z Fold 4 بمواصفات جذابة من حيث قوة المعالج خاصته وشكلة الأنيق الذي تتميز به سلسة Galaxy Fold بشكل ملحوظ، وأضافت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 4 في فئة سعرية مرتفعة نظرا للإمكانيات المتاحة به.

الأبعاد غير مطوي: 158.2 × 128.1 × 6.4 ملم – مطوي: 158.2 × 67.1 × 14.4-16 ملم.

الوزن 271 جرام.

الصوت صوت 32 بت/384 كيلو هرتز – Tuned by AKG.

الكاميرا الخلفية ثلاثة، الأولى 108 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.8، الثانية 12 ميجابكسل (تلي فوتو)، فتحة f/2.4، تكبير بصري x3، الثالثة 12 ميجابكسل (عريضة جدًا)، فتحة f/2.2.

مميزات الكاميرا الخلفية فلاش LED ، بانوراما ، HDR، الفيديو [email protected]/60fps, [email protected]/240fps, [email protected], HDR10.

الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل تحت الشاشة، فتحة f/1.8

كاميرا الشاشة الثانوية: 10 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.2.

كاميرا الشاشة الثانوية: 10 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.2. مميزات الكاميرا الأمامية HDR، الفيديو [email protected], [email protected], gyro-EIS.

المعالج ثماني النواة (1×3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3×2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4×1.80 جيجاهرتز Cortex-A510).

معالج الرسوم Adreno 730 ويأتي مع 12 جيجا رام.

مساحة التخزين 256 – 512 جيجابايت.

أجهزة الاستشعار مستشعر بصمات الأصابع على جانب الشاشة، مستشعرات أخرى، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر ، Bixby ، Samsung DeX.

البطارية 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر تدعم الشحن السريع 45 واط والشحن اللاسلكي 25 واط.

الألوان أخضر، فضي، أسود.

موعد نزول هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4

سيتم الإعلان عن هاتف سامسونج جلاكسي زد فولد 4 الجديد بشكل رسمي في شهر أغسطس، وسيتاح في الأسواق في شهر سبتمبر المقبل.

سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4