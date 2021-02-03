معرفة أكواد أورانج 2021 للخدمات الأساسية والاشتراك في باقات الانترنت

تعتبر شركة أورانج من أهم شبكات الاتصالات بمصر، والتي تقوم بتقديم خدمات المحمول والاتصالات والإنترنت، وتمتلك الشركة قاعدة عريضة من العملاء، تقوم بتقديم مختلف العروض والأنظمة التي تناسب احتياجات الجميع، وتوفر الشركة لعملائها إمكانية الوصول للكثير من الخدمات بأكواد بسيطة، وسنوضح لكم أكواد أورانج 2021.

أكواد أورانج 2021

تتيح شركة أورانج لعملائها إمكانية الوصول للعديد من الخدمات الأساسية للشركة، كمعرفة الرقم واستعلام وشحن الرصيد على سبيل المثال وغيرها من الخدمات من خلال الأكواد التالية:

الخدمة الكود الاستعلام عن الرقم #119# الاستعلام عن الرصيد #3#100# الاستعلام عن الرصيد الاتصال على الرقم 445 الاشتراك في باقات الإنترنت المختلفة #100# الاشتراك في خدمات الكول تون الاتصال على 9999 إلغاء الاشتراك في خدمة الكول تون قم بإرسال رسالة على الرقم 9999 بها UNSUB الإطلاع على أنظمة أورانج الاتصال على الرقم 400 التواصل مع خدمة عملاء أورانج الاتصال على الرقم 110 التواصل مع خدمة عملاء أورانج من الهاتف الأرضي الاتصال على الرقم 16110 التواصل مع خدمة عملاء أورانج بيزنس الاتصال على الرقم 250 التواصل مع خدمة عملاء أورانج المميزين الاتصال على الرقم 2000 الوصول لرمز الPUK الاتصال على الرقم 210 الوصول لخدمة First service الخاصة بتحصيل الفواتير الاتصال على الرقم 555 الإطلاع على معلومات الشحن الاتصال على الرقم 321 شحن كارت أورانج #رقم الكارت*102# شحن كارت أورانج لرقم آخر #100#1# الإطلاع على عروض أورانج #12# الإطلاع على عروض أورانج الاتصال على 300 كود تحويل الرصيد #2#100# تحويل الرصيد الاتصال على الرقم 400 خدمة سلفني شكرًا #2#100# خدمة كلمني شكرًا #رقم التلفون *121# إلغاء خدمة الرسائل الإخبارية إرسال رسالة على الرقم 4543 بها unsub

أكواد الاشتراك في باقات الإنترنت

ويمكن لعملاء أورانج الاشتراك في باقات الانترنت المختلفة، والتي تتنوع من حيث الاستخدام والسعر، بحيث تناسب جميع عملاء الشركة، من خلال الأكواد التالية:

الباقة كود الاشتراك باقة أون لاين 7.5 #41113#100# باقة أون لاين 15 #41114#100# باقة أون لاين 30 #41121#100# باقة أون لاين 45 #41122#100# باقة أون لاين 60 #41123#100# باقة أون لاين 75 #41124#100# باقة أون لاين 100 #41131#100# باقة أون لاين 150 #41132#100# باقة أون لاين 250 #41133#100# باقة أون لاين 400 #41134#100#

أكود الإنترنت من أورانج

لخدمات الإنترنت المختلفة، كالاشتراك في الباقات أو تجديدها أو إلغائها وكذلك خدمات الإنترنت المنزلي من أورانج، توفر شركة أورانج لعملائها الأكواد التالية: