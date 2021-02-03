معرفة أكواد أورانج 2021 للخدمات الأساسية والاشتراك في باقات الانترنت

بواسطة عزت محمد

تعتبر شركة أورانج من أهم شبكات الاتصالات بمصر، والتي تقوم بتقديم خدمات المحمول والاتصالات والإنترنت، وتمتلك الشركة قاعدة عريضة من العملاء، تقوم بتقديم مختلف العروض والأنظمة التي تناسب احتياجات الجميع، وتوفر الشركة لعملائها إمكانية الوصول للكثير من الخدمات بأكواد بسيطة، وسنوضح لكم أكواد أورانج 2021.

أكواد أورانج 2021

أكواد أورانج 2021

تتيح شركة أورانج لعملائها إمكانية الوصول للعديد من الخدمات الأساسية للشركة، كمعرفة الرقم واستعلام وشحن الرصيد على سبيل المثال وغيرها من الخدمات من خلال الأكواد التالية:

الخدمة الكود
الاستعلام عن الرقم #119#
الاستعلام عن الرصيد #3#100#
الاستعلام عن الرصيد الاتصال على الرقم 445
الاشتراك في باقات الإنترنت المختلفة #100#
الاشتراك في خدمات الكول تون الاتصال على 9999
إلغاء الاشتراك في خدمة الكول تون قم بإرسال رسالة على الرقم 9999 بها UNSUB
الإطلاع على أنظمة أورانج الاتصال على الرقم 400
التواصل مع خدمة عملاء أورانج الاتصال على الرقم 110
التواصل مع خدمة عملاء أورانج من الهاتف الأرضي الاتصال على الرقم 16110
التواصل مع خدمة عملاء أورانج بيزنس الاتصال على الرقم 250
التواصل مع خدمة عملاء أورانج المميزين الاتصال على الرقم 2000
الوصول لرمز الPUK الاتصال على الرقم 210
الوصول لخدمة First service الخاصة بتحصيل الفواتير الاتصال على الرقم 555
الإطلاع على معلومات الشحن الاتصال على الرقم 321
شحن كارت أورانج #رقم الكارت*102#
شحن كارت أورانج لرقم آخر #100#1#
الإطلاع على عروض أورانج #12#
الإطلاع على عروض أورانج الاتصال على 300
كود تحويل الرصيد #2#100#
تحويل الرصيد الاتصال على الرقم 400
خدمة سلفني شكرًا #2#100#
خدمة كلمني شكرًا #رقم التلفون *121#
إلغاء خدمة الرسائل الإخبارية إرسال رسالة على الرقم 4543 بها unsub

أكواد الاشتراك في باقات الإنترنت

ويمكن لعملاء أورانج الاشتراك في باقات الانترنت المختلفة، والتي تتنوع من حيث الاستخدام والسعر، بحيث تناسب جميع عملاء الشركة، من خلال الأكواد التالية:

أكواد أورانج 2021
أكواد أورانج 2021
الباقة كود الاشتراك
باقة أون لاين 7.5 #41113#100#
باقة أون لاين 15 #41114#100#
باقة أون لاين 30 #41121#100#
باقة أون لاين 45 #41122#100#
باقة أون لاين 60 #41123#100#
باقة أون لاين 75 #41124#100#
باقة أون لاين 100 #41131#100#
باقة أون لاين 150 #41132#100#
باقة أون لاين 250 #41133#100#
باقة أون لاين 400 #41134#100#

أكود الإنترنت من أورانج

لخدمات الإنترنت المختلفة، كالاشتراك في الباقات أو تجديدها أو إلغائها وكذلك خدمات الإنترنت المنزلي من أورانج، توفر شركة أورانج لعملائها الأكواد التالية:

الخدمة الكود
لمعرفة عدد الميجا بايتس المتبقية #136#
لإلغاء الاشتراك في باقة الإنترنت #4#100#
لمعرفة ميعاد تجديد الباقة #136#
لرسالة ضبط الهاتف #4#100#
لخدمة تحويل الميجابايتس #4#100#
لخدمة أورانج واي فاي #4#100#
لخدمة سداد فاتورة الانترنت المنزلي #148#
لاختيار الباقة المناسبة وتجديدها أو إلغائها الاتصال على 400
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عزت محمد

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