معلومات مهمه عن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 من حيث السعر والمواصفات وموعد نزوله
سوف نتعرف على أحدث معلومات عن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4 الجديد وموعد نزوله في الأسواق بشكل رسمي والسعر المحدد لهاتف سامسونج جلاكسي زد فولد 4 والمواصفات من حيث الشكل والتصميم، تستعد شركة سامسونج في كشف الستار عن هاتفها الجديد Samsung Z Fold 4 الذي يأتي بمواصفات قوية وتصميم ممتاز.
مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 4
يتميز هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy Z Fold 4 بمواصفات جذابة من حيث قوة المعالج خاصته وشكلة الأنيق الذي تتميز به سلسة Galaxy Fold بشكل ملحوظ، وأضافت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold 4 في فئة سعرية مرتفعة نظرا للإمكانيات المتاحة به.
- الأبعاد غير مطوي: 158.2 × 128.1 × 6.4 ملم – مطوي: 158.2 × 67.1 × 14.4-16 ملم.
- الوزن 271 جرام.
- الصوت صوت 32 بت/384 كيلو هرتز – Tuned by AKG.
- الكاميرا الخلفية ثلاثة، الأولى 108 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/1.8، الثانية 12 ميجابكسل (تلي فوتو)، فتحة f/2.4، تكبير بصري x3، الثالثة 12 ميجابكسل (عريضة جدًا)، فتحة f/2.2.
- مميزات الكاميرا الخلفية فلاش LED ، بانوراما ، HDR، الفيديو [email protected]/60fps, [email protected]/240fps, [email protected], HDR10.
- الكاميرا الأمامية 16 ميجابكسل تحت الشاشة، فتحة f/1.8
كاميرا الشاشة الثانوية: 10 ميجابكسل (عريضة)، فتحة f/2.2.
- مميزات الكاميرا الأمامية HDR، الفيديو [email protected], [email protected], gyro-EIS.
- المعالج ثماني النواة (1×3.00 جيجاهرتز Cortex-X2 & 3×2.50 جيجاهرتز Cortex-A710 & 4×1.80 جيجاهرتز Cortex-A510).
- معالج الرسوم Adreno 730 ويأتي مع 12 جيجا رام.
- مساحة التخزين 256 – 512 جيجابايت.
- أجهزة الاستشعار مستشعر بصمات الأصابع على جانب الشاشة، مستشعرات أخرى، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر ، Bixby ، Samsung DeX.
- البطارية 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع ليثيوم بوليمر تدعم الشحن السريع 45 واط والشحن اللاسلكي 25 واط.
- الألوان أخضر، فضي، أسود.
موعد نزول هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4
سيتم الإعلان عن هاتف سامسونج جلاكسي زد فولد 4 الجديد بشكل رسمي في شهر أغسطس، وسيتاح في الأسواق في شهر سبتمبر المقبل.
سعر هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4
- السعر العالمي 1500 دولار.
- السعر في السعودية 5625 ريال.
- السعر في مصر 23595 جنيه.