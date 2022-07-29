مش هتحتاج للموبايل.. هواوي تطلق ساعتها الذكية الجديدة Watch 3 Pro New بمواصفات رائعة

في بيان جديد صدر عنها، أعلنت شركة هواوي Huawei، عن طرحها لساعة ذكية جديدة تحت اسم Watch 3 Pro New، والتي لها تصميم عصري وأنيق، والتي تأتي مع هيكل من التيتانيوم، بالاضافة إلى مميزات لها علاقة بالصحة مثل مستشعر درجة حرارة الجسم، ومستشعر معدل ضربات القلب وغيرها، والتي يمكنها أن تعمل كهاتف دون الحاجة إليه وتلك أهم وأبرز مميزاتها.

مواصفات ساعة هواوي الجديدة Watch 3 Pro New

قال موقع “gizmochina”، في تقرير له، إن أحدث منتج الساعة تعد افضل منتج من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، حيث تأتي لك مع شكل مختلف بجانب هيكل معدني مصنوع من التيتانيوم، مقاوم للتآكل، كما أن ساعة هواوي Watch 3 Pro New، تأتي مع سوار من أو من الجلد الطبيعي، وتتميز الساعة الذكية بشاشة تعمل باللمس ودائرية الشكل من نوع AMOLED، وبدقة 466 × 466 بكسل، وبقياس 1.43 بوصة.

مميزات ساعة هواوي الجديدة Watch 3 Pro New

وأعلنت هواوي عن تزويد ساعتها الجديدة Watch 3 Pro New، بخاصية يحتاجها الكثيرون وهي أنها مقاومة للماء وفقا لمعيار الحماية 5ATM، كما يتميز الجهاز القابل للارتداء بميزة مراقبة معدل ضربات القلب مما يجعلها مناسبة للرياضات المائية، ويمكنك استخدامها لتتبع بياناتك الصحية بشكل سهل، وتدعى الشركة المصنعة لها أن الساعة بها بشحنة كاملة واحدة مع وضعها معها بطارية تدوم حتى 4 أيام من الاستخدام المعتاد، كما تأتي ساعة Watch 3 Pro New، بها وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام.

سعر ساعة هواوي الجديدة Watch 3 Pro New

ومن أهم نقاط البيع لساعة هواوي الجديدة Watch 3 Pro New، وظيفة eSIM، من شأنها أن تمكن المستخدمين من استقبال وإجراء المكالمات الهاتفية وأيضا تنزيل المزيد من التطبيقات دون الحاجة إلى أن تكون متصلة بهاتف، كما يمكن استخدمها بشكل مستقل وتعمل على مراقبة الأكسجين في الدم SPO2، ومراقبة معدل ضربات القلب، كما أنها تتبع النوم، بجانب إتاحتها للبيانات الصحية لأفراد أسرتك، وبها 100 وضع رياضي، منهم ركوب الدراجات والجري والسباحة.

ولها مميزات أخرى منها تتبع اكتشاف الاتجاهات وسرعة الرياح، وتعمل مع الهواتف الذكية مع كافة أنظمة التشغيل ومنها نظام تشغيل هواوي، وكذلك أندرويد وآيفون، وتتوفر الساعة للبيع في الصين مع سوار من الجلد البني أو من التيتانيوم الفاخر، حيث يصل سعرها إلى حوالي 8000 جنيه مصري، أي 430 دولار أمريكي.