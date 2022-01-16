مسلسل ” نقل عام ” مواعيد العرض والإعادة على قناة ON و ON دراما

تبدأ قناة ON و قناة ON دراما بدءاً من مساءا السبت الموافق 29 يناير 2022 م في عرض أولى حلقات مسلسل نقل عام كعرض أول وحصري على شاشتها, وهو مكون من 30 حلقة .

موعد مسلسل نقل عام على قنوات أون

يعرض المسلسل يومياً من السبت الى الاربعاء بتوقيت مصر ( +2 توقيت جرينتش )

نقل عام على ON

العرض : 20.00 ( الثامنة مساءاً )

الإعادة الأولى : 2.00 ( الثانية بعد منتصف الليل )

الإعادة الثانية : 13.00 ( الواحدة ظهراً )

نقل عام على ON دراما

العرض : 22.00 ( العاشرة مساءاً )

الإعادة الأولى : 5.00 ( الخامسة صباحاً )

الإعادة الثانية : 10.00 ( العاشرة صباحاً )

الإعادة الثانية : 16.00 ( الرابعة عصراً )

فريق عمل مسلسل نقل عام

التمثيل : محمود حميدة – محمد محمود عبد العزيز – هاجر الشرنوبي – دينا – نهلة سلامة – هايدي رفعت – سوسن بدر – أحمد بدير – سميحة ايوب – ريم البارودي – ميرهان حسين – نور النبوي – محسن محيي الدين – ايهاب فهمي .

التاليف : وليد خيري .

الإنتاج : مجموعة فنون مصر للغنتاج والتوزيع ( محمد محمود عبد العزيز / ريمون مقار ).

الإخراج : عادل أديب.

ملخص فكرة وقصة مسلسل نقل عام

تدور أحداث المسلسل حول رجل كبير فى السن يعمل موظف فى هيئة النقل العام، ويخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه فى المنزل من المشاكل التى سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته ووالدته.