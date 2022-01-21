تطبيق مسلمونا الأفضل على متجر جوجل بلاي للاندرويد وأبل ستور لكل ما يحتاج إليه المسلم

مع التطبيق الإسلامي الشامل مسلمونا المتواجد على متجر جوجل بلاي للاندرويد وأبل ستور الآن تستطيع معرفة كل ما تريده وتحتاجه من مواقيت الصلاة والآذان، بالإضافة إلى الاستمتاع بتلاوة القرآن الكريم بدون الحاجة للانترنت، إنه التطبيق الإسلامي الشامل الذي يضم تفسيرات وتلاوات مسموعة من القرآن الكريم بأكثر من 30 صوت مختلف من كبار الشيوخ، كما أنه يوضح لك اتجاه القبلة والتقويم الهجري في مختلف أنحاء العالم، إنه التطبيق الذي يتيح لك معرفة المساجد والمطاعم القريبة من موقعك الجغرافي على الخرائط.

عند قيامك بتحميل برنامج مسلمونا ستستمتع بتطبيق إسلامي يهدف لمعرفتك الشاملة بكل ما يخص المسلم وأمور حياته الدينية، فهو يجمع العديد من المزايا التي توجد في الكثير من التطبيقات الأخرى في تطبيق واحد فقط، لقد نال التطبيق إعجاب العديد من الأشخاص مما جعله في طليعة التطبيقات فنال عدد كبير من التحميلات، فضلا عن أنه مجاني ولا يحتاج لمساحة كبيرة على هاتفك المحمول، قم بتنزيل تطبيق مسلمونا وأحصل على واحد من أبرز التطبيقات الإسلامية الشاملة بدون تحيز.

مزايا تطبيق مسلمونا … التطبيق الإسلامي الشامل على متجر جوجل بلاي وأبل ستور

• تمتع مع تطبيق مسلمونا بأكثر من 30 شكل صوتي مختلف من الآذان مع التذكير في الوقت المحدد.

• لا تخف من النسيان والانشغال عن معرفة أوقات الصلاة، فمع تطبيق مسلمونا سيذكرك بأوقات الصلاة حسب موقعك الجغرافي.

• تمتع بتلاوات صوتية مع ترجمات حسب اللغة التي تناسبك.

• يضم عدد كبير من الأحاديث النبوية الشريفة.

• يوضح لك اتجاه القبلة لمكة المكرمة بشكل دقيق.

• يوضح التطبيق جميع الأعياد الإسلامية والمناسبات الدينية.

• يضم اسماء الله الحُسنى مع شرح كامل وترجمة لها.

• تمتع بالسير النبوية والفتاوى وأهم الأسئلة مع أجوبة لكبار الأئمة، وكذلك الأدعية والأذكار وقصص من القرآن الكريم كله في تطبيق واحد وهو تطبيق مسلمونا الإسلامي الشامل.

• مع انتشار المطاعم والمساجد في كل أنحاء العالم، لا تقلق من اختلاط الأمر عليك فتطبيق مسلمونا سيعرفك مواقع المساجد القريبة من مسكنك وأيضًا المطاعم التي تُقدم المأكولات الحلال.

مزايا تطبيق مسلمونا الرئيسية

• القران الكريم

عطر فمك بمسك كلمات الرحمن من المصحف المرتل كامل ليلاً ونهارًا، تمتع بالاستماع به قراءة وتلاوة وبأصوات أشهر قراء القرآن الكريم مثل الشيخ عبد الباسط الحصري، الشيخ مشاري راشد العفاسي، الشيخ ناصر القطامي وغيرهم من الشيوخ العظام.

• الآذان ومواقيت الصلاة

مع مشاغل الحياة اليومية قد تعاني من التأخر عن أوقات الصلاة، لكن مع تطبيق مسلمونا الذي ينبهك إلى مواقيت الصلاة والآذان حسب موقعك الحالي وبدقة من خلال الخرائط، تمتع بالاستماع للآذان بأجود وأقوى الأصوات مع إمكانية اغلاق الصوت من التطبيق تمامًا.

• الأذكار

يحوي التطبيق العديد من الأذكار والفتاوى الدينية وأذكار تحصين المسلم على شكل صور ومقاطع دعوية، يمكنكم مشاركتها وإعادة نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.

• القبلة

من أي مكان بالعالم وباستخدام موقعك تستطيع معرفة القبلة بشكل دقيق ومحدد.

• المسابقات الدينية

لم ينسى تطبيق مسلمونا الجانب الترفيهي، عن طريق إجراء عدد كبير من المسابقات الدينية والاسلامية التي تمكنك من جمع النقاط وربح الجوائز الكبرى، مثل المسابقات الرمضانية والمناسبات الدينية وغيرها العديد.

• المساجد والمطاعم

أول ما يشغل بال المسلم عند انتقاله إلى أحد البلدان خاصة الأجنبية، هو البحث عن أقرب مسجد من مسكنه حتى يؤدي فروضة كامله، وهذا ما أتاحه لك تطبيق مسلمونا حيث حرص على تقديم أقرب المساجد والمطاعم التي تُقدم لك الأكلات الشرعية الحلال وذلك من خلال VMuslim.

• التقويم والأعياد الإسلامية

التطبيق يوفر لك مواعيد الأعياد الإسلامية والتواريخ المقدسة، مثل بداية شهر رمضان والامساكية، عيد الفطر، عيد الأضحى، بداية الحج، رأس السنة الهجرية، وعاشوراء.

• أسماء الله الحُسنى

تمتع مع تطبيق مسلمونا الشامل بالشرح الكامل لأسماء الله الحُسنى سواء كانت مكتوبة أو مسموعة فضلاً عن توضيح معنى كل اسم وترجمته باللغة الذي ترغب بها.

اقرأ واسمع وتمتع بكل ما ترغب به وتحتاجه كمسلم حريص على أداء فروضه من خلال تطبيق مسلمونا التطبيق الإسلامي الشامل، شاركه مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي واجعله في ميزان حسناتك لتعم الفائدة عليك وعلى الجميع.

معلومات إضافية عن تطبيق مسلمونا

• التطبيق يمتاز بحجمه الصغير الذي لا يتعدى 27M مما يَسِّهل تحميله من متجر جوجل بلاي للاندرويد من هنا وكذلك من أبل ستور من هنا وتثبيته على هاتفك المحمول دون أي عائق.

• نظرًا لأهمية هذا التطبيق الإسلامي الشامل فقد قام بتحميله اكثر من 10 مليون مستخدم.

• تم تحديث هذا التطبيق من قِبل الشركة المطورة في 20 يناير 2022.

• التطبيق هدفه أن يستفيد أكبر عدد ممكن، لذلك كانوا حريصين على جعله مناسب لمن هم في عمر 3 اعوام فما فوق.