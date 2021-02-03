معرفة أكواد أورانج 2021 للخدمات الأساسية والاشتراك في باقات الانترنت
تعتبر شركة أورانج من أهم شبكات الاتصالات بمصر، والتي تقوم بتقديم خدمات المحمول والاتصالات والإنترنت، وتمتلك الشركة قاعدة عريضة من العملاء، تقوم بتقديم مختلف العروض والأنظمة التي تناسب احتياجات الجميع، وتوفر الشركة لعملائها إمكانية الوصول للكثير من الخدمات بأكواد بسيطة، وسنوضح لكم أكواد أورانج 2021.
أكواد أورانج 2021
تتيح شركة أورانج لعملائها إمكانية الوصول للعديد من الخدمات الأساسية للشركة، كمعرفة الرقم واستعلام وشحن الرصيد على سبيل المثال وغيرها من الخدمات من خلال الأكواد التالية:
|الخدمة
|الكود
|الاستعلام عن الرقم
|#119#
|الاستعلام عن الرصيد
|#3#100#
|الاستعلام عن الرصيد
|الاتصال على الرقم 445
|الاشتراك في باقات الإنترنت المختلفة
|#100#
|الاشتراك في خدمات الكول تون
|الاتصال على 9999
|إلغاء الاشتراك في خدمة الكول تون
|قم بإرسال رسالة على الرقم 9999 بها UNSUB
|الإطلاع على أنظمة أورانج
|الاتصال على الرقم 400
|التواصل مع خدمة عملاء أورانج
|الاتصال على الرقم 110
|التواصل مع خدمة عملاء أورانج من الهاتف الأرضي
|الاتصال على الرقم 16110
|التواصل مع خدمة عملاء أورانج بيزنس
|الاتصال على الرقم 250
|التواصل مع خدمة عملاء أورانج المميزين
|الاتصال على الرقم 2000
|الوصول لرمز الPUK
|الاتصال على الرقم 210
|الوصول لخدمة First service الخاصة بتحصيل الفواتير
|الاتصال على الرقم 555
|الإطلاع على معلومات الشحن
|الاتصال على الرقم 321
|شحن كارت أورانج
|#رقم الكارت*102#
|شحن كارت أورانج لرقم آخر
|#100#1#
|الإطلاع على عروض أورانج
|#12#
|الإطلاع على عروض أورانج
|الاتصال على 300
|كود تحويل الرصيد
|#2#100#
|تحويل الرصيد
|الاتصال على الرقم 400
|خدمة سلفني شكرًا
|#2#100#
|خدمة كلمني شكرًا
|#رقم التلفون *121#
|إلغاء خدمة الرسائل الإخبارية
|إرسال رسالة على الرقم 4543 بها unsub
أكواد الاشتراك في باقات الإنترنت
ويمكن لعملاء أورانج الاشتراك في باقات الانترنت المختلفة، والتي تتنوع من حيث الاستخدام والسعر، بحيث تناسب جميع عملاء الشركة، من خلال الأكواد التالية:
|الباقة
|كود الاشتراك
|باقة أون لاين 7.5
|#41113#100#
|باقة أون لاين 15
|#41114#100#
|باقة أون لاين 30
|#41121#100#
|باقة أون لاين 45
|#41122#100#
|باقة أون لاين 60
|#41123#100#
|باقة أون لاين 75
|#41124#100#
|باقة أون لاين 100
|#41131#100#
|باقة أون لاين 150
|#41132#100#
|باقة أون لاين 250
|#41133#100#
|باقة أون لاين 400
|#41134#100#
أكود الإنترنت من أورانج
لخدمات الإنترنت المختلفة، كالاشتراك في الباقات أو تجديدها أو إلغائها وكذلك خدمات الإنترنت المنزلي من أورانج، توفر شركة أورانج لعملائها الأكواد التالية:
|الخدمة
|الكود
|لمعرفة عدد الميجا بايتس المتبقية
|#136#
|لإلغاء الاشتراك في باقة الإنترنت
|#4#100#
|لمعرفة ميعاد تجديد الباقة
|#136#
|لرسالة ضبط الهاتف
|#4#100#
|لخدمة تحويل الميجابايتس
|#4#100#
|لخدمة أورانج واي فاي
|#4#100#
|لخدمة سداد فاتورة الانترنت المنزلي
|#148#
|لاختيار الباقة المناسبة وتجديدها أو إلغائها
|الاتصال على 400