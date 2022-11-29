4 حيل تكشف من قام بحظرك عبر واتساب| وكيفية التخفي عن أشخاص محددين

خاصية حظر جهات الاتصال والإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها، من الميزات التي توفرها منصة واتساب للمستخدمين، كأحد وسائل دعم الخصوصية الأساسية في التطبيق، بالإضافة إلى إمكانية التخفي عن جهات اتصال محددة وليس عن الكل كما كان في السابق، إلا ان بعض الأشخاص يبحثون عن محاولة معرفة من قام بحظرهم ومنع التواصل معهم، وهو ما يُمكن معرفته من خلال بعض المؤشرات.

الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها

في البداية يُمكنك الإبلاغ عن الرسائل غير المرغوب فيها وحظر جهة الاتصال التي أرسلت إليك مثل تلك الرسائل من خلال الإعداد وحظر، أو الضغط المطول وفتح جهة الاتصال، ثم الضغط على الاعدادات ثم حظر ثم موافق، مع العلم أن تلك الرسائل تتمثل في رسالة تطلب منك الضغط على رابط أو مشاركة معلوماتك الشخصية، أو طلب رقم بطاقتك الإئتمانية، أو تطلب منك إعادة توجيه رسالة.

كيفية التخفي عن أشخاص محددين

افتح تطبيق واتساب.

ثم اضغط على العلامات الثلاثة الأفقية أعلى يسار.

ثم انقر على الإعدادات Settings.

ثم انتقل إلى قسم الحساب Account.

ثم خيارات الخصوصية Privacy.

ثم اضغط على آخر ظهور Last Seen.

ثم جهات اتصالي باستثناء My contacts except.

ثم اختر جهة أو جهات الاتصال ثم موافق.

كيفية معرفة من قام بحظرك

ويوجد 4 أمور تشير إلى قيام جهة اتصال ما بحظر عبر واتساب، تتمثل في: