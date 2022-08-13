مصيرك هيكون الحظر فوراً على WhatsApp.. احذر من فعل 6 أشياء على واتساب تتسبب في حظرك بشكل فوري وبدون نقاش

يعد WhatsApp التطبيق الأول والأكثر استخداماً في العالم، حيث يستخدم واتساب أكثر من 2 مليار شخص حول العالم، ونظراً لهذا العدد الكبير من المستخدمين، فإن البعض يتعرض لسرقة حسابه أو استقبال رسائل احتيالية وغير مرغوبة أو هجمات إلكترونية أو مضايقات من بعض الأشخاص الغير معروفين، الأمر الذي يضع واتس آب أمام مسؤولياته لحماية مستخدميه حول العالم.

أعمال تتسبب في حظر مستخدمي WhatsApp

ولذلك فإن WhatsApp يحذر بين الحين والآخر من انتهاك سياسية التطبيق، ويؤكد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من ينتهك خصوصية الآخرين أو يخل بالسياسة الخاصة بالتطبيق، ويوجد العديد من الأفعال التي إذا قام بها المستخدم فإن واتساب يقوم بحظره بشكل فوري، وجاءت هذه الأفعال كما يلي.

أولاً: الحسابات الوهمية

فإذا قام مستخدم بإنشاء حساب وهمي أو انتحل شخصية مستخدم آخر، فإن التطبيق يقوم بحظره.

ثانياً: الرسائل الكثيرة

وفي حالة إرسالك لرسائل كثيرة لشخص غير موجود في جهات الإتصال معك وتم الإبلاغ عنك، فإن مصيرك الحظر.

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ثالثاً: تطبيقات الطرف الآخر

يقوم التطبيق الأصلي بحظر أي شخص يستخدام تطبيقات أخرى مشابهة وبديلة، ويتم تحميلها من مواقع غير موثوقة، وليس من على متجر جوجل بلاي.

رابعاً: كثرة الشكاوى

ففي حالة قيام االعديد من الأشخاص المستخدمين لتطبيق WhatsApp بإرسال شكاوى ضدك، فإن التطبيق يقوم بحظرك فوراً، لأنه بذلك يعتبرك مصدر للأخبار المزيفة والرسائل العشوائية.

خامساً: البرامج الضارة

في حالة قيام مستخدم بإرسال روابط خبيثة أو برامج ضارة، فإن مصيره يكون الحظر.

سادساً: التهديد والإباحية

الرسائل الغير أخلاقية أو رسائل التهديد والكراهية والمضايقات تتسبب في الحظر.