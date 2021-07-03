معرفة رصيد حياك عمانتل | استفسار عن الرصيد المتبقي مكالمات وانترنت

التعرف على الرصيد المتبقي في الجوال أمر ضروري وذلك من أجل معرفة موعد التجديد لكيلا يحدث توقف مفاجئ لخدمات جوالك سواء الإنترنت أه حتى رصيد المكالمات، عمانتل واحدة من الشركات التي تقدم خدماتها باحترافية الي كل عملائها في سلطنة عمان منذ سنوات، وهي رائدة في مجال الاتصالات.

لتكون علي علم بالرصيد الباقي في جوالك يمكنك استخدام الكود المختصر المدرج أدناه، حيث سيمكنك من الاطلاع على الرصيد بكل سهولة وفي خطوة واحدة، حيث ستتعرف على رصيد المكالمات والإنترنت والرسائل النصية المتبقية أو التي يمكن إجرائها من خلال جوالك.

الاستعلام عن رصيد حيال عمانتل:

قم بكتابة الكود التالي *100# يبدأ الكود من جهة اليسار برمز نجمة ثم رقم 1 ثم 0 ثم 0 ثم علامة الشباك ثم اتصال، ومن ثم ستظهر رسالة نصية تخبرك بالرصيد المتوفر في شريحتك حتى الآن، بينما من خلال إتباع نظام الأوامر الصوتية أو رسائل المسجلة سيكون بإمكانك الاطلاع على رصيدك، حيث يمكنك فقط الاتصال ب 1233 ومن ثم اتبع التعليمات للوصول الي كم متبقي من رصيدك.

معرفة تكلفة آخر مكالمة حياك عمانتل:

هو عبارة عن كود مختصر يوضح لك التكلفة الفعلية للمكالمة الأخيرة، يمكنك استخدامه في حال كنت ترغب التعرف على توقيت المكالمة وكم استهلكك من رصيدك وذلك عبر استخدام الكود التالي *125# يبدأ الكود من جهة اليسار بنجمة ثم رقم 1 ثم رقم 2 ثم رقم 5 ثم علامة الشباك ثم اتصال.