“مش سهل تعرفها”.. ثلاث مميزات خفية علي الفيس بوك

موقع فيسبوك به حوالي 3 مليار مستخدم نشط بشكل شهري علي الرغم من تراجع شعبيته بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويبحث الكثير من الأشخاص عن تجربة جيدة عليه ويريدون مميزات جديدة بشكل مستمر، ونظراً لتقرير روسيا اليوم الذي قامت بنقله الجريدة البريطانية “ذا صن” فإن موقع فيسبوك به مميزات خفية من أجل المحافظة على تفاعل مستخدميه، فهناك ثلاث مميزات مخفية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يمكنك التعرف عليها من خلال التالي.

• يوفر موقع فيسبوك بريد وارد لا تستطيع الحصول عليه بسهولة.

-تستطيع أن تجد الرسائل في هذا البريد الخفي من الأشخاص الغير أصدقاء، ويقوم الفيس بوك بإعلامك عند إرسال الرسائل لك ولكنها تبقى منفصلة في مكان مخصص لها بعيد عن رسائلك.

• يوفر موقع فيسبوك ميزة أخرى وهى الوقت، حيث أنه يوضح لك الوقت الذي تستخدمه على الموقع.

-يمكنك أن تقوم باتباع الوقت الذي يتم إهداره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للمحافظة على وقتك.

• يوفر موقع فيسبوك ميزة الألعاب الخفية في ماسنجر.

-يمكنك أن تقوم بإرسال بعض الرسائل التي سوف تقوم بفتح ميزة الألعاب الخفية.

-يمكنك أن تقوم بكتابة كلمة fbchess play في الدردشة من أجل فتح لعبة الشطرنج.

-يمكنك أن تقوم بإرسال رمز كرة القدم من أجل فتح لعبة جميلة تلعبها مع أصدقائك.