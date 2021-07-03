معرفة رقم خط زين الكويت | أسرع طريقة كود اظهار رقم شريحة الجوال

إذا كنت من عملاء شركة زين الكويت وترغب في التعرف على رقم شريحة الجوال الخاصة بك فبإمكانك الاستعلام عن رقمك بكل سهولة من خلال الكود المختصر، حيث سهت زين الكويت على عملائها الحصول على تلك الميزة بشكل سريع عبر الاكواد المختصرة.

نسيان رقم الشريحة أو عدم استخدام شريحة ما لوقت معين قد يوقفها عن العمل وتختلف كل شركة عن الأخرى في فترة السماح بإبقاء رقم الخط مسجل لنفس الشخص أطول فترة ممكنة، لكن ماذا لو نسيت رقم جوالك سيكون محرج للغاية أن يطلبه شخص وأنت لا تعرف رقمك الشخصي.

يمكنك من خلال إجراء اتصال بأي شخص على الفور سيظهر رقمك ويمكنك آن ذاك حفظة في سجل الجوال إذا كانت ذاكرتك سريعة النسيان، بينما هناك طريقة أخرى يمكنك من خلال كود مختصر من معرفة رقمك.

كود معرفة رقم شريحة الجوال زين الكويت:

قم بإجراء اتصال مستخدماً علامة النجمة ثم رقم 1 ثم رقم 0 ثم رقم 7 ثم شبابك، ثم إجراء اتصال، ومن ثم قم باختيار من القائمة رقم 1 لمعرفة رقم الخط، بكل سهولة وسيظهر لك في رسالة منبثقة رقم شريحتك.

واحدة من المميزات الاخرى التي توفرها شركة الزين الكويت هي إمكانية إهداء الإنترنت الي أي شخص ترغب في نقل عدد معين من الميجا بايت أو حتى باقة كاملة بنظام شهري، حيث من خلال هذه الصفحة يمكنك التعرف على الطريقة: طريقة اهداء الانترنت زين الكويت

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