معرفة سرعة الإنترنت الخاصة بجهاز الراوتر بأفضل وأسهل طريقة بدون الحاجة إلى برامج خارجية

في بعض الأحيان يعجز الكثير من الأشخاص من معرفة سرعة الإنترنت الخاصة بالراوتر، حيث أن معرفة سرعة الإنترنت الخاص بك يساعد بشكل كبير في تنظيم استهلاك باقة الإنترنت، كما أن الكثير من المستخدمين يعتقدون أنه يجب تحميل العديد من البرامج الخارجية لكي يتمكنوا من معرفة سرعة الإنترنت، بالطبع أصبح هناك الكثير من الأدوات التي من شأنها مساعدتنا في معرفة سرعة الإنترنت وليس ذلك فقط بل هناك الكثير من المواقع المتخصصة في هذا الأمر، ولكن في مقال اليوم سنقوم بشرح أفضل طريقة لمعرفة سرعة الانترنت الخاص بك، كما أن هذه الطريقة غير محصورة بحيث يمكن تطبيقها على أجهزة شركة We وفودافون، واتصالات، وكذلك الراوتر القديم te-data التابع للشركة المصرية للاتصالات وشركة اورانج أيضا، بالإضافة إلى معرفة سرعة الإنترنت يمكن أن يتم من خلال جهاز الكمبيوتر عن طريق بعض البرامج المتخصصة في هذا الأمر أو عن طريق الهاتف عن طريق بعض التطبيقات.

هناك الكثير من الأشخاص يبحثون عن أدوات وطرق أخرى لمعرفة سرعة الإنترنت، كما أن هناك الكثير من المستخدمين أيضا يسارعون دائماً إلى الحصول على أفضل سرعات للإنترنت سواء ان كان هؤلاء المستخدمين عاديين أو مؤسسات أو شركات أو حتى مصالح حكومية أو خاصة، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن هذا الأمر يساعد بشكل كبير في إنجاز المهام المكلفين بها في المجال الدراسي أو المجال المهني والعملي.

دائماً ما يكون هناك أسباب مقنعة وراء معرفة سرعة الإنترنت ومن ضمن هذه الأسباب هي قياس سرعة الإنترنت بشكل دوري لكي يطمئنوا على وصول الميجا بايت المتفق عليها من الشركة للمستخدم، بالإضافة إلى معرفة إذا ما كانت الباقة تنتهي في وقت قصير أو في ميعادها المحدد، وكذلك الإطمئنان على أن باقة الإنترنت لا يتم استهلاكها بسرعة أو شخص ما يقوم بسرقتها وغير ذلك من الأسباب الأخرى، والآن دعونا نتعرف على خطوات معرفة سرعة الإنترنت الخاص بك لكي تحقق من كل هذه الأسباب التي ذكرناها.

طريقة معرفة سرعة الإنترنت..

يمكن لهذه الطريقة أن تعمل على أي راوتر ولا تقلق من شأن نوع الراوتر سواء كان من شركة فودافون أو We أو اتصالات أو أورانج، كما أن هذه الطريقة تكمن في إعدادات الراوتر نفسه وبهذا الطريقة فإننا لن نحتاج لأي برامج أو تطبيقات خارجية.

الخطوات..

1- قم بنسخ رقم الآي بي والذي يقوم بإدخالك لـ إعدادات الراوتر “192.168.1.1”، ثم لصقه على المتصفح الخاص بك والضغط على دخول.

2- ستظهر لك نافذة تطلب منك اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى صفحة إعدادات الراوتر، قم بإدخال البيانات الخاصة بك ثم تسجيل الدخول.

3- ستظهر لك نافذة جديدة بها العديد من الخيارات قم باختيار “Adsl” أو الذهاب لصفحة “WAN”، ثم الضغط على “DSL”.

4- ستظهر لك نافذة أخرى بها كافة المعلومات عن جهاز الراوتر الخاصة بك وكذلك السرعة التي يعمل بها الجهاز عن استخدامك للإنترنت.

5- الآن ستظهر لك كافة البيانات المتعلقة بجهاز الراوتر من ضمنها سرعة الإنترنت الخاصة بك والعديد من المعلومات الأرى التي تهمك.