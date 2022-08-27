معالج جبار وكاميرا عملاقة تسريبات عن + Vivo X80 pro القادم وبقوة

تستعد شركة ViVo لإضافة عضو جديد في سلسة X80 وهو + Vivo X80 pro خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته إصدارات هذه السلسلة في الأسواق الصينية، وتشير التسريبات الأخيرة أن الهاتف سوف يأتي بإمكانيات كبيرة من ناحية المعالج والكاميرا، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم 17 سبتمبر المقبل والآن هيا بنا نتعرف على مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف + Vivo X80 pro

تأتي شاشة الهاتف بقياس 6.78 بوصة من نوع E5 AMOLED بدقة 3200×1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هيرتز.

يأتي الهاتف بكاميرا رباعية خلفية: الأساسية بدقة 50 ميجابكسل والثانية بدقة 50 ميجابكسل والثالثة بدقة 48 ميجا بكسل والرابعة بدقة 44 ميجابكسل.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 44 ميجابكسل.